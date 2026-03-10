Los dinosaurios cobran vida en San Martín de Valdeiglesias (Madrid): Dinolandia abrirá el 2 de abril

Dinolandia en El Bosque Encantado - Dino en la Selva

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo recorrido de dinosaurios robotizados, junto al Jardín Botánico El Bosque Encantado, ofrecerá naturaleza, divulgación y diversión familiar en plena Sierra Oeste madrileña. El proyecto Dinolandia avanza hacia su apertura al público el próximo 2 de abril, Jueves Santo, con un recorrido al aire libre que reunirá decenas de dinosaurios robotizados en un entorno natural atravesado por arroyos, cascadas y zonas de descanso

Madrid, 10 de marzo de 2026.- Dinolandia entra en su fase final de preparación. Tras las primeras semanas de montaje anunciadas al inicio del proyecto, el parque temático dedicado a los dinosaurios continúa incorporando nuevas figuras y elementos escenográficos con la vista puesta en su apertura el 2 de abril, coincidiendo con Jueves Santo.



El recorrido contará con decenas de dinosaurios robotizados, de gran tamaño y con movimientos y sonidos realistas, distribuidos a lo largo de un paseo diseñado para integrarse en la naturaleza del lugar.



Uno de los elementos más singulares del espacio es su propio paisaje. Un arroyo natural atraviesa Dinolandia, acompañado por una pequeña cascada, arroyuelos, varias balsas y rincones donde el visitante puede detenerse a descansar mientras avanza por el itinerario.



A lo largo del recorrido también se han habilitado photo points para fotografías, zonas didácticas sobre el mundo de los dinosaurios y diferentes espacios pensados para el público familiar, que constituyen uno de los principales públicos del nuevo parque. Entre las curiosidades del recorrido se encuentra también la exposición de un fósil con millones de años de antigüedad, que aporta un componente divulgativo a la visita.



Dinolandia se sitúa junto al conocido Jardín Botánico El Bosque Encantado, uno de los espacios turísticos más visitados de la zona por sus esculturas vegetales vivas, lo que convierte a este enclave de la Sierra Oeste de Madrid en un punto de interés creciente para el turismo familiar y de naturaleza.



Mientras continúan los trabajos de preparación, ya es posible adquirir entradas anticipadas con descuento en la web www.dinolandia.es para los primeros días de apertura. Estas entradas promocionales contarán con una validez de un año, permitiendo utilizarlas en cualquier momento dentro de ese periodo.



La puesta en marcha de Dinolandia supone además un nuevo impulso para la dinamización turística y económica de la zona, contribuyendo a atraer visitantes a San Martín de Valdeiglesias y a la Sierra Oeste de Madrid, con el consiguiente impacto positivo para comercios, alojamientos y otros servicios vinculados al turismo local.

Contacto

Emisor: Dinolandia

Nombre contacto: Juan Antonio Garrido

Descripción contacto: Tao Proyectos, s.l.

Teléfono de contacto: 608745569