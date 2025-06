Digitalent adquiere Progresa Formación, consolidando a DIGITECH como líder de la FP tecnológica en España

(Información remitida por la empresa firmante)

El Grupo Digitalent adquiere el centro de formación profesional oficial en tecnología pionero y líder en Valencia, PROGRESA Formación, consolidando a DIGITECH (la unidad del grupo enfocado en la vertical de FP) como líder de la formación profesional tecnológica en España

Valencia, 25 de junio de 2025.- DIGITALENT, grupo educativo líder de Educación Superior para la era digital, que engloba otras escuelas de prestigio como ISDI, ISDE, IEBS, ESERP o DIGITECH, continua apostando por la FP de calidad en el sector de mayor empleabilidad, tras haber abierto centros de FP oficial en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga.



Esta incorporación estratégica impulsa a DIGITECH como el grupo líder en formación profesional tecnológica de FP oficial en España, y fortalece su propuesta de valor como motor de cambio en el ámbito de la formación profesional, y permite a PROGRESA FORMACIÓN posicionarse como centro de referencia en la Comunidad Valenciana.



Tras la incorporación de PROGRESA, DIGITECH pasará a formar más de 2.000 alumnos al año en titulaciones oficiales de ciclos formativos de grado medio y de grado superior, ofreciendo una formación única incluyendo áreas como ciberseguridad, IA, desarrollo web, marketing digital o videojuegos.



Según Javier Rodriguez Zapatero, ex director General de Google y presidente de DIGITALENT: "Esta incorporación representa un paso firme en nuestra misión de transformar la formación profesional tecnológica en España. La incorporación de PROGRESA FORMACIÓN en Valencia nos permite extender nuestro compromiso con el talento digital y consolidar un ecosistema educativo más conectado, innovador y alineado con las demandas reales del mercado."



Según Oscar Casanova director de PROGRESA FORMACIÓN: "La incorporación de PROGRESA a DIGITECH nos va a ayudar a mejorar nuestra propuesta educativa y a proporcionar todavía mayores oportunidades laborales a nuestros alumnos. Pero sobre todo ofrece una pasarela para que nuestros alumnos sigan creciendo en formación a lo largo del tiempo en un nuevo entorno laboral en el que la empleabilidad está ligada a seguir aprendiendo de los mejores de forma continua".



Con esta operación, el proyecto educativo de DIGITALENT refuerza su determinación de consolidar el grupo de Educación Superior líder en España para la era digital. El grupo ha formado a más de 25.000 alumnos en los últimos años, con una visión centrada en la empleabilidad, la innovación educativa y el desarrollo de competencias digitales avanzadas.



Acerca de DIGITALENT Group



Creado en julio de 2020 por los fundadores de ISDI junto con el fondo de inversión Magnum Industrial Partners, DIGITALENT es un grupo educativo global centrado en la empleabilidad, el emprendimiento y la transformación digital. Su oferta académica incluye másteres, grados, ciclos formativos, certificaciones, formación ejecutiva in company, y aceleración de startups. El presidente de DIGITALENT es Javier Rodríguez Zapatero, ex director general de Google España y Portugal.



Sobre DIGITECH

Escuela de Formación Profesional líder en titulaciones tecnológicas con presencia en Madrid, Barcelona, Málaga y formación online. Es una institución 100% enfocada en tecnología y digitalización, por lo que cuenta con los itinerarios formativos más completos, profesores expertos y la mejor relación de empleabilidad con las empresas del sector.



Sobre PROGRESA FORMACIÓN

Escuela de FP con centros en Valencia, especializada en la impartición de grados de formación profesional de alta demanda en el sector tecnológico. Tras su integración en DIGITECH, PROGRESA se posiciona como referente de formación tecnológica en la zona de Levante.







