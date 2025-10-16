DINSO RESORT & VILLAS KO CHANG, VIGNETTE COLLECTION BY IHG - SANTUARIO PARA LOS AMANTES DE LA VIDA AL NATURAL (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- PRIMER VISTAZO: DINSO RESORT & VILLAS KO CHANG, VIGNETTE COLLECTION BY IHG – UN SANTUARIO PARA LOS AMANTES DE LA VIDA AL NATURAL

KOH CHANG, Tailandia, 16 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- IHG Hotels & Resorts estrena Dinso Resort & Villas Ko Chang, Vignette Collection By IHG, el primer refugio de auténtico lujo de la isla, donde la vida descalza se combina con un diseño artesanal y la sostenibilidad. Tras el éxito de Dinso Resort & Villas Phuket, esta nueva apertura introduce una mezcla inmersiva de naturaleza, cultura y comunidad en una de las islas más vírgenes de Tailandia.

¿Por qué alojarse en Dinso?

Una escapada de lujo descalzo donde la madera reciclada, el cáñamo tejido a mano y la exuberante vegetación convergen a lo largo de la playa más amplia de Koh Chang, con 250 metros de frente marítimo, amplias villas y un espíritu de libertad náufraga, se invita a los huéspedes a relajarse, quitarse los zapatos y rendirse al ritmo de la isla.

El escenario

Diseñado como un pueblo, el complejo se extiende a través de senderos sombreados por palmeras, con villas envueltas en vegetación. La playa sigue siendo su corazón palpitante, donde las amplias arenas doradas se extienden hasta el horizonte, salpicadas de barcos durante el día y resplandecientes con las ardientes puestas de sol por la noche. Los huéspedes se reúnen alrededor de la hoguera comunitaria, toman cócteles en la cabaña de la playa o se retiran a rincones sombreados para disfrutar de una tranquila soledad.

La historia detrás del resort

El resort, que lleva el nombre de Din Sor Pong, una arcilla blanca natural utilizada en el sudeste asiático como protección solar, está construido con paredes de arcilla Dinso y se basa en la artesanía sostenible. La madera reciclada, las láminas de hojalata recuperadas, el ratán hecho a mano y las sombrillas de palma elaboradas por artesanos locales encarnan el espíritu de ingenio. Cada elemento cuenta una historia, reflejando la promesa de Vignette Collection de ofrecer estancias únicas.

Alojamiento

Ofrece 162 habitaciones y villas a partir de 50 m, cada una con ducha de efecto lluvia, bañera y terraza o balcón. Los huéspedes pueden elegir entre habitaciones con acceso directo a la piscina, suites con vistas panorámicas, habitaciones familiares o villas con piscina privada. Los interiores combinan el encanto rústico con un lujo discreto —tonos teca, techos de ratán trenzado y detalles de cáñamo tejido a mano— diseñados para envolver a los huéspedes en la naturaleza sin comprometer la comodidad.

Comida y bebida

Cenar en Dinso es un viaje por la historia y el lugar. D_Primitive es un oasis para desayunar con estaciones en vivo y se transforma en un elegante restaurante de alta cocina por la noche, reimaginando la fusión tailandesa con sofisticación. D_Castaway Beach Club, elaborado con madera flotante y restos de naufragios, celebra la aventura con mariscos a la barbacoa, platos italianos, asiáticos e indios, cócteles y música al atardecer. D_Wreck ofrece café artesanal, especialidades tailandesas y una bodega inspirada en un naufragio para cenas románticas o catas. Los huéspedes también comparten el ritual de D_Beach Table, una experiencia gastronómica comunitaria en la arena, donde los menús, las bebidas y los compañeros son una sorpresa y los desconocidos suelen marcharse como amigos.

Bienestar y ocio

El resort equilibra el espíritu náufrago con un bienestar cuidado. D_Jamuna Spa combina la antigua medicina asiática con tratamientos modernos, desde el masaje tailandés Nuad Bo-Rarn hasta terapias con infusión de coco. Las familias disfrutan del creativo D_Kids Club o se broncean en la piscina al aire libre más grande de la isla.

D_Craft Studio invita a explorar más a fondo el patrimonio y la sostenibilidad, desde la cerámica inspirada en la arcilla Din Sor Pong hasta las clases de muay thai y los talleres artesanales.

El vecindario

Situado en la playa de Klong Prao, el complejo ofrece fácil acceso a pueblos pesqueros, cascadas, lugares para practicar snorkel y los paisajes vírgenes de Koh Chang. Sin embargo, muchos huéspedes prefieren quedarse en el complejo y disfrutar de las hogueras en la playa, los rituales artesanales y las reuniones al atardecer.

El servicio

El servicio combina la auténtica hospitalidad de IHG con la calidez de la isla. Ya sea organizando una cena sorpresa en la bodega, preparando un pícnic en la playa o guiando a los huéspedes a través de la historia del diseño reciclado de Dinso, el personal trata a los visitantes no solo como huéspedes, sino como parte de la comunidad isleña.

Viajes conscientes

En esencia, el complejo es una celebración de los materiales tradicionales, desde la madera de las antiguas traviesas de ferrocarril, reutilizada para crear cálidos suelos y muebles hasta los techos de ratán, tejidos a mano por artesanos locales y los cabeceros de cáñamo tailandés, que proporcionan una experiencia de descanso orgánica y confortable.

Dinso Resort & Villas Ko Chang apoya activamente las iniciativas locales y medioambientales. A través de su colaboración con Trat Wellness, el complejo sensibiliza sobre la conservación del océano, con los beneficios de una ilustración

Los huéspedes que reserven a través de la página web oficial de Dinso Resort & Villas Ko Chang y se unan a IHG One Rewards disfrutarán de las tarifas más ventajosas, además de la posibilidad de ganar y canjear puntos en toda la cartera global de IHG.

Para obtener el dossier de prensa completo, consulte aquí .

Acerca de Vignette Collection

Vignette Collection es la primera marca de colecciones de IHG y la última incorporación a su cartera de lujo y estilo de vida. Representa una familia en rápido crecimiento de propiedades únicas, cada una de las cuales ofrece estancias inolvidables en destinos memorables. Colectivamente diferentes y orgullosamente independientes, los hoteles de Vignette Collection comparten la visión de aprovechar la capacidad de los viajes para beneficiar a la población y los lugares locales, entrelazando la responsabilidad, la comunidad y la localidad.

En solo tres años desde su lanzamiento, la marca ha superado la mitad de su objetivo inicial de alcanzar los 100 hoteles en los primeros 10 años. Vignette Collection se lanzó en 2021 para ofrecer a los propietarios de hoteles independientes de primera categoría la posibilidad de beneficiarse de la potente oferta empresarial y la escala global de IHG, al tiempo que conservan el carácter, el estilo y el nombre únicos de su hotel. En la actualidad, hay 23 hoteles abiertos en 16 países de todo el mundo y otros 38 en proyecto.

Para obtener más información, visite www.vignettecollectionhotels.com

Acerca de IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts (tickers: LON:IHG para acciones ordinarias; NYSE:IHG para ADR) es una empresa hotelera global cuyo objetivo es ofrecer una auténtica hospitalidad para siempre.

Con una familia de 20 marcas hoteleras e IHG One Rewards , uno de los programas de fidelización hotelera más grandes del mundo con más de 145 millones de miembros, IHG cuenta con más de 6.700 hoteles abiertos en más de 100 países y una cartera de proyectos en desarrollo de más de 2.200 propiedades.

InterContinental Hotels Group PLC es la sociedad matriz del grupo y está constituida y registrada en Inglaterra y Gales. Aproximadamente 385.000 personas trabajan en los hoteles y oficinas corporativas de IHG en todo el mundo.

Visítenos en línea para obtener más información sobre nuestros hoteles y reservas y sobre IHG One Rewards . Para descargar la aplicación IHG One Rewards, visite las tiendas Apple App o Google Play .

Para conocer nuestras últimas noticias, visite nuestra sala de prensa y síganos en LinkedIn .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2791387/image_5053740_20121243.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dinso-resort--villas-ko-chang-vignette-collection-by-ihg--santuario-para-los-amantes-de-la-vida-al-natural-302586361.html