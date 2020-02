COMUNICADO: La diseñadora de interior de nivel internacional Nikki Bisiker une sus fuerzas con una grafóloga internacional

Publicado 19/02/2020 6:00:55 CET

- La diseñadora de interior de nivel internacional Nikki Bisiker une sus fuerzas con una grafóloga internacional que revela sus preferencias de estilo de vida

La escritura de mano predice el diseño de interior

LONDRES, 19 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- La prestigiosa diseñadora de interior de nivel internacional Nikki Bisiker ha unido sus fuerzas junto a Emma Bache, destacada grafóloga profesional (analista de escritura de mano) que recientemente ha publicado su libro titulado 'Reading Between the Lines'. De forma conjunta van a desarrollar una forma divertida pero reveladora de ayudar a los clientes a entender su personalidad, y con ello entrar en su visión del estilo de vida para el hogar y preferencias de diseño.

https://mma.prnewswire.com/media/1075785/Handwriting_Interio... [https://mma.prnewswire.com/media/1075785/Handwriting_Interio...]

La escritura a mano de una persona es tan única como sus huellas dactilares, siendo controlada finalmente por el cerebro. Cada vez que escribimos capturamos una proyección de nuestras conductas, emociones, hábitos y salud habituales. Esta ciencia tan antigua ayudará a revelar los rasgos de personalidad que son importantes conocer cuando diseñamos espacios de vida personales.

Bisiker afirmó: "Mi ética se basa en crear hogares que sean personales y únicos para el dueño. Cada cliente llega con sus propios deseos prácticos y creativos, por lo que mi estilo personal no entra en el diseño. Es importante conocer el estilo de vida del cliente, sus gustos, lo que no le gusta, y sus necesidades emocionales. A pesar de que estoy creando un marco interesante como base para su lienzo, es la personalidad del cliente la que debe buscar su expresión y disfrute de su hogar terminado".

Bache explicó: "Nuestra escritura a mano expone cómo interactuamos con el mundo y las personas entorno a nosotros, y además cómo afrontamos el estrés y expresamos las emociones. Nos puede ayudar a tomar decisiones para el futuro, mostrándonos cuáles con nuestros deseos, e incluso qué trabajos, hogares y socios podrían encajarnos mejor. Esta nueva colaboración será atractiva para todos aquellos que mejor se conocen así mismos y cómo diseñar mejor el hogar de sus sueños en el que vivir".

Siendo sencillo de gestionar, todo lo que necesitan Bisiker y Bache son unas cuatro líneas de escritura a mano - ya sea por medio de escaneo, fotografía o copia en papel, también firmada. Y como los clientes de Nikki son de localización internacional, es sencillo acceder a este servicio y también divertido y esclarecedor. Para solicitar que este servicio sea parte de un proyecto de diseño de interior escriba un e-mail a Nikki Bisiker a la dirección: nb@nikkibisikerinteriordesign.com[mailto:nb@nikkibisikerinteriordesign.com]. Como se trata de un servicio destacado, los costes se cifran basándose en lo detallado que sea el análisis de la escritura a mano.

Acerca de Nikki Bisiker: Diseñadora principal y propietaria de Nikki Bisiker Interior Design, creada en el año 2004. La práctica revolucionaria de Nikki tiene su sede en Dubái, proporcionando servicios de diseño que abarcan desde su creación hasta la instalación para clientes con sede en Oriente Medio y en todo el mundo. La pasión de Nikki en relación a la creación de hogares hermosos comenzó a una edad temprana, y ahora, con más de 30 años de experiencia, dirige una cartera profesional de arquitectos, diseñadores de interior y una red ampliada de artesanos ampliamente capacitados, proveedores y contratistas. Sus valores se basan en la creación de hogares únicos y personales para sus propietarios. No siendo una fórmula ni estando impulsada por el ego, sino gracias a una riqueza de procesos estratégicos dentro de un marco de trabajo estructural, y un objetivo centrado en la creación de declaraciones de estilo creativos pero habitables al mismo tiempo. Siendo ganadora de numerosos premios (Arabian Property Award 2016-17, Design et al Design & Architecture Awards 2015 y finalista de Designer of the Decade Award in UK ), diseñó una amplia gama de interiores que abarcan desde palacios reales, casas de lujo y yates hasta hoteles y restaurantes.www.nikkibisikerinteriordesign.com [http://www.nikkibisikerinteriordesign.com/]

Acerca de Emma Bache: Principal experta de escritura de mano de Reino Unido, Emma ha trabajado como grafóloga desde el año 1989, siendo analista de escritura de mano en los sectores empresarial y privado. Gracias a sus cualificaciones adicionales en psicoterapia e hipnoterapia, Emma ha ayudado a resolver casos de fraude para personas privadas y para el mundo empresarial, proporcionando una visión de un valor incalculable acerca de las mentes delictivas. Cuenta con sus propias columnas en The Times y en The Financial Times, además de haber escrito para otras publicaciones destacadas, como el Daily Mail, el Daily Telegraph, el Guardian y Cosmopolitan. Ha aparecido de forma frecuente en la TV y la radio, incluyendo This Morning, de GMTV, History Hunter de la BBC y Today Programme, de Radio 4.www.emmabache.com [http://www.emmabache.com/]

Acerca de la grafología: La grafología (ciencia de análisis de la escritura a mano) se lleva practicando desde hace más de 2.000 años. En la actualidad la utilizan compañías y personas que buscan descubrir los rasgos de personalidad. Ofrece un resumen forense de la personalidad. Cada uno de los aspectos de la escritura - la altura de una "h", la curvatura de una "g", el espacio entre las palabras, la forma recta de las líneas - supone una colección de señales que mostramos sin querer hacerlo. La forma en la que escribimos puede decir mucho; a veces más que las cosas que escribimos. Puede divulgar los rasgos de personalidad que abarcan desde la timidez hasta la ambición, desde el deseo hasta la complacencia - que se necesitan controlar. De hecho, la escritura es tan reveladora que en Japón todos los currículos se siguen escribiendo a mano.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1075785/Handwriting_Interio... [https://mma.prnewswire.com/media/1075785/Handwriting_Interio...]Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1088254/Nikki_Bisiker_Desig... [https://mma.prnewswire.com/media/1088254/Nikki_Bisiker_Desig...]

https://mma.prnewswire.com/media/1088254/Nikki_Bisiker_Desig... [https://mma.prnewswire.com/media/1088254/Nikki_Bisiker_Desig...]

