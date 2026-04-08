DistillerSR lanza las capacidades GenAI más avanzadas para extraer evidencia de literatura científica

Smart Evidence Extraction de DistillerSR - DistillerSR

(Información remitida por la empresa firmante)

Smart Evidence Extraction de DistillerSR ahora automatiza completamente datos de texto y tablas a gran escala

Madrid, 8 de abril de 2026.- DistillerSR, líder del mercado en automatización de revisiones de literatura y gestión de evidencia habilitadas por IA, anunció hoy nuevas capacidades totalmente automatizadas para su módulo Smart Evidence Extraction (SEE). SEE utiliza GenAI diseñada específicamente para automatizar flujos de trabajo de extremo a extremo para la extracción de evidencia de literatura científica a gran escala, manteniendo al mismo tiempo una auditabilidad completa y la supervisión humana sobre los resultados generados por IA.



A medida que el volumen de investigación publicada continúa creciendo exponencialmente, los equipos de investigación en las industrias farmacéutica y de dispositivos médicos enfrentan una presión creciente para monitorizar la evidencia con rapidez y precisión. SEE permite a los profesionales de investigación encontrar, sugerir, explicar, extraer y vincular con precisión la evidencia de apoyo dentro de las referencias en un flujo de trabajo con intervención humana y completamente automatizado.



"La última versión de SEE está diseñada para llevar a los equipos de investigación de una estrategia de evidencia reactiva a una proactiva", afirmó Peter O'Blenis, CEO de DistillerSR. "Al automatizar los aspectos más laboriosos y propensos a errores de la extracción de datos, estamos ayudando a nuestros clientes a llevar investigaciones que salvan vidas al mercado y a los pacientes de manera más rentable, y con mayor transparencia y confianza".



La nueva funcionalidad de SEE incluye:



• Automatización completa de formularios: SEE ahora completa y envía formularios de extracción completos automáticamente, replicando el flujo de trabajo de un revisor humano para reducir significativamente el trabajo manual.



• Mayor precisión y alcance: la última versión de SEE demostró una mejora global de 8,3 puntos porcentuales en el benchmark estandarizado de preguntas y respuestas sobre literatura (LitQA) en comparación con su versión anterior, muy por encima de los benchmarks comparativos.



• Procesamiento contextual: la simplificación de las instrucciones permite a SEE procesar todas las preguntas de un formulario simultáneamente, lo que le permite comprender el contexto completo del formulario de extracción y las relaciones entre variables para mejorar la precisión y la consistencia.



• IA explicable: para facilitar el cumplimiento normativo y la confianza, SEE proporciona explicaciones en lenguaje sencillo para cada respuesta sugerida, incluyendo auditabilidad completa de los datos extraídos por IA.



• Monitorización en tiempo real: un panel de control de IA permite a los equipos rastrear y gestionar el uso, al tiempo que monitoriza los costes de IA en tiempo real.



• Cumplimiento de estándares de productos de IA: los datos extraídos se alojan completamente dentro de la plataforma segura de DistillerSR sin que se utilicen datos de clientes para el entrenamiento del modelo. La compañía ha adoptado el marco de gestión de riesgos de IA del NIST para gobernar el diseño, despliegue, pruebas y validación de las capacidades de IA de DistillerSR.



La última iteración de SEE marca un hito significativo en el consorcio de investigación Eureka-ITEA de tres años de DistillerSR, la mayor red internacional de investigación y desarrollo del mundo que representa a 45 países. El consorcio de investigación de seis países está liderado por DistillerSR e incluye a Philips Medical Systems, University of Leiden Medical Center, Bosonit, Dataseen BV, Össur, Adelphi Group, Biotronik y DrugBank. Los miembros del consorcio trabajan conjuntamente para desarrollar flujos de trabajo habilitados por IA para organizaciones de investigación que integran IA agéntica, enriquecen la evidencia subyacente con estándares clínicos y ontologías, y apoyan las iniciativas de espacios de datos sanitarios de la UE.



DistillerSR cuenta con la confianza de organizaciones de investigación globales, incluyendo más del 80 % de las mayores compañías farmacéuticas y de dispositivos médicos, organizaciones de investigación por contrato, gobiernos, ONG e instituciones académicas.



Sobre DistillerSR

Para más información, visitar www.distillersr.com.

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