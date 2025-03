Dizzyness, el tributo a Gillespie que electrifica la escena jazzística española

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 27 de marzo de 2025.-

El trompetista David Pastor presenta su último álbum, The Abraxas Sessions, Vol. 4 (Dot Time Records, 2025), un tributo vibrante a Dizzy Gillespie que captura la esencia del bebop con una energía arrolladora

David Pastor rinde homenaje a Dizzy Gillespie con The Abraxas Sessions, Vol. 4, un tributo vibrante al bebop.



Nuevo álbum disponible bajo el sello Dot Time Records, grabado en directo en Augsburg (Alemania)



La gira española arranca en abril con primeras paradas en Madrid, Valencia y Barcelona.



El trompetista internacional David Pastor presenta su último álbum, The Abraxas Sessions, Vol. 4 (Dot Time Records, 2025), un tributo vibrante a Dizzy Gillespie que captura la esencia del bebop con una energía arrolladora. Este lanzamiento marca el inicio de Dizzyness, la gira con la que Pastor y su quinteto recorrerán España a partir de abril. Madrid, Valencia y Barcelona son las primeras paradas confirmadas para un espectáculo que promete ser una celebración imprescindible para los amantes del jazz.



Aproximarse a Dizzy, una tarea que impone vértigo

Abanderado de la revolución del bebop junto a Charlie Parker, Gillespie no solo fue una figura carismática y extrovertida, sino también un genio que cambió para siempre la historia del jazz. Este nuevo álbum de David Pastor no es solo un homenaje, es un viaje profundo al corazón del bebop, el universo sonoro que Gillespie reinventó.



"Rendir tributo a Dizzy es una tarea que impone vértigo y respeto a partes iguales", confiesa Pastor, cuya trompeta revive la esencia de Gillespie con una mezcla de pasión y maestría técnica.



El bebop en España: una escena vibrante

Lejos de ser un estilo del pasado, el bebop se mantiene con fuerza en España. En ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, las jam sessions, festivales y conciertos mantienen la chispa de este género. Músicos como David Pastor, Perico Sambeat o Andrea Motis son referentes indiscutibles, cada uno aportando su sello único al jazz.



The Abraxas Sessions, Vol. 4 (Dot Time Records, 2025)

El disco se grabó el pasado 14 de noviembre de 2024 en el Teatro Abraxas de Augsburg (Alemania), bajo el sello discográfico Dot Time Records, sello que ha lanzado los 4 últimos álbumes de Pastor.



El quinteto convierte este tributo en una celebración vibrante de la obra y el espíritu de Gillespie. A su trompeta se suman Francesc Capella al piano (Barcelona, España), Tom Warburton al contrabajo (Kansas City, EUA), Anton Jarl a la batería (Malmö, Suecia) y el featuring de Bobby Martínez al saxo (Filadelfia, EUA).



Sobre David Pastor

Con más de tres décadas de carrera, David Pastor es un referente internacional de la trompeta. Se inició en la música a los 9 años y ha trabajado con artistas de la talla de Presuntos Implicados, Michael Bublé, Celia Cruz, Martirio, Miguel Poveda, y Paquito D’Rivera, entre otros. "Ritmo" tributo a Chick Corea, una de sus últimas colaboraciones, obtuvo una nominación al mejor disco de jazz en los Grammy y Grammy Latinos 2023.



Próximos conciertos

Dizzyness, la gira de presentación del disco, arranca los próximos 3 de abril en la Sala Villanos de Madrid, 8 de abril en el Teatro Talía de Valencia y 11 de abril en El Molino de Barcelona.







Contacto

Nombre contacto: Natalia Damià

Descripción contacto: Comunicación David Pastor

Teléfono de contacto: 626429806