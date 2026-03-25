Los dinosaurios llegan a la Sierra de Madrid: DINOLANDIA abre el 2 de abril en San Martín de Valdeiglesias

T-Rex Robotizado - Dinolandia

(Información remitida por la empresa firmante)

DINOLANDIA el nuevo parque de dinosaurios robotizados, integrado en el entorno del Jardín Botánico El Bosque Encantado, ofrecerá una experiencia única en plena naturaleza a escasos kilómetros de Madrid

Madrid, 25 de marzo de 2026.- DINOLANDIA abrirá sus puertas el próximo 2 de abril, Jueves Santo, en San Martín de Valdeiglesias (Madrid), convirtiéndose en el único parque de dinosaurios robotizados de estas características en el centro de España. El nuevo espacio reúne decenas de dinosaurios, muchos de ellos a tamaño real, todos con movimiento y sonido, en un recorrido al aire libre pensado para el público familiar.



Ubicado en un enclave natural privilegiado, el parque se desarrolla entre cascadas, arroyos, balsas y zonas ajardinadas, con áreas de descanso y espacios de hostelería que permiten disfrutar de una jornada completa en plena naturaleza.



DINOLANDIA se integra en el entorno del conocido Jardín Botánico de esculturas vegetales vivas El Bosque Encantado, uno de los espacios turísticos más singulares de la Sierra Oeste de Madrid, lo que permite al visitante acceder a una experiencia combinada única en la región.



El recorrido incluye diferentes puntos de interés, zonas didácticas y espacios diseñados para interactuar y fotografiarse, ofreciendo una propuesta que combina ocio, divulgación y entorno natural. La presencia de dinosaurios robotizados en un entorno abierto aporta un componente visual y experiencial especialmente atractivo para familias con niños.



Además de la visita al propio parque, la zona ofrece múltiples atractivos turísticos que permiten completar la experiencia. Entre ellos destacan el Pantano de San Juan, conocido como la "playa de Madrid", los históricos Toros de Guisando o el Castillo de la Coracera, todos ellos situados a pocos minutos y que convierten la visita en una escapada completa.



La combinación de naturaleza, patrimonio y ocio familiar refuerza el posicionamiento de San Martín de Valdeiglesias como destino turístico de referencia en la Comunidad de Madrid, especialmente en periodos de alta demanda.



La apertura de DINOLANDIA supondrá además un impulso para la dinamización económica y turística de la zona, atrayendo visitantes a San Martín de Valdeiglesias y a la Sierra Oeste de Madrid, con impacto positivo en el comercio local, la hostelería y el alojamiento rural. Se trata de una iniciativa que amplía la oferta existente y contribuye a consolidar el crecimiento del turismo familiar en la región.



Según ha podido saber este medio, durante los primeros días de apertura están previstas tarifas promocionales, cuyas entradas podrán adquirirse a través de su web www.dinolandia.es

Contacto

Emisor: Dinolandia

Nombre contacto: Juan Antonio Garrido

Descripción contacto: Tao Proyectos, s.l. - CEO

Teléfono de contacto: 608745569



