DISFRUTAR, BARCELONA, ES PROCLAMADO NO.1 EN LA LISTA DE THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2024

LAS VEGAS, 6 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- El mundo de la gastronomía se ha reunido esta noche en Las Vegas, Estados Unidos, para celebrar y reconocer a los establecimientos en The World's 50 Best Restaurants 2024, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, donde Disfrutar de Barcelona, dirigido por el experto trío de chefs conformado por Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, es nombrado The World's Best Restaurant. La ceremonia de entrega de premios, celebrada en Wynn Las Vegas, distingue a los mejores talentos gastronómicos de 26 territorios de los cinco continentes.

Clasificado en el puesto No.2 en 2023, Disfrutar es famoso por sus técnicas modernas y sus deliciosos ingredientes, que dan como resultado una experiencia que transgrede los esquemas tradicionales de la alta cocina de forma innovadora. La carta de degustación presenta una identidad mediterránea con sabores vanguardistas para ofrecer una comida contemporánea atrevida, que invita a la reflexión y a la diversión. A Disfrutar, le siguen en el ranking Asador Etxebarri (No.2) en Atxondo y Table by Bruno Verjus (No.3) en París.

Para ver la lista completa del puesto 1-50, haga clic aquí.

William Drew, director de contenidos de The World's 50 Best Restaurants, comenta: "Con gran placer anunciamos que la lista de The World's 50 Best Restaurants 2024, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna distingue al iconoclasta Disfrutar como The World's Best Restaurant. El equipo ha demostrado una extraordinaria dedicación a su oficio, al sorprender y deleitar a los comensales con cada plato de su extensa carta".

Mitsuharu 'Micha' Tsumura, chef propietario de Maido, de Lima, gana el Estrella Damm Chefs' Choice Award 2024, el único premio que votan sus colegas. El chef y restaurantero australiano Neil Perry ha desarrollado una carrera de más de cuatro décadas que se ve recompensada con el Woodford Reserve Icon Award. La parisina Nina Métayer, cuyo trabajo está inspirando a una nueva generación de pasteleros, ha sido proclamada The World's Best Pastry Chef 2024, patrocinado por Sosa.

Con sede en Hong Kong, Wing (No.20) del chef Vicky Cheng, ha sido reconocido con el Highest New Entry Award 2024, y The Chairman (No.26), también de Hong Kong, se lleva el Highest Climber Award 2024, patrocinado por Highstreet World. Algunos nuevos ingresos son Mingles (No.44) de Seúl y La Colombe (No.49) de Ciudad del Cabo.

Pablo Rivero, sumiller y propietario de Don Julio, Buenos Aires, gana el Beronia World's Best Sommelier Award, mientras que Nobelhart & Schmutzig (No.43), de Berlín, es proclamado ganador del Sustainable Restaurant Award.

