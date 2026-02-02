Publicado 02/02/2026 12:16

La digitalización del pedido B2B se consolida como una necesidad en el canal de distribución profesional

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de febrero.- La gestión de pedidos en el canal de distribución profesional sigue siendo, en muchos casos, un proceso complejo y poco eficiente. Pedidos de café, infusiones, solubles, elementos de servicio o maquinaria que llegan por distintas vías —email, llamadas o mensajes—, catálogos en PDF desactualizados y precios que se revisan manualmente forman parte del día a día de muchos distribuidores del sector Horeca y Vending. Esta forma de trabajar no solo consume tiempo, sino que incrementa el riesgo de errores, especialmente en un sector donde la variedad de referencias, la repetición de pedidos y la rapidez en el servicio son claves para mantener la competitividad. En este contexto, compañías del sector están apostando por el desarrollo de plataformas digitales propias, adaptadas a la operativa real de la distribución profesional. Es el caso de Espressa Coffee & More, proveedor de soluciones para el canal horeca y distribución, que ha impulsado una plataforma de pedidos online B2B diseñada específicamente para clientes profesionales y distribuidores.

Este tipo de herramientas permiten centralizar en un único entorno el catálogo completo de productos —desde café y bebidas hasta consumibles, complementos y maquinaria— junto con tarifas personalizadas e información técnica, facilitando una gestión del pedido más clara, ágil y ordenada.

Lejos de sustituir la relación comercial tradicional, estas plataformas actúan como un apoyo operativo que ayuda a distribuidores y mayoristas a reducir carga administrativa, repetir pedidos habituales con mayor rapidez y dedicar más tiempo a la gestión del negocio.

La digitalización del pedido B2B se está consolidando así como una respuesta práctica a una necesidad real del sector, especialmente en el canal horeca, vending y foodservice, donde la eficiencia operativa marca la diferencia.

Más información sobre esta plataforma de pedidos B2B para el canal profesional en: profesional.espressa.es

 

