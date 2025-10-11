Diseñada para las calles de París: Dott y Segway presentan una nueva bicicleta eléctrica

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 11 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Segway, líder mundial en transporte inteligente de corta distancia y robótica, y Dott, líder europeo en micromovilidad compartida, han anunciado el lanzamiento exclusivo de una nueva flota de bicicletas eléctricas en París gracias a una colaboración estratégica. El nuevo modelo Urban B200, codesarrollado por ambas empresas, se implementará en toda la ciudad a partir del 1 de octubre, según los términos del contrato renovado de cuatro años de Dott con el Ayuntamiento de París.

Con más de 5,3 millones de viajes solo en 2025 y más de 400.000 usuarios activos el año anterior, París se ha convertido en el mercado más importante de Dott. Este último lanzamiento forma parte de una inversión más amplia de 10 millones de euros que Dott se ha comprometido a realizar entre 2025 y 2029 para ampliar su presencia operativa, reforzar la fiabilidad del servicio y acelerar la transición de la ciudad hacia modos de transporte más ecológicos.

"París es líder mundial en movilidad urbana sostenible, y nos enorgullece participar en su transformación", afirmó Henri Moissinac, consejero delegado y cofundador de Dott. "El nuevo Urban B200 no es solo una mejora de la flota, sino el resultado de años de aprendizaje operativo, la opinión de los usuarios y la colaboración en ingeniería entre Dott y Segway. Hemos creado un vehículo que realmente puede convertir el ciclismo en un hábito diario".

La bicicleta eléctrica B200 se desarrolló gracias a una estrecha colaboración entre Dott y Segway, que combinó la experiencia local de los usuarios parisinos con la experiencia global de ingeniería de Segway. Durante un programa piloto de varios meses en París, que comenzó en mayo de 2025, ambas compañías recopilaron datos en tiempo real para perfeccionar todo, desde el hardware del vehículo hasta el software integrado.

El resultado es un vehículo diseñado para entornos urbanos densos, pero adaptable a una amplia gama de conductores. Un nuevo panel de alta visibilidad ofrece actualizaciones en tiempo real sobre la duración de la batería y el estado del vehículo, mientras que un sensor de par integrado en el sistema de pedales proporciona una aceleración más suave e intuitiva según el esfuerzo del conductor. La resistente cesta delantera metálica abierta de la bicicleta ofrece un práctico espacio de almacenamiento sin comprometer la maniobrabilidad, y los guardabarros completos y un sistema de cadena cubierto protegen tanto al conductor como a la bicicleta de la humedad, un factor clave para los desplazamientos diarios durante todo el año. Un soporte flexible para teléfono permite un acceso fácil y manos libres, lo que proporciona una experiencia de conducción más segura y cómoda.

En términos operativos, la B200 representa un gran avance en eficiencia. Su batería de 918 Wh ofrece hasta 120 kilómetros de autonomía con una sola carga, lo que reduce significativamente la necesidad de cambiar la batería y garantiza una mayor disponibilidad durante los picos de demanda. Con un consumo de energía en espera reducido a tan solo 0,9 W, las motos inactivas mantienen la carga hasta 42 días, lo que minimiza aún más los requisitos de carga y reduce los costes operativos.

"La Urban B200, lanzado en París, es fruto de una estrecha colaboración técnica entre Segway y Dott", afirmó Zack Yan, subdirector general de la División de Movilidad Comercial de Segway. "Hemos diseñado un vehículo que ofrece sostenibilidad, durabilidad y confianza al conductor, a la vez que satisface las complejas necesidades logísticas de los operadores de flotas a gran escala".

Este lanzamiento en París no solo representa un hito tecnológico, sino que también refleja la ambición compartida de ambas compañías de definir el futuro de la micromovilidad en Europa y el resto del mundo. Dott seguirá operando con un equipo local en París, con el apoyo de su probada infraestructura de reequilibrio y mantenimiento. Los modelos de bicicletas eléctricas más antiguos se redistribuirán en otras ciudades, garantizando así su uso durante todo su ciclo de vida, de acuerdo con los compromisos de sostenibilidad de Dott y Segway.

Acerca de Dott

Dott es la empresa líder europea en micromovilidad compartida. Creada tras la fusión de los operadores TIER y Dott en marzo de 2024, la compañía decidió adoptar el nombre de Dott e integró todos sus vehículos en la app Dott. Con la misión de transformar la movilidad para siempre, el equipo está liderado por el consejero delegado Henri Moissinac y el presidente Maxim Romain. Dott facilita los viajes sostenibles, reduce la congestión y la contaminación en las ciudades y disminuye la dependencia del coche. Con más de 250.000 vehículos compartidos en más de 400 ciudades de 21 países de Europa y Oriente Medio, sus 10 millones de usuarios han generado más de 400 millones de viajes hasta la fecha. Para más información, visite www.ridedott.com

Acerca de Segway

Segway transformó la micromovilidad en 1999 con el revolucionario Personal Transporter, despertando la curiosidad mundial sobre el futuro del transporte personal. Con la misión de "Simplemente moverse", Segway se dedica a simplificar el transporte de personas y mercancías, mejorando la eficiencia y la experiencia general de la vida cotidiana. Para más información, visite https://b2b.segway.com

