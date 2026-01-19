Diseño a medida y versatilidad constructiva; claves en el modelo residencial de Fran Cortés Arquitectos - Fran Cortés Arquitectos

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

En el panorama actual de la arquitectura residencial, crece el interés por viviendas que reflejan la forma de vida y las aspiraciones personales de quienes las habitan. Lejos de los modelos repetitivos, se consolida una tendencia que apuesta por el diseño a medida, la eficiencia constructiva y la expresión de una identidad propia en cada proyecto.

En este contexto, Fran Cortés Arquitectos se posiciona como un referente en la creación de viviendas unifamiliares, consolidando su presencia no solo como arquitecto en Las Rozas, sino también expandiendo su sello de calidad por toda la Comunidad de Madrid. Con más de diez años de experiencia, el estudio desarrolla proyectos de obra nueva con un acompañamiento técnico integral. Cada vivienda parte de una propuesta arquitectónica singular, adaptada a la parcela, a la orientación, al presupuesto y a los hábitos del cliente. Esta metodología permite ofrecer hogares que responden con precisión a las necesidades funcionales de quienes los habitan.

Libertad constructiva: del sistema tradicional al hormigón prefabricado

Uno de los grandes valores del estudio es su capacidad para adaptarse a las preferencias constructivas del cliente. Si bien se han destacado por implementar soluciones innovadoras mediante casas prefabricadas de hormigón —una opción que permite acortar plazos y optimizar la eficiencia energética—, el estudio mantiene una sólida especialización en el sistema de construcción tradicional.

Este método clásico sigue siendo el más demandado por muchos propietarios que valoran su flexibilidad en obra y la robustez de sus acabados. Fran Cortés Arquitectos domina ambas vertientes, asesorando al cliente sobre qué sistema se adapta mejor a su diseño, sin limitar nunca la libertad creativa. Ya sea mediante la industrialización o la construcción tradicional, el diseño abarca la relación con el entorno, la distribución interior y el tratamiento de la luz, evitando improvisaciones y asegurando la máxima calidad técnica.

Arquitectura residencial con visión amplia: Madrid y Málaga

La versatilidad del estudio trasciende lo constructivo y alcanza lo geográfico. Aunque su sede es un punto clave de actividad, su labor como arquitecto en Madrid le permite adaptarse a diversos contextos urbanos. Actualmente, el estudio gestiona proyectos de alto nivel como arquitecto en Pozuelo de Alarcón y las Rozas principalmente, atendiendo a un perfil de cliente exigente, e incluso ha extendido su radio de acción a la Costa del Sol, operando como arquitecto en Marbella y Málaga.

Esta expansión demuestra su capacidad para responder a tipologías residenciales diversas, desde el entorno urbano de la capital hasta el clima mediterráneo. Además de viviendas de nueva planta, realizan ampliaciones y reformas integrales con un proceso transparente y presupuestos cerrados.

Fran Cortés Arquitectos refuerza así su liderazgo en el sector, apostando por viviendas personalizadas donde conviven la innovación del prefabricado y la solidez de la construcción tradicional, siempre adaptadas al estilo de vida contemporáneo y al lugar donde se erigen.

Contacto

Emisor: Fran Cortés Arquitectos

Contacto: Fran Cortés Arquitectos

Número de contacto: 672 287 448