Discovery Life Sciences adquiere East West Biopharma

La adquisición crea la mayor red de sitios de recogida clínica en Europa, avanzando la posición de Discovery Life Sciences como líder del mercado global en aprovisionamiento de bioespecímenes

HUNTSVILLE, Alabama, 9 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences(TM) (Discovery), un líder global en servicios de bioespecímenes, secuenciación genómica, célula e inmunohistoquímica (IHC), ha anunciado hoy la adquisición de East West Biopharma, una organización de investigación contractual de bioespecímenes humanos líder en Europa impulsada por la mayor red de biorecogida en Ucrania.

La incorporación de East West Biopharma se basa en la capacidad existente de Discovery y crea la mayor red europea de sitios de recogida clínica que éticamente obtienen bioespecímenes consentidos de pacientes en varias áreas terapéuticas para apoyar la comunidad de investigación médica global.

"Esta adquisición representa la culminación de una alianza altamente productiva y de éxito mutuo entre nuestras compañías", dijo Glenn Bilawsky, consejero delegado de Discovery Life Sciences. "East West Biopharma tiene una larga reputación por su compromiso con la calidad, el cumplimiento y operando según los más altos estándares regulatorios y éticos para aprovisionamiento de bioespecímenes. Complementa perfectamente adquisiciones previas de Sofia Bio y su amplia red de sitios de recofida de bioespecímenes humanos en Bulgaria, Rumanía y Polonia. Estas dos adquisiciones se combinaron con nuestro negocio estadounidense sitúan ahora a Discovery como el mayor proveedor de servicios de bioespecímenes en Europa y globalmente".

"Durante más de 15 años, hemos ofrecido bioespecímenes y soluciones de tejido humano para organizaciones de investigación biomédica líderes, incluyendo institutos académicos europeos y estadounidenses, la industria farmacéutica, grandes biobancos y biodepósitos", dijo Tetyana Yurkovska, directora general de East West Biopharma. "Ser parte de Discovery nos da la oportunidad de abrir Ucrania a la comunidad científica global ofreciendo acceso a una amplia red de sitio, apoyando totalmente la misión de Discovery Life Sciences de poner la ciencia al servicio de los investigadores en todo el mundo".

Acerca de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences es el líder del mercado mundial en análisis de bioespecímenes, adquisición, distribución y servicios científicos para la industria farmacéutica, biotecnológica y de diagnóstico. HudsonAlpha Discovery es la división de secuenciación y bioinformática mundialmente reconocida de Discovery que aprovecha las tecnologías de investigación genómica más actuales para respaldar de manera integral la investigación clínica, traslacional y de descubrimiento. Impulsado por la ciencia, el equipo de Discovery se relaciona con los clientes en un enfoque consultivo e innovador para superar obstáculos y alcanzar un resultado final más rápido. We are Science at your Service(TM)! [¡Somos la ciencia a su servicio!] Para obtener más información, visite dls.com.

