(Información remitida por la empresa firmante)

- Dinto Solar, seleccionado para ambos lotes de módulos HJT —que suman 1 GW— en la licitación de 2026 de Energy China

PEKÍN, 25 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Dinto Solar ha sido seleccionado como proveedor para ambos lotes de módulos de heterounión (HJT) en la licitación de módulos solares de 2026 convocada por China Energy Engineering Group Co., Ltd. (Energy China). Los dos lotes representan un volumen de adquisición conjunto de 1 GW, que comprende 200 MW para proyectos en los que Energy China actúa como contratista de ingeniería (Lote 002) y 800 MW para proyectos en los que el grupo invierte directamente (Lote 005).

Energy China es un importante grupo de ingeniería de propiedad estatal cuyas actividades abarcan desde la planificación y el diseño de proyectos de energía renovable hasta su construcción, financiación y operación. Su programa anual de adquisiciones evalúa a los proveedores en función del rendimiento de los módulos, la calidad del producto y su capacidad para suministrar módulos en los volúmenes requeridos para grandes proyectos energéticos.

La licitación de 2026 abarca una capacidad estimada de 15 GW, dividida en seis lotes destinados a módulos TOPCon, HJT y de contacto posterior, con lotes específicos para cada tecnología en ambas categorías de proyectos. En julio, Dinto Solar se adjudicó un contrato en la categoría de módulos HJT —con una capacidad de 1 GW— dentro del programa marco de adquisiciones 2026–2027 de China Datang Corporation. Su selección por parte de Energy China supone la incorporación de Dinto Solar al programa de adquisiciones de módulos HJT de otro importante grupo energético estatal este año.

Para los desarrolladores de proyectos solares, la elección de los módulos depende de las limitaciones de cada emplazamiento y de la energía que una planta puede generar a lo largo de décadas de funcionamiento. En las cubiertas de instalaciones comerciales e industriales, el área disponible limita la capacidad que se puede instalar. Los emplazamientos en zonas montañosas presentan limitaciones similares, mientras que las plantas solares en entornos desérticos se enfrentan a temperaturas operativas elevadas. En el caso de proyectos que combinan la generación solar con la piscicultura, la fiabilidad a largo plazo constituye también un factor importante a tener en cuenta.

Los módulos HJT de Dinto Solar combinan una alta eficiencia de conversión con una elevada potencia de salida, lo que permite a los desarrolladores instalar una mayor capacidad por metro cuadrado. Gracias a una bifacialidad del 90% o superior, estos módulos pueden aprovechar la luz reflejada desde el suelo para generar electricidad adicional. Un coeficiente de temperatura superior, de −0,24%/°C, ayuda a limitar las pérdidas de potencia cuando los módulos alcanzan temperaturas elevadas, mientras que su baja degradación contribuye a mantener el rendimiento energético a lo largo de la vida útil de la planta. Estas características favorecen la rentabilidad a largo plazo de los proyectos, un factor que los desarrolladores tienen en cuenta al comparar distintas tecnologías de módulos.

Dinto Solar seguirá desarrollando celdas de mayor eficiencia y perfeccionando sus procesos de fabricación de módulos, con el objetivo de ofrecer un rendimiento constante a escala de producción tanto para plantas solares a gran escala como para proyectos de generación distribuida.

Sitio web: www.dintosolar.comSiga a "Dinto Solar" en LinkedIn y Facebook para más novedades sobre heterouniones.

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