(Información remitida por la empresa firmante)

- La DJ Korolova encabeza el evento inaugural de Velo "Echoes of Tomorrowland" en Ibiza, para celebrar la autoexpresión

• Con la destacada DJ Korolova como cabeza de cartel, el evento inaugural de Velo trajo el espíritu de Tomorrowland a Ibiza, invitando a los amantes de la música a expresar su originalidad y demostrar que la pista de baile no tiene fronteras.

LONDRES, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Velo celebró su evento inaugural "Echoes of Tomorrowland" en la tienda Tomorrowland de Ibiza, con una vibrante muestra de música, unidad y experiencias humanas compartidas.

Reafirmando que la música electrónica no conoce fronteras, el evento brindó a los fans de Ibiza la oportunidad de experimentar la singular conexión y el sentido de comunidad que definen a Tomorrowland.

El evento contó con la participación estelar de la DJ ucraniana de house y techno, Korolova, y una transmisión en vivo desde el escenario principal de Tomorrowland. Recreando la cultura única de comunidad espontánea de Tomorrowland, Velo dio la bienvenida a una mezcla de fans, medios de comunicación de Reino Unido y España, y creadores de estilo de vida y música provenientes de todos los rincones del mundo.

Para fomentar activamente una cultura de comunidad, Velo presentó un experimento social personalizado en la entrada. A los invitados se les entregó la mitad de una mariposa, bellamente elaborada, y se les retó a encontrar a un desconocido que tuviera la otra mitad para completarla. Este experimento social interactivo transformó instantáneamente una sala llena de desconocidos en una comunidad activa y colaborativa.

El evento se celebró tras una nueva investigación global* que destaca la creciente necesidad de experiencias compartidas, la cual revela que casi dos de cada cinco adultos (39%) encuentran más difícil establecer conexiones significativas con la edad.

Velo y Tomorrowland creen que el catalizador definitivo para derribar estas barreras es la música misma. La pista de baile actúa como un poderoso espacio para la conexión, impulsado por su papel único en la autoexpresión. El 30% de los encuestados coincide en que la pista de baile es donde se sienten más libres para ser ellos mismos y "bailar como si nadie los viera", mientras que el 61% se siente más cómodo expresándose cuando ve a otros haciendo lo mismo.

Reflexionando sobre la energía única de la noche, la DJ principal internacional Korolova dijo: "La pista de baile es uno de los pocos lugares donde la gente se siente completamente libre para expresar quién es sin ser juzgada. Esa es la energía que sentí durante toda la noche en Ibiza, gracias a Velo: fue increíble ver cómo todos se desinhibían, se mostraban tal como eran y celebraban juntos su originalidad."

El artista invitado Camden Cox añadió: "Lo que más me impactó de la noche fue ver cómo desconocidos conectaban tan fácilmente a través de una experiencia compartida. A veces, basta con una pequeña invitación para entablar una conversación, y ver cómo el público, con su energía desbordante, rompía el hielo y bailaba junto fue pura magia".

Malky Brown, directora global de Contenido y Alianzas de BAT, comentó: "Con "Echoes of Tomorrowland", queríamos recrear esa sensación de conexión que hace que el festival sea tan especial. Al animar a la gente a salir de su zona de confort y conectar con los demás, dimos vida a la creencia de Velo de que la autoexpresión puede unir a las personas".

Tras el evento "Echoes of Tomorrowland", Korolova se apoderó del emblemático Freedom Stage de Tomorrowland para presentar su nuevo e inmersivo proyecto audiovisual global, Captive Soul, donde cautivó al público con su actuación y los animó a abrazar su originalidad.

Para ver el vídeo oficial del evento y descubrir más sobre Velo, visite @velo.global.

Solo para consumidores de nicotina mayores de 18 años. Este producto contiene nicotina y es adictivo.

* Usuarios de nicotina (mayores de 18 años) de 2009, que han utilizado productos con nicotina durante al menos los últimos seis meses y que actualmente los consumen al menos semanalmente en Reino Unido, España, Pakistán, Polonia y Austria. Investigación realizada entre el 16/06/2026 y el 22/06/2026.

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