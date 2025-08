Los dispositivos inteligentes de OMRON Healthcare ayudan a detectar riesgos de insuficiencia cardíaca

(Información remitida por la empresa firmante)

- Los dispositivos inteligentes de OMRON Healthcare ayudan a detectar riesgos tempranos de insuficiencia cardíaca en más del 33% de los participantes del estudio

- Proyecto piloto sobre monitorización TIC de la insuficiencia cardíaca en el hogar: uso de datos vitales para permitir una intervención médica temprana -

OMRON Healthcare Co., Ltd., el fabricante y distribuidor líder mundial de productos personales para la salud cardíaca, ha concluido con éxito un estudio de tres meses que demuestra cómo los signos vitales monitoreados de forma remota pueden facilitar la intervención médica temprana en pacientes con insuficiencia cardíaca.

Realizado en colaboración con la Universidad de Medicina de la Prefectura de Kioto, con el apoyo del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI), el estudio examinó cómo el intercambio en tiempo real de datos de pacientes, incluidas la presión arterial, el peso corporal y las lecturas del electrocardiograma (ECG), puede detectar signos tempranos de insuficiencia cardíaca.

Durante el estudio, los pacientes registraron mediciones diarias en casa utilizando los dispositivos de salud inteligentes de OMRON y la aplicación móvil OMRON connect. Estos datos se compartieron automáticamente con enfermeros cardiovasculares certificados y expertos en insuficiencia cardíaca, quienes monitorearon los cambios a distancia. En los casos en que se observaron posibles indicadores de insuficiencia cardíaca, se contactó directamente a los pacientes y se los remitió para una evaluación clínica.

La detección temprana es crucial para los pacientes con insuficiencia cardíaca, y en este estudio se detectaron signos de alerta en aproximadamente el 33% de los participantes (7 de 21 pacientes), lo que permitió una intervención y un tratamiento tempranos. Al prevenir la aparición de síntomas potencialmente graves o potencialmente mortales, este enfoque no solo puede reducir la carga de recursos sanitarios, sino que también ofrece claros beneficios en la reducción de los costes médicos para los pacientes.

Finalmente, más del 90% de los participantes continuaron con sus mediciones de salud diarias durante tres meses y el 86% manifestó una alta satisfacción con la integración de los datos del hogar en su recorrido de salud personal.

Este sistema representa un avance significativo con respecto al enfoque estándar en Japón, donde los pacientes informan sus síntomas mediante diarios escritos a mano, que solo se revisan retrospectivamente durante las visitas ambulatorias. Dado que estas citas suelen realizarse cada dos o tres meses, existe el riesgo de que las afecciones empeoren entre visitas, lo que impide una intervención oportuna.

"Al combinar los datos de la monitorización domiciliaria con un seguimiento proactivo por parte del personal clínico, este estudio demostró un modelo funcional que mejora los resultados de los pacientes y reduce el riesgo de complicaciones de la insuficiencia cardíaca", afirmó el profesor Kiyoshi Matoba, del Departamento de Medicina Cardiovascular de la Universidad de Medicina de la Prefectura de Kioto. "A medida que buscamos ampliar este modelo en Japón, seguiremos perfeccionando sus operaciones y validando su amplio potencial clínico y operativo".

Los participantes del estudio utilizaron dos dispositivos clave de OMRON Healthcare: OMRON Complete (HCR-7800T), el primer tensiómetro de brazo de Japón con función de ECG integrada para uso doméstico, y el monitor de composición corporal Karada Scan (HN-300T2). Ambos dispositivos se sincronizan automáticamente con la aplicación OMRON connect, lo que permite a los usuarios monitorizar sus constantes vitales a diario y compartir los datos sin problemas con los profesionales sanitarios.

El monitor de ECG integrado también alerta a los usuarios sobre signos de posible fibrilación auricular (FA), un tipo común de arritmia cuyos efectos pueden incluir síntomas como palpitaciones, dificultad para respirar y fatiga, así como la formación de coágulos en las aurículas e incluso accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, dado que alrededor del 40% de las personas con FA no presentan síntomas evidentes, salvo las palpitaciones intermitentes, conocidas como FA paroxística, la afección puede ser difícil de detectar con pruebas de ECG estándar durante las revisiones de rutina. Dado que los pacientes con hipertensión arterial tienen un mayor riesgo de desarrollar FA, el autocontrol y el análisis periódicos mediante la exclusiva tecnología Intellisense AFib de OMRON Healthcare son un método valioso para detectar síntomas no diagnosticados.

Todo esto forma parte de Going for ZERO, la visión de OMRON Healthcare para eliminar los eventos cardiovasculares mediante la promoción del registro de ECG y la monitorización de la presión arterial en casa. En el futuro, OMRON Healthcare seguirá desarrollando dispositivos y servicios fáciles de usar que permitan a cualquier persona monitorizar su salud cardíaca en casa, a la vez que mantiene su participación activa en iniciativas académicas en colaboración con profesionales sanitarios e investigadores, contribuyendo así a una vida más saludable y plena para las personas de todo el mundo.

Los resultados completos del estudio se presentarán en la 29ª Reunión Anual de la Sociedad Japonesa de Insuficiencia Cardíaca, programada del 10 al 12 de octubre de 2025.

Acerca de la Universidad Médica de la Prefectura de Kioto

Fundada en el año 1872, la Universidad de Medicina de la Prefectura de Kioto (KPUM) es una de las universidades de medicina más antiguas de Japón. Originalmente fundada como hospital gracias a donaciones públicas con el objetivo de impartir medicina occidental, la KPUM se convirtió posteriormente en una universidad dedicada a la formación de médicos y al avance de la ciencia médica. Guiada por su espíritu fundador, "Acercar la medicina de primer nivel a la comunidad local", la KPUM lidera iniciativas médicas y de investigación innovadoras que contribuyen a la salud pública y al desarrollo de la próxima generación de profesionales de la salud.

Acerca de OMRON Healthcare

Comprometida con el avance de la salud y el empoderamiento de personas de todo el mundo para vivir la vida al máximo, OMRON Healthcare es líder mundial en el campo de equipos médicos innovadores y clínicamente probados para la monitorización y el tratamiento de la salud en el hogar. Con el objetivo de hacer realidad su visión "Going for ZERO: atención preventiva para la salud de la sociedad", la empresa desarrolla productos y servicios para el manejo de afecciones cardiovasculares, la monitorización remota de pacientes, la atención respiratoria y dispositivos para el tratamiento del dolor. Estos ayudan a profesionales sanitarios y pacientes a reducir los eventos cerebrovasculares, el agravamiento de enfermedades respiratorias y las restricciones causadas por el dolor crónico.

Con más de 350 millones de unidades vendidas a nivel mundial, OMRON ofrece los tensiómetros más recomendados por profesionales sanitarios. A lo largo de su historia, OMRON Healthcare se ha esforzado por mejorar vidas y contribuir a una sociedad mejor mediante el desarrollo de innovaciones que ayudan a las personas a prevenir, tratar y controlar sus afecciones médicas, ofreciendo productos y servicios en más de 130 países.

OMRON Healthcare Group tiene su sede en Kioto, Japón.

Para más información, visite:Sitio web: https://omronhealthcare.com/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/omronhealthcare/

