El diseño exclusivo y atemporal de los electrodomésticos de Küppersbusch regresa a Casa Decor

Electrodomésticos de la gama MattBlack de Küppersbusch - Küppersbusch

(Información remitida por la empresa firmante)

Küppersbusch, la marca alemana referente en cocinas, participa un año más en la exposición de interiorismo más importante de España, Casa Decor. La firma, galardonada con más de 70 premios de diseño, estará presente con una selección de electrodomésticos en dos espacios destacados: "La caja" de Schmidt, creado por Lemon Studio; y "La Cuisine Bourgogne Dorée" de Trae, diseñado por Inmaculada Recio Studio

Madrid, 8 de abril de 2026.- La 61ª edición de Casa Decor se celebrará del 9 de abril al 24 de mayo, aterrizando por primera vez en el corazón del Barrio de las Letras. El evento, que tendrá lugar en la histórica casa palacio ubicada en la calle San Agustín 11, promete ser la cita imprescindible para los amantes de las tendencias y el interiorismo. En este contexto, Rubén Jiménez, responsable de Küppersbusch en España, destaca que "Casa Decor se ha convertido en un encuentro clave para reafirmar nuestro compromiso con el diseño y la calidad alemana. Un entorno único que nos permite mostrar nuestro catálogo inspirado en la cocina profesional, donde la innovación y la estética atemporal van de la mano".



De este modo, la gran apuesta de la firma durante esta edición se articula a través de la integración de sus electrodomésticos de la gama MattBlack. Una línea que recupera las raíces industriales de la marca —considerada la primera fábrica de cocinas de carbón del mundo— y que se define por una estética de alta calidad, reducida a lo esencial.



En "La caja" de Lemon Studio, los electrodomésticos en negro mate de Küppersbusch se funden en un espacio abierto con materiales como la madera y superficies minerales, reforzando la idea de que el mobiliario se convierte en arquitectura. Este interiorismo apuesta por soluciones a medida que buscan crear un espacio atemporal, objetivo que comparte la gama MattBlack.



Por su parte, en "La Cuisine Bourgogne Dorée" de Inmaculada Recio Studio, el concepto del espacio busca el equilibrio perfecto entre lujo, sobriedad y calidez. Así, los electrodomésticos de esta línea minimalista dialogan con el burdeos, los destellos dorados, el mármol y el nogal. El proyecto rinde homenaje a una elegancia atemporal, en sintonía con el lenguaje estético de la línea MattBlack de Küppersbusch.



Además de estas dos participaciones estrella, la firma optará a los XIV Premios Casa Decor 2026 en la categoría de Mejor Diseño de Producto Integrado consolidando así su apuesta por la calidad prémium, la exclusividad y la personalización de sus electrodomésticos.



Acerca de Küppersbusch

Friedrich Küppersbusch fue el primer fabricante alemán de cocinas que fundó la empresa en 1875 con la producción de hornos de carbón hechos a mano.



La marca alemana, de 150 años de historia y que fue la primera en el mundo en comercializar un horno, continúa con el espíritu pionero de su fundador que mantiene el carácter de la región minera del Ruhr.



El estilo alemán singular, exclusivo, funcional y duradero es la esencia de esta marca de electrodomésticos prémium. Reconocida a nivel internacional, Küppersbusch acumula más de 70 premios de diseño y está presente en 40 países repartidos entre América, Europa, África y Asia.

Contacto

Emisor: Küppersbusch

Nombre contacto: A. V.

Descripción contacto: Küppersbusch

Teléfono de contacto: 608087411