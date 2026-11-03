Dionisio Gutiérrez recibirá este 4 de noviembre el XI Premio Enrique V. Iglesias de manos del Rey Felipe VI

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Este miércoles 4 de noviembre, S.M. el Rey Felipe VI entregará en audiencia el XI Premio Enrique V. Iglesias a Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, en reconocimiento a su destacada trayectoria cívica y empresarial en Iberoamérica.

El galardón, concedido en junio de 2025, reconoce la labor continua del líder guatemalteco en el fortalecimiento institucional en Iberoamérica, así como su trayectoria empresarial y su contribución al desarrollo económico.

El Dr. Gutiérrez es un destacado empresario y comunicador con una vasta trayectoria en el sector privado y civil. Actualmente dirige el programa Razón de Estado, donde promueve el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el Estado de derecho y el desarrollo económico y social en Iberoamérica.

La ceremonia contará con la asistencia de André Esteves, chairman de BTG Pactual y galardonado en la edición 2026, así como de miembros de la Junta Directiva del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), encabezada por su presidenta, Núria Vilanova.

Este prestigioso premio, instituido en 2014, reconoce a líderes que han contribuido al desarrollo económico y empresarial de Iberoamérica y a la promoción de un espíritu inclusivo que comparte retos y valores. Lleva el nombre de Enrique V. Iglesias, primer secretario general iberoamericano y presidente de honor de CEAPI.

En ediciones anteriores, el premio ha sido otorgado a figuras como Valentín Díez Morodo, presidente de COMCE; Plácido Arango, fundador del Grupo Vips; Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy; Ana Botín, presidenta del Banco Santander y Carlos Slim, presidente del Grupo Carso.

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