DJI Dock 3 mejora la monitorización de glaciares frente a avalanchas e inundaciones en los Andes peruanos

SHENZHEN, China, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- DJI, líder mundial en drones civiles y tecnología de cámaras creativas, publicó hoy un nuevo estudio de caso de DJI Enterprise que demuestra cómo el Dock 3 de DJI y los drones de la serie Matrice 4D están monitoreando los Andes peruanos. En cooperación con investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Noruega Occidental y del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) de Perú, quienes implementaron el monitoreo y sistemas de alerta de riesgos geológicos mediante vuelos de drones automatizados y procesamiento en la nube.

Situada a 4 500 metros sobre el nivel del mar, la laguna Palcacocha está rodeada por los glaciares Palcaraju y Pucaranra. Impulsada por el cambio climático, la laguna se ha expandido drásticamente debido al deshielo acelerado, aumentando el riesgo de avalanchas e inundaciones para las más de 120 000 personas que viven en la zona.

Vigilancia de un entorno de alto riesgo y difícil acceso

La supervisión tradicional in situ requería acceso físico a la laguna y a los glaciares circundantes, lo que suponía una tarea exigente. Las mediciones solo podían realizarse de forma manual e intermitente. Esto resultaba tanto un desafío como un riesgo potencial para los equipos de campo debido al desafiante terreno. Con vuelos automatizados de drones usando el Dock 3 y M4D, se podrían realizar observaciones frecuentes desde una distancia segura, lo que permitiría a los investigadores medir cambios, monitorear la aceleración de grandes bloques de hielo y detectar la formación de grietas.

Innovación y Datos: Cómo los drones automatizados aportan valor

Al recopilar cambios críticos de forma temprana con el Matrice 4D, las autoridades y las comunidades locales podrían ganar potencialmente un tiempo valioso para reaccionar, emitir advertencias y tomar medidas preventivas antes de que ocurra un evento peligroso. Mientras tanto, los investigadores podrían utilizar la información recopilada para avanzar en la comprensión de la dinámica de los glaciares y su impacto en el ecosistema, en un entorno conocido por ser muy sensible al calentamiento global.

Gracias a los drones, los investigadores capturaron mapas de terreno de alta resolución, variaciones de temperatura y patrones de flujo de agua de deshielo alrededor de la laguna, los glaciares y la morrena circundante. Estos conjuntos de Datos se utilizan para generar modelos 3D de los glaciares y compararlos con Datos recopilados anteriormente para evaluar el progreso.

Este dron se aloja en el DJI Dock 3, la solución empresarial diseñada específicamente para operaciones dron remotas y automatizadas. Su resistente diseño permite un rendimiento fiable en condiciones extremas, incluidas las montañas de los Andes.

Impulsando el rápido procesamiento de Datos está DJI FlightHub 2, que actúa como el "cerebro" de estas operaciones. Este software basado en la nube permitió a los investigadores planificar, ejecutar y analizar misiones de forma remota. Todos los datos de vuelo se cargan y procesan automáticamente en la nube, lo que permite a los equipos revisar los resultados desde cualquier lugar del mundo. Después de cada misión, el dron regresa al Dock para recargarse y prepararse para el próximo vuelo programado, lo que garantiza una supervisión continua y constante.

