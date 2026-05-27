DIGITALENT lanza el mayor "think tank" sobre IA y talento digital en España

Nacho de Pinedo realizando una entrevista - ISDI

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de mayo de 2026.-

El Observatorio Digital Talent combinará entrevistas con líderes empresariales, un barómetro nacional sobre talento digital y un Summit anual para convertir el impacto de la IA en conocimiento útil para empresas, profesionales e instituciones. Nacho de Pinedo, founder de ISDI, conducirá una serie de conversaciones con referentes de compañías de diferentes sectores como L’Oréal, LinkedIn, Microsoft, Telefónica, Mapfre, HP, Brooklyn FitBoxin o KPMG

La inteligencia artificial ya no es una tendencia: es el principal motor de transformación del empleo, de los modelos organizativos de las empresas y de la formación de los profesionales. En este contexto, el grupo educativo DIGITALENT (formado por las escuelas de negocio ISDI, ISDE; ESERP, IEBS, DIGITECH y Formadores IT) en alianza con Adigtal, Iberian Media y con la colaboración de un conjunto de empresas representativas del entorno empresarial de nuestro país, lanza el Observatorio Digital Talent, un "think tank" estratégico que nace con el objetivo de analizar, anticipar y divulgar los cambios que la IA y la digitalización están generando en el modelo de talento de los profesionales, la empleabilidad, la innovación empresarial y los modelos organizativos.



El proyecto responde a una necesidad urgente: entender cómo la IA está redefiniendo no solo los empleos del futuro, sino también las competencias necesarias, los modelos de formación de los profesionales y la capacidad de las organizaciones para adaptarse a un entorno de cambio constante. Por ello, este "think tank" nace con el mandato de liderar la conversación sobre el futuro del trabajo en un momento temprano de adopción de tecnología en el que no existe un referente claro en este ámbito, pese a ser una de las principales preocupaciones de empresas, instituciones y profesionales.



"Hemos vivido muchas revoluciones, pero ninguna con esta velocidad, transversalidad y escala. Por primera vez, los seres humanos estamos externalizando la capacidad de aprender y eso lo cambia todo: la IA está redefiniendo el propio significado del talento", afirma Nacho de Pinedo, Founder de ISDI y director del "think tank".



Un enfoque integral con vocación de impacto

El Observatorio parte de una visión amplia del talento digital, entendido como un proceso continuo que conecta empleabilidad, organización, formación, innovación y emprendimiento. Desde esta perspectiva, analizará cómo la IA está transformando las competencias profesionales, los modelos de aprendizaje, las culturas corporativas y la capacidad de las empresas para generar valor en la nueva economía.



Con esta iniciativa, DIGITALENT refuerza su posicionamiento en la intersección entre educación, tecnología y transformación empresarial. El proyecto nace con vocación de generar conocimiento útil, conectar a los actores clave del ecosistema e impulsar una conversación con impacto real en la agenda pública, empresarial y académica.



Contenidos, investigación y conexión con el ecosistema

El Observatorio articulará su actividad en torno a tres grandes líneas de trabajo:



1. Serie de videopodcast con líderes empresariales: Digital Talent Think Tank, coproducida por Iberian Media. A partir del 18 de mayo, se lanzará una serie de videopodcasts con entrevistas en profundidad con líderes de compañías de diferentes sectores. Estos contenidos actuarán como eje central del proyecto, generando insights sobre el impacto real de la IA en diferentes sectores y sirviendo como base para posteriores investigaciones.



2. Estudio del Talento Digital en España: Barómetro Digital Talent. Entre mayo y julio se llevará a cabo el primer gran Barómetro del Talento Digital en España, un estudio cuantitativo con la participación de cientos de empresas, con el objetivo de medir anualmente el estado de la cuestión y la evolución del talento digital en el país. El informe resultante se publicará en julio y se convertirá en una referencia periódica para analizar tendencias en formación, empleabilidad y transformación empresarial.



3. Evento de Presentación de Conclusiones: Digital Talent Summit. El 22 de septiembre se celebrará en Madrid el evento anual del Observatorio, donde se presentarán las principales conclusiones del informe y se reunirán líderes empresariales, académicos e institucionales para debatir sobre el futuro del talento digital y proponer hojas de ruta para las organizaciones.



El Observatorio es un proyecto con vocación abierta y transversal que cuenta con el apoyo de partners estratégicos como Iberian Media, responsable de la producción audiovisual del proyecto, y de Adigital (la Asociación Española de la Economía Digital) que contribuye con su perspectiva institucional y sectorial. Además, colaboran empresas como L’Oréal, LinkedIn, Microsoft, Telefónica, Mapfre, ILLUNION, WPP, Alain Afflelou, HP, Brooklyn FitBoxing o KPMG, que aportan al proyecto la realidad de cómo se adopta una nueva tecnología disruptiva en diferentes sectores de actividad.



"Para Iberian Media, ser parte del Observatorio Digital Talent supone contribuir a dar forma y alcance a una conversación clave para el futuro de las empresas. Nuestro papel es ayudar a convertir el conocimiento generado por el proyecto en contenidos audiovisuales de calidad, capaces de conectar con audiencias profesionales y ampliar el impacto de la iniciativa", afirma Jose Barreiro, CEO de Iberian Media.



"La inteligencia artificial está acelerando una transformación profunda del talento, las organizaciones y la economía digital. Desde Adigital, creemos que no solo hay que entender y monitorizar el impacto en el modelo productivo sino también en la arquitectura del talento y el trabajo. Iniciativas como el Observatorio Digital Talent son necesarias para generar conocimiento, conectar al ecosistema y ayudar a empresas e instituciones a tomar mejores decisiones en esta nueva etapa", señala Susana Voces, Presidente de Adigital.







Emisor: Digital Talent

Nombre contacto: Lucía Soto

Descripción contacto: Account Coordinator Newlink

Teléfono de contacto: 675 98 52 47