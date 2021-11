Disfraces: una opción en auge para regalar en Navidad

Cuando la Navidad está a la vuelta de la esquina, las dudas sobre qué regalar a los niños empiezan a surgir. Muchas veces lo ponen fácil y son ellos mismos quienes se encargan de hacer su lista a los Reyes Magos o a Papa Noel. Y otras veces, se puede convertir en una ardua tarea encontrar el regalo perfecto de las navidades. Por eso, desde Rubie’s proponen algunas ideas para regalar esta Navidad a los más pequeños de la casa

Uno de los juegos favoritos de los niños es disfrazarse. A ellos les gusta ponerse en la piel de sus personajes favoritos y recrear todas sus aventuras. Por eso, los sets de disfraces serán un detalle perfecto para regalar esta Navidad. Hay una amplia variedad de personajes, donde encontrar algunos como son Frozen, Star Wars o Los Vengadores. Estas son algunas de las propuestas de disfraces que les encantarán a los niños.



Set Disfraz Elsa con peluca de Frozen

Este set contiene un disfraz de la princesa Elsa con peluca original de Frozen 2. Compuesto por un precioso vestido azul con detalles impresos en purpurina, diseñados con las mismas características que el vestido de Elsa. Además, también incluye la mítica peluca de Elsa con trenza. Para todas aquellas niñas que no dejan de cantar “Let it go”. Ideal para regalar gracias a la caja que lleva con imágenes de la licencia.



Set Disfraz Darth Vader con espada

Para los seguidores del lado oscuro, no puede faltar este disfraz con caja del villano más conocido y poderoso de la galaxia. Los niños podrán convertirse en Darth Vader con este disfraz compuesto por traje completo con detalles impresos, máscara, capa y espada con luz. 'Que la fuerza te acompañe'.



Set Disfraz Miraculous Ladybug

Conoce a Marinette una adolescente con una doble vida, ya que también es la superheroína Ladybug. Este set incluye disfraz con jumpsuit con el estampado característico de Ladybug, máscara antifaz y peluca con dos coletas. Con variedad de tallas para niñas desde los 3 hasta los 10 años. El modelo perfecto para todas las edades.



Disfraz Capitán América con accesorios

Steve Rogers, más conocido como Capitán América siempre ha sido sin lugar a duda, el líder de los Vengadores. Los niños podrán darle magia al mundo convirtiéndose en este superhéroe de Marvel con este disfraz. Incluye jumpsuit con cubre botas, máscara y escudo. Perfecto para recrear sus mayores batallas y unirse a los Avengers.



Disfraz Spiderman con accesorios

Este próximo mes de diciembre llega a los cines la tercera película de Spiderman. Uno de los personajes favoritos del universo Marvel y de los Vengadores. Aprovechando que los más pequeños ya están esperando con ilusión el estreno de la película. Este disfraz se convierte en una opción perfecta para dejar bajo el árbol. Compuesto de top musculoso con impresión del estampado del traje, máscara de tela y guantes.



Set Disfraz Harry Potter con accesorios

Con este disfraz los niños podrán convertirse en un auténtico mago y alumno de Hogwarts. Incluye túnica negra con capucha de Gryffindor, broche con escudo de la casa, corbata, varita y bufanda. Ahora estos jóvenes magos ya estarán preparados para aprender todos los hechizos.



Set Disfraz Batman Black Core

Batman es el caballero de la noche que lucha contra los villanos para proteger a los ciudadanos de Gotham. Con este disfraz los niños podrán convertirse en superhéroe y enfrentarse a villanos como Joker o Harley Quinn. Incluye jumpsuit impreso con símbolo de Batman y pecho musculoso, cinturón, capa y máscara.







