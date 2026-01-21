Distrito HM abre en Madrid un showroom de casi 700 m para abordar proyectos de oficina de principio a fin - Distrito HM

Madrid, 21 de enero de 2026.-

La transformación de los espacios de trabajo exige hoy una visión integral, capaz de unir diseño, bienestar y rendimiento en un mismo entorno. Por eso, cada vez más empresas y profesionales buscan lugares donde explorar soluciones reales antes de tomar decisiones estratégicas. En este contexto, Madrid suma un nuevo punto de referencia para el sector del interiorismo corporativo con la reciente apertura del nuevo showroom de Distrito HM, concebido como un espacio donde los proyectos pueden definirse con precisión desde la primera visita.

Distrito HM, Associate Dealer en España del grupo MillerKnoll, ha inaugurado una nueva exposición que ocupa casi 700 metros cuadrados y supone un paso relevante en la evolución de su propuesta. El nuevo showroom amplía de forma notable su superficie y su alcance, permitiendo mostrar cómo conviven diseño, funcionalidad y prescripción técnica dentro de un mismo proyecto.

Un espacio ampliado para una prescripción integral

El recorrido por la exposición reúne las marcas que han definido históricamente la identidad de la compañía, como Herman Miller, Knoll, USM, Vitra o laCividina. Sin embargo, la principal novedad reside en la incorporación de nuevas firmas que amplían la capacidad de respuesta ante proyectos complejos y diversos. Esta ampliación refuerza la idea de un showroom pensado para trabajar sobre casos reales, no solo para mostrar producto.

Soluciones de fonoabsorbencia con ECOcero, sistemas de suelos de 2TEC2 y propuestas de iluminación de Vibia y Meicon se integran ahora en un mismo discurso espacial. Esta combinación permite analizar el comportamiento conjunto de los elementos y facilita una visión coherente del espacio desde el primer planteamiento hasta el último detalle.

Un showroom pensado para profesionales y clientes

El nuevo espacio permite abordar desde zonas operativas hasta áreas de reunión, entornos colaborativos o espacios de concentración, siempre desde una lógica funcional y alineada con las necesidades reales de cada organización. En lugar de presentar piezas aisladas, el showroom plantea escenarios completos que ayudan a visualizar el impacto de cada decisión en el uso diario del espacio.

Desde Distrito HM destacan que este planteamiento está orientado a acompañar a arquitectos, diseñadores y responsables de empresa durante todo el proceso de definición. La posibilidad de cerrar la prescripción en una sola visita agiliza los tiempos y aporta seguridad en la toma de decisiones, un factor especialmente relevante en proyectos de mayor escala.

Con esta apertura, Distrito HM consolida un modelo de showroom que va más allá de la exposición tradicional. El nuevo espacio se convierte en un punto de referencia a la hora de equipar espacios de trabajo y en una herramienta estratégica para entender, diseñar y materializar propuestas que respondan a los retos actuales.

