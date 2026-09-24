Odontología de Marlon Becerra Diseño de sonrisa más allá de la estética; la filosofía de Marlon Becerra en Colombia - Odontología de Marlon Becerra

(Información remitida por la empresa firmante)

Colombia, 24 de septiembre de 2026.-

La estética dental ha evolucionado hacia tratamientos en los que la apariencia constituye solo una parte del resultado. La salud bucal, la función de la mordida, el estado de dientes y encías y la armonía con las facciones son factores determinantes a la hora de planificar cualquier intervención. En este sentido, el diseño de sonrisa se plantea como un proceso personalizado que debe partir de una valoración completa de cada caso. En Colombia, Odontología de Marlon Becerra desarrolla este tipo de tratamientos desde una filosofía que integra estética, función y naturalidad. El planteamiento permite abordar desde necesidades relacionadas con manchas o desgaste dental hasta rehabilitaciones más complejas en pacientes con ausencias dentales, combinando distintas especialidades cuando resulta necesario.

El diseño de sonrisa va más allá de la estética dental

Un diseño de sonrisa requiere valorar previamente la salud oral y analizar las características particulares de cada paciente. La planificación puede incorporar estudios radiográficos y de oclusión para determinar los procedimientos y materiales adecuados, además de considerar la forma, el tamaño y el color de los dientes y su relación con las encías y las facciones.

La función resulta especialmente relevante. Alteraciones de la mordida o problemas como el bruxismo pueden generar desgaste y condicionar la planificación y durabilidad de determinadas restauraciones. Del mismo modo, los dientes manchados, deteriorados o ausentes pueden tener repercusiones que trascienden la apariencia y afectan a la seguridad personal y al bienestar.

Por este motivo, no existe un único procedimiento aplicable a todos los casos. Dependiendo del diagnóstico, el tratamiento puede combinar blanqueamiento, resinas de alta estética, carillas de porcelana, ortodoncia, implantes o prótesis, entre otras alternativas.

Experiencia, tecnología y naturalidad en la filosofía de Marlon Becerra

El modelo de Odontología de Marlon Becerra parte de un abordaje integral en el que pueden intervenir profesionales de diferentes especialidades. La experiencia acumulada, el empleo de materiales de calidad, la tecnología aplicada a la planificación y los protocolos de seguridad forman parte de un enfoque orientado a conseguir resultados naturales y duraderos.

Entre los recursos empleados se encuentran tecnologías como CAD/CAM para restauraciones cerámicas y el escáner intraoral 3D, herramientas que permiten avanzar en la planificación y personalización de los tratamientos.

Esta combinación de experiencia, especialización, tecnología y calidad humana forma parte de la propuesta que ha llevado a pacientes nacionales e internacionales a acudir a las clínicas. La filosofía del Dr. Marlon Becerra sitúa la estética, la función y la naturalidad como aspectos complementarios de un mismo proceso.

El diseño de sonrisa se entiende así como un tratamiento que no persigue únicamente modificar la apariencia de los dientes. Su planificación parte de las condiciones y necesidades individuales para recuperar o mejorar la salud, la función y la armonía de la sonrisa mediante soluciones adaptadas a cada caso.

Sus clínicas se destacan especialmente por la calidad de sus tratamientos de rehabilitación oral, estética dental y por la calidad humana de sus profesionales, quienes realizan un acompañamiento al paciente en cada etapa, desde la valoración hasta la recuperación de su sonrisa. Más de su trabajo en el canal de YouTube.

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