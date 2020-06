COMUNICADO: Dimensional Insight destaca en el 2020 Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study

La compañía mejora sus resultados de 2019 en la mayor parte de sus categorías; se sitúa en el cuadrante derecho superior de los modelos de mercado Customer Experience y Vendor Credibility

BURLINGTON, Massachusetts, 3 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Dimensional Insight®, creador de Diver Platform® [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2820096-1&h=50230063&u=h...], solución de gestión de rendimiento, analítica y gestión de datos, anunció hoy sus resultados estales por 11 año consecutivo en el Wisdom of Crowds® Business Intelligence Market Study de Dresner Advisory Services. En el informe de este año, Dimensional Insight ha aumentado el rendimiento para la mayor parte de sus medidas, además de su puntuación general. La compañía ha mantenido además su puntuación perfecta de "recomendada".

Cada año, Dresner Advisory Services encuesta a la inteligencia de negocios (BI) y usuarios finales acerca de su experiencia con soluciones y tendencias BI dentro de la industria. Utilizando su sistema registrado de medida de rendimiento de vendedor con 33 criterios, Dresner Advisory Services es capaz de proporcionar visiones del rendimiento el vendedor, por lo que los usuarios finales podrán comparar el rendimiento con las normas de la industria.

Lo más destacado adicional del informe de este año:

-- Dimensional Insight consiguió la puntuación "best in class" entre los 27 vendedores encuestados por la flexibilidad/acomodación de las ventas, integración de componentes dentro de su producto, utilización general y continuidad de apoyo al personal. -- Dimensional Insight fue nombrado Overall Experience Leader en el Customer Experience Model del informe, siendo seleccionado para el cuadrante derecho superior. Este modelo considera una experiencia en el mundo real para los clientes que trabajan con productos BI a nivel diario. Argumenta las ventas y servicios - o puntos táctiles de vendedor - en el eje x frente a los productos/tecnología - o sentimiento de los clientes entorno al producto - en el eje y. -- Dimensional Insight fue nombrado Credibility Leader dentro del Vendor Credibility Model. Este modelo considera cómo los clientes "sienten" acerca de su vendedor, el argumento de valor percibido para el precio pagado en el eje x frente a la dimensión de "confianza" formada por las medidas de integridad y recomendación del eje y.

"Nuestro objetivo en Dimensional Insight es - y siempre ha sido - asegurar el éxito de nuestros clientes", afirmó Fred Powers, consejero delegado y cofundador de Dimensional Insight. "Estamos encantados de que año tras año, el informe Wisdom of Crowds demuestre el valor importante y el impacto empresarial positivo que nuestros clientes ven por medio del uso de nuestros productos".

Si desea descargar una copia del Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study de este año, visite la página web https://www.dimins.com/awards/dresner-report-2020/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2820096-1&h=702126888&u=...].

Acerca de Dimensional Insight

Dimensional Insight® es un proveedor líder de soluciones analíticas, gestión de datos y gestión de rendimiento con una completa cartera de funcionalidades que van desde la integración y el modelado de datos a la elaboración de sofisticados informes, analíticas y paneles de datos. Para obtener más información, visite https://www.dimins.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2820096-1&h=1186233670&u...].

