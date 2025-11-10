DJI Agriculture presenta los agras T100, T70P y T25P en Agritechnica 2025 en Hannover

(Información remitida por la empresa firmante)

Los nuevos drones de DJI Agriculture ofrecen mayor eficiencia, mayor seguridad y mejores capacidades para soportar funciones de pulverización, dispersión y ahora también elevación.

SHENZHEN, China, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DJI Agriculture anunció hoy que los esperados DJI Agras T100, DJI Agras T70P y DJI Agras T25P estarán disponibles para la venta en Europa, Asia Central, África y otros mercados a través de distribuidores locales autorizados. Estos nuevos drones agrícolas estarán en exhibición y serán demostrados en Agritechnica 2025 de Hannover, del 9 al 15 de noviembre.

Basándose en 13 años de investigación y desarrollo dedicados, la nueva generación de la popular línea de drones de pulverización de DJI ahora puede transportar cargas útiles más pesadas y admite múltiples escenarios de aplicación con una mayor eficiencia operativa. Cada uno de ellos incorpora sistemas de seguridad líderes en la industria y funciones más inteligentes para operaciones totalmente automatizadas.

Desde su entrada en el mercado europeo en 2018, DJI Agriculture ha equipado a los agricultores locales con tecnología avanzada de drones en 25 países. "Con la creciente demanda cada año, seguimos impulsando nuevas innovaciones en agricultura de precisión para satisfacer las necesidades cambiantes de la agricultura moderna", afirmó Yuan Zhang, director global de ventas de DJI Agriculture. "Aplaudimos a las autoridades de aviación regionales por ayudar a acelerar la adopción de tecnologías de protección de cultivos más inteligentes y ecológicas." Por ejemplo, Francia ahora permite el uso de drones agrícolas en viñedos y plantaciones de plátano de difícil acceso. Con la próxima generación de drones Agras, nuestro objetivo es innovar en la industria agrícola en todo el continente europeo y empoderar a los agricultores para que trabajen de manera más inteligente y sostenible.

Aborda trabajos más grandes con el Agras T100

Diseñado para productores comerciales a gran escala, el Agras T100 puede transportar una carga máxima de 100 L para pulverización, 150 L para esparcimiento o 80 kg para levantamiento. En comparación con su predecesor, es el doble de eficiente para la pulverización de grandes volúmenes y más rápido para la aplicación de grandes cantidades. Con un sistema de seguridad líder en la industria equipado con LiDAR, radar de onda milimétrica y un sistema Penta-Vision, ofrece una experiencia operativa excepcionalmente segura e inteligente. El caudal de pulverización con los rociadores dobles estándar es de 30 L/min, y aumenta a 40 L/min con la opción opcional de cuatro rociadores. El sistema de esparcido está equipado con un nuevo alimentador de tornillo, y la capacidad de carga se ha duplicado con un aumento del caudal máximo del 270 %.

Trabaja de forma más eficiente con el Agras T70P

El Agras T70P incorpora múltiples mejoras para aumentar la eficiencia operativa. Puede transportar una carga máxima de 70 L para pulverización, 100 L para dispersión o 65 kg para elevación. Al mismo tiempo, ofrece los mismos caudales y tamaño de gota que el Agras T100, junto con su nuevo sistema de dispersión y sistema de elevación. El Agras T70P está equipado con el safety system 3.0, que incorpora radar de ondas milimétricas y un sistema tri-vision para la detección de obstáculos, una selección de rutas más inteligente y tasas de despeje de obstáculos significativamente mejoradas.

Compacto y flexible para operaciones en solitario con el agras T25P

El Agras T25P conserva el diseño compacto y plegable de su predecesor, pero incorpora el sistema de esparcido por sinfín de alta precisión de 25 kg 4.0 mejorado y el Safety System 3.0. Para la pulverización, puede transportar 20 kg y tiene un caudal de 16 L/min. El tamaño de gota varía de 50 a 500 μm. Ideal para operaciones en solitario, el agras T25P es fácil de transportar, instalar y permite realizar operaciones totalmente automatizadas en mapeo aéreo y protección de cultivos. Por ejemplo, se puede programar para inspeccionar campos y huertos, realizar operaciones de seguimiento del terreno en una ladera o pulverizar y esparcir de manera continua a lo largo de varios bloques.

Nuevo programa de formación para operaciones con drones agrícolas

DJI Agriculture ampliará su programa oficial de formación a través de la DJI Academy en Europa, para capacitar a nuevos operadores con los conocimientos necesarios para operar drones de manera eficiente, centrados en la protección de cultivos, la dispersión precisa y la seguridad. El plan de estudios se actualiza constantemente para integrar las habilidades técnicas más recientes y las capacidades de producto de DJI, garantizando que cada piloto domine por completo nuestra tecnología agrícola más avanzada.

Disponibilidad

Los DJI Agras T100, T70P y T25P están disponibles para su compra a través de los distribuidores locales autorizados de DJI Agriculture.

Más información:

https://ag.dji.com/t100https://ag.dji.com/t70phttps://ag.dji.com/t25p

Ven y conoce DJI Agriculture en el stand. DJI Agriculture se complace en formar parte de Agritechnica 2025 y espera con interés reunirse con profesionales del sector y presentar nuestros productos y servicios más recientes. Para concertar una entrevista u obtener más información sobre cómo DJI Agriculture colabora con sus socios para crear un ecosistema de aplicación aérea centrado en la optimización de pesticidas, la mejora de productos, el avance tecnológico y el desarrollo de talento, comuníquese con: matt.bailey@dji.com

Ubicación del stand: Halle 21 | 21G25Mapa de Agritechnica:enlace de descarga

Todos los datos se midieron utilizando un modelo de producción en un entorno controlado. Para obtener más información, consulta nuestro sitio web oficial: ag.dji.com

Sitio web: ag.dji.comFacebook: facebook.com/DJIAgricultureTwitter: twitter.com/DJIAgricultureYouTube: youtube.com/@DJIAgricultureInstagram: instagram.com/djiagriculture_official

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2818334/DJI_Agriculture_Unveils_Agras_T100_T70P_T25P_Agritechnica_2025_Hannover.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dji-agriculture-presenta-los-agras-t100-t70p-y-t25p-en-agritechnica-2025-en-hannover-302610057.html