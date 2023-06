Discurso del presidente de EVE Energy en la 4ª International New Energy Vehicles and Power Battery Expo

(Información remitida por la empresa firmante)

-El presidente de EVE Energy pronuncia un discurso en la 4ª International New Energy Vehicles and Power Battery Expo

SHENZHEN, China, 25 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy Co., Ltd. (EVE Energy), un fabricante líder de baterías de iones de litio y proveedor de soluciones de almacenamiento de energía, estuvo bien representado en la 4ª International New Energy Vehicles and Power Battery Expo (CIBF2023), celebrada en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Shenzhen el 16 de mayo. El presidente de la compañía, el Dr. Liu Jincheng asistió a la ceremonia de inauguración y pronunció un discurso de apertura, compartiendo el viaje de la empresa hacia la internacionalización en el espacio de las baterías.

El Dr. Liu Jincheng manifestó su placer de regresar al evento en su calidad no solo de presidente de EVE Energy, sino también de vicepresidente de la China Chemical and Physical Power Sources Association. Acompañó a los líderes del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información y al presidente de la asociación en la visita a las salas de exposición.

El desarrollo de las baterías de litio de China ha logrado una alta posición mundial, dijo. El Dr. Liu atribuyó esto en gran medida al progreso realizado por las empresas chinas de equipos y materiales. "Visitamos varias salas de exhibición de equipos y materiales y vimos que la velocidad de apilamiento se puede reducir a 0,12 segundos por pieza. En comparación con las líneas de producción anteriores y los apiladores comprados en Corea del Sur en los primeros días, la eficiencia se ha duplicado, lo cual es muy emocionante para todos nosotros", dijo.

"El progreso tecnológico en los equipos sin duda impulsará aún más el desarrollo de la industria de las baterías de litio", dijo el Dr. Liu. "Las empresas de baterías integran innovaciones creativas que cubren las empresas de equipos y materiales, mientras que los productos se venden en todo el mundo, lo que demuestra los notables resultados del país".

EVE Energy ha pasado de ser una empresa con ingresos de 200 millones de yuanes cuando cotizó en Shenzhen GEM a llegar a donde está hoy, logrando un crecimiento doble en los dos años más recientes. A pesar de los continuos cambios en el mercado, el Dr. Liu aún espera duplicar los ingresos este año.

De hecho, el Dr. Liu se sintió animado por el gran número de visitantes en el evento. "La bulliciosa multitud en la exposición de hoy demuestra el entusiasmo por el rápido crecimiento de las baterías de litio en este país, aunque debemos ser realistas", dijo. "EVE Energy participa en la exhibición de este año bajo el lema 'Enfocarse en la vida, enfocarse en la salud'. Nuestra área central de especialización se muestra con una variedad de dispositivos médicos, lo que demuestra el progreso tecnológico de la compañía en baterías médicas".

"La 'nueva energía' y la 'larga vida' son dos temas principales en el mercado interno", dijo. "Con el envejecimiento de la población en nuestro país y la búsqueda de una mejor calidad de vida por parte de las personas, EVE Energy prestará más atención a la salud de las personas y al futuro. Porque la esencia del progreso tecnológico es centrarse en una vida mejor y apoyar a las personas en su lucha por ello".

El sector de las baterías eléctricas exhibe características diferentes a las industrias tradicionales, como ciclos de pedido más largos de hasta cinco u ocho años, dijo durante el discurso. El Dr. Liu enfatizó que la rentabilidad de los proyectos de la industria depende del rendimiento de la calidad del proceso y la mejora de la eficiencia. A principios de este año, el mercado interno se tornó más racional en medio de eventos como cambios en las normas nacionales para vehículos de combustible y fluctuaciones en el precio del carbonato de litio. Las capacidades de predicción y mitigación de riesgos en toda la industria de baterías de litio se han profundizado aún más.

En respuesta a esto, EVE Energy ha comenzado a centrarse en las baterías médicas y la salud, acelerando los esfuerzos de investigación y desarrollo de baterías médicas y mejorando la calidad del producto. Desde la perspectiva de la internacionalización, EVE Energy está dispuesta a cooperar con empresas nacionales y extranjeras, dijo el Dr. Liu.

Hablando de internacionalización, la empresa anunció oficialmente la construcción de plantas de baterías ecológicas en Hungría y Malasia el 9 y el 12 de mayo, respectivamente. "Tenemos confianza en la construcción de proyectos en el extranjero, pero también nos enfrentamos a desafíos. Por ejemplo, algún lugar puede carecer de las condiciones suficientes para el procesamiento y mantenimiento de componentes", enfatizó.

"Hemos anunciado oficialmente la construcción de fábricas de baterías ecológicas en Hungría y Malasia", dijo, y agregó que el equipo está abrumadoramente feliz de comenzar con estos proyectos y tiene la máxima confianza en el éxito de dichos desarrollos en el extranjero. La empresa tiene como objetivo profundizar los lazos con las comunidades locales y sirve como buenos vecinos y socios para ayudar a desarrollar sus áreas. Además, apoyar la educación local y contribuir a la comunidad local a nivel cultural es una parte crucial del proceso de internacionalización.

