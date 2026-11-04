Dionisio Gutiérrez recibe el Premio Enrique V. Iglesias de manos de S.M. el Rey Felipe VI

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, recibió este miércoles 4 de noviembre el Premio Enrique V. Iglesias de manos de S.M. el Rey Felipe VI.

En el marco de la Cumbre Iberoamericana, el acto se celebró en el Palacete de los Duques de Pastrana, donde tuvo lugar la audiencia presidida por el Rey. Durante el evento, se hizo entrega oficial de este prestigioso galardón, correspondiente a la edición de 2025.

El reconocimiento, que lleva el nombre del primer secretario general iberoamericano y presidente de honor del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Enrique V. Iglesias, distingue la destacada trayectoria de Dionisio Gutiérrez y su sólida contribución al desarrollo de América Latina gracias a su incansable labor desde la Fundación Libertad y Desarrollo, un centro de pensamiento independiente dedicado a la promoción de las libertades individuales, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el Estado de derecho en Iberoamérica.

La ceremonia contó también con la participación de Andrés Esteves, galardonado en la presente edición de 2026, así como de miembros de la Junta Directiva de CEAPI, encabezada por su presidenta, Núria Vilanova.

Tras recibir el premio, Dionisio Gutiérrez compartió un mensaje de profunda convicción y esperanza para el futuro de Iberoamérica: "Iberoamérica no es lo que hoy padece. Es, sobre todo, lo que aún puede llegar a ser. Su futuro dependerá de que aparezcan próceres dispuestos a levantarla, ciudadanos decididos a sostenerla, empresarios capaces de financiarla e intelectuales honestos para pensarla".

En la misma línea, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, reflexionó sobre el rol de los líderes empresariales: "Hay empresarios que crean compañías. Otros crean oportunidades. Y otros pocos dejan algo más valioso: legado, confianza y futuro".

Sobre Dionisio Gutiérrez

Dionisio Gutiérrez es un emprendedor y líder cívico guatemalteco con una destacada trayectoria en múltiples ámbitos del entorno iberoamericano. Actualmente dirige y presenta el programa Razón de Estado en todo el continente americano y, a través de la Fundación Libertad y Desarrollo, promueve el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el Estado de derecho y el desarrollo económico y social en Iberoamérica.

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