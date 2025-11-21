Diversión, misterio y muchas risas; los juegos de Magicbox Games, el regalo perfecto para estas fiestas - Magicbox Games

Madrid, 21 de noviembre de 2021.-

Magicbox Games se ha consolidado como una de las marcas más innovadoras del sector del juego de mesa, ofreciendo experiencias únicas que combinan creatividad, emoción y momentos inolvidables en familia o entre amigos. Con un catálogo diverso que va desde los party games más ingeniosos hasta intrigantes juegos de investigación, Magicbox Games sigue sorprendiendo con nuevos lanzamientos.

Este mes, los amantes de los juegos de mesa están de enhorabuena: del 21 de noviembre al 2 de diciembre, los juegos de Magicbox Games tendrán grandes descuentos en Amazon por el Black Friday, una oportunidad perfecta para adelantarse a los regalos de Navidad. Una forma fácil de regalar diversión, ingenio y emoción, y ahora más asequible que nunca.

Entre sus títulos estrella destacan los Hidden Games, juegos con una experiencia totalmente inmersiva: los jugadores se convierten en auténticos detectives, revisando informes, explorando webs y realizando llamadas reales para resolver casos. Un formato original que fusiona el juego físico con una emocionante investigación interactiva.

En el terreno de los party games, Crack List, el Stop con cartas, ha arrasado este 2025 gracias a su mecánica sencilla, su ritmo y, sobre todo, las risas que genera. Di palabras de la categoría en juego usando las letras que tengas en la mano: ¡podrás saltar, bloquear y cambiar el sentido! Otro de los party games del momento es Approx, donde se demostrará quién es el verdadero rey de los datos curiosos.

Se encuentran también propuestas tan creativas como Icon, un juego de dibujo donde la habilidad artística no importa, sino la imaginación. Usando plantillas, los jugadores intentan representar conceptos de la forma más ingeniosa posible. Pero cuidado… ¡Habrán 2 palabras trampa para despistar!

En Traidores a Bordo, un juego de roles secretos, los piratas deberán descubrir a los amotinados y echarlos del barco para que no saboteen el botín; en City Chase, la policía tratará de descubrir el coche del ladrón que se esconde bajo los edificios de la ciudad. ¿Logrará escapar?

En Sherlock, una saga de investigación y deducción con más de un millón de copias vendidas, cada caso propone un misterio por resolver. Los jugadores analizan pistas, debaten teorías y responden las preguntas finales como verdaderos detectives.

Clap convierte cualquier mesa en un escenario. Palmas, ritmo y coordinación se mezclan en un divertido reto donde la música y la agilidad marcan el compás. Para los amantes de la diversión, Chef Umami es el juego ideal. Roba ingredientes, congela a tus rivales, cocina tus platos y cumple las peticiones de los clientes.

Los descuentos estarán activos del 21 de noviembre al 2 de diciembre en Amazon, donde se podrá descubrir por qué los juegos de Magicbox Games son el regalo perfecto para estas Navidades.



