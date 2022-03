El director general de Consentio pide información "más transparente" en el etiquetaje de frutas y hortalizas

Vincent Rosso propone que "se le proporcionen al consumidor más datos fáciles de entender sobre los productos frescos".

Rosso adelanta que, próximamente, Consentio permitirá consultar en su plataforma la procedencia, la huella hídrica o de impacto y los pesticidas de las frutas y hortaliza disponibles.

Asegura que los supermercados deben apostar por una estrategia de productos de Km0 si quieren atender al consumidor del siglo XXI.

Madrid, 4 de marzo de 2022.- El cofundador y director general de Consentio, Vincent Rosso, ha reclamado hoy que se proporcione información "más transparente" en el etiquetaje de frutas y hortalizas con el objetivo de que el consumidor pueda ser más consciente de su compra.

Durante su intervención en la webinar 'Las ventajas de comprar Km0', organizada por la plataforma hortofrutícola, Rosso ha lamentado que, aunque los trabajadores de los supermercados le dedican mucho tiempo al etiquetaje, en el caso de los alimentos frescos "no se le ofrecen al comprador datos que el consumidor pueda entender fácilmente". "Hay que ir más allá en el etiquetaje", ha afirmado.

El director general de Consentio ha adelantado que próximamente, a través de la plataforma, "se podrá consultar una información muy amplia sobre las frutas y verduras disponibles, se podrá ver su procedencia con mayor precisión, la huella hídrica y de impacto en sostenibilidad, los pesticidas o la información nutricional".

En la misma línea, la CEO de la consultoría de alimentación sostenible Food Advisor, María J. Herrero, ha insistido en la necesidad de que el etiquetaje de los productos frescos contenga toda la información necesaria. Herrero ha señalado que "al cliente se le deben dar diferentes opciones, pero siempre con transparencia", ya que "muchas veces no somos conscientes de si estamos comprando o no de proximidad". "Los productos ecológicos sí que llevan un distintivo, pero los de proximidad no. Es un reto de transparencia que tenemos por delante", ha añadido.

Una estrategia de Km0, clave para ganar prestigio.

Sobre la disponibilidad de productos de proximidad en los supermercados, Rosso ha apuntado que cada vez son más quienes se están sumando a esta opción porque "no quieren quedarse atrás" y porque "para poder atender al consumidor del siglo XXI es necesario sí o sí disponer de una estrategia de Km0". En su opinión, "el tipo de productos frescos es lo que diferencia a un supermercado de otro y el contar con productos locales, de temporada, ayuda a ganar prestigio".

Para poder llevar a cabo este cambio, Rosso ha explicado que la tecnología y, en concreto Consentio, "pueden ayudar a gestionar esta estrategia". "La tecnología te permite llegar a opciones de compra distinta donde se tiene mucho más control sobre las operaciones. Los trabajadores no tienen tiempo para hacer gestiones con productores locales y ofrecer algo diferencial, sin tecnología es imposible", ha recalcado.

El director general de Consentio también se ha referido a la demanda creciente de productos ecológicos, vinculada a un consumidor cada vez más consciente y exigente. Rosso ha recordado que España es el primer productor de productos ecológicos, aunque gran parte se exporta "porque es fuera donde hay más mercado". También la CEO de Food Advisor ha destacado el interés de los compradores por estos alimentos y ha apuntado que un alimento sin pesticidas "no sólo favorece al organismo sino también a las especies del entorno más cercano, por lo que además es una opción más sostenible".

Sobre Consentio.

Consentio es una plataforma digital que tiene como objetivo agilizar y optimizar el proceso de venta de productos del sector hortofrutícola y agroalimentario. A través de una aplicación móvil y de una aplicación web, Consentio mejora la comunicación de productores y supermercados.

Los objetivos finales de la compañía son consolidar los vínculos comerciales, aumentar las ventas y gestionar los pedidos con la máxima eficiencia y los mínimos errores. Gracias a Consentio, las empresas ganan entre un 35% y un 45% más de eficiencia a la hora de incrementar las ventas hasta en un 30%.

La aplicación cuenta ya con más de 95.000 referencias de productos y cerca de 5.000 empresas registradas, la mitad de ellas españolas. Consentio inició su actividad desde Barcelona en 2019 y tiene actualmente presencia en España, Francia, Países Bajos y Estados Unidos.

Para más información y/o gestión de entrevistas pueden contactar con:.

Europa Press Comunicación.

Àgata Sala agatasala@europapress.es / 600 90 55 38.

Isana Navarro isananavarro@europapress.es / 600 90 55 65.