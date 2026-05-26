Dinto Solar presenta sus módulos en Intersolar Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- Dinto Solar presenta sus módulos HJT verticales y de corte de 1/3 de última generación en Intersolar Europe 2026

LONGGANG, China, 26 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Dinto Solar, especialista en tecnología solar de heterounión de tipo n (HJT), presentará sus últimos módulos fotovoltaicos de alta eficiencia en Intersolar Europe (expositor A1.230) del 23 al 25 de junio en Múnich, Alemania.

En la exposición, Dinto Solar presentará sus módulos HJT de corte de 1/3 de última generación, disponibles en tres formatos y diseñados para ofrecer un rendimiento mejorado del sistema en diversos escenarios de aplicación. Con una bifacialidad de hasta el 98%, los módulos proporcionan una potente generación de energía en la parte posterior y un rendimiento energético estable bajo condiciones de irradiación variables. Una relación de área activa del 94,59% y una potencia de salida de hasta 765 W optimizan aún más el aprovechamiento de la luz y contribuyen a una mayor eficiencia en la producción de energía a nivel de sistema.

Además de las mejoras en la eficiencia, la arquitectura de corte de 1/3 aumenta la fiabilidad mecánica del módulo. Las estructuras de interconexión flexibles distribuyen la tensión de forma más uniforme entre las celdas más pequeñas, reduciendo el riesgo de microfisuras, mientras que el control optimizado de puntos calientes y la encapsulación avanzada mejoran la seguridad operativa, la resistencia a la humedad y las condiciones ambientales adversas. Estas características garantizan un rendimiento estable a largo plazo en campo y menores costes del ciclo de vida.

Para responder a las necesidades cambiantes de la implementación fotovoltaica en Europa, Dinto Solar también presentará sus soluciones verticales HJT, dirigidas a aplicaciones como la energía fotovoltaica agrícola, el cercado integrado en edificios y la infraestructura vial. Dado que las limitaciones de terreno y los desafíos en materia de permisos influyen en el desarrollo de proyectos, las instalaciones verticales permiten un doble uso del suelo, minimizando al mismo tiempo los requisitos de preparación del sitio.

Los sistemas fotovoltaicos verticales también pueden reducir las pérdidas por acumulación de polvo y nieve. Su perfil de generación de doble pico se ajusta mejor a la demanda de electricidad intradiaria y a la dinámica de precios, lo que mejora la rentabilidad y la viabilidad general del proyecto en los mercados europeos.

Mediante la innovación continua en tecnología HJT e ingeniería de productos, Dinto Solar busca ofrecer a clientes globales soluciones fotovoltaicas de alta eficiencia adaptadas a las cambiantes demandas del mercado. La empresa mantiene su enfoque en mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la flexibilidad de aplicación de sus módulos para apoyar el crecimiento a largo plazo de la energía sostenible en todo el mundo.

Acerca de Dinto Solar

Dinto Solar Co., Ltd. (Dinto Solar) es una empresa de China de alta tecnología de nivel nacional especializada en I+D, fabricación y comercialización de células y módulos solares HJT de tipo n de ultra alta eficiencia. Fundada en 2017 por el Instituto Central de Investigación de State Power Investment Corporation (SPIC), la mayor empresa mundial de energía fotovoltaica, renovable y limpia, Dinto Solar se dedica a acelerar la industrialización de la tecnología HJT e impulsar la innovación en la industria solar global.

Página web: www.dintosolar.com

Email: sales@dintosolar.com

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