DJI lanza Lito X1 y Lito 1, una serie de drones con cámara para principiantes

(Información remitida por la empresa firmante)

Ahora los creadores cuentan con una opción accesible para tomar fotografías aéreas de alta calidad mientras vuelan con seguridad gracias a la detección de obstáculos omnidireccional.

SHENZHEN, China, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, el líder mundial en drones civiles y tecnología creativa para cámaras, lanza hoy la serie Lito. Diseñada para creadores principiantes que exploran la fotografía aérea por primera vez, esta nueva serie de drones con cámara para principiantes hace que la fotografía aérea a gran altura sea accesible y fácil de usar desde el primer día. Con su precio asequible y funciones completas, Lito X1 y Lito 1 logran el equilibrio perfecto entre su excelente relación calidad-precio y su alto rendimiento Es un dron con cámara ideal para jóvenes que se inician en la fotografía aérea y desean capturar la vida en el campus, las aventuras al aire libre y momentos creativos sin correr riesgos.

Como líder de la gama, el modelo prémium Lito X1 incorpora un sensor CMOS de 1/1.3″ con 48 MP de píxeles efectivos para capturar detalles realistas. Está equipado con una función avanzada de detección de obstáculos omnidireccional de 5 lux y LiDAR frontal para una mayor precisión, lo que garantiza vuelos más seguros en entornos complejos. Las herramientas de grabación inteligentes, como ActiveTrack, QuickShots, MasterShots, Hyperlapse y Panorámica, reducen la curva de aprendizaje y garantizan resultados profesionales desde el primer despegue del creador. Por su parte, Lito 1 ofrece un sensor CMOS de 1/2″ y 48 MP, y una completa detección de obstáculos omnidireccional de 5 lux, lo que aporta funciones de seguridad y seguimiento en un paquete aún más accesible.

Detección más inteligente para vuelos más seguros

La serie Lito cuenta con un sistema de seguridad de múltiples capas diseñado para principiantes. El sistema de visión omnidireccional integrado evita de manera activa obstáculos como acantilados y paredes, lo que les permite a los creadores centrarse en disfrutar del vuelo desde el despegue hasta el aterrizaje. El modelo prémium Lito X1 lleva esto un paso más allá, al mejorar la experiencia con LiDAR frontal para una percepción altamente precisa en entornos complejos.

Captura imágenes nítidas, con múltiples detalles

La serie Lito hace posible capturar imágenes impresionantes, desde un gran nivel de detalle a la luz del día hasta paisajes nocturnos nítidos y con poco ruido. Lito 1 está equipado con un sensor CMOS de 1/2 pulgada y una apertura de f/1.8 para capturar fotos de hasta 8K y vídeo en 4K, lo que permite mantener los detalles nítidos incluso al hacer zoom o recortar. El modelo prémium Lito X1 eleva el nivel de la cámara con un sensor CMOS de 1/1.3 pulgadas y una apertura de f/1.7, compatible con grabaciones de vídeo HDR con hasta 14 pasos de rango dinámico y D-Log M de 10 bits.

Consiga tomas de alta calidad con ActiveTrack y los modos inteligentes

La serie Lito ofrece un seguimiento de objetivos estable mediante ActiveTrack, incluso a velocidades de hasta 12 m/s. Aprovechando los modos QuickShots, MasterShots, Hyperlapse y Panorámica, los principiantes pueden ejecutar automáticamente movimientos de cámara complejos y capturar material de alta calidad con facilidad.

Vuele más lejos con una vista estable

La serie Lito ofrece hasta 36 minutos de vuelo con la batería de vuelo inteligente estándar. También ofrece resistencia al viento de hasta 10.7 m/s, lo que permite que el dron con cámara se mantenga en vuelo estacionario y vuele de forma estable en condiciones de clima ventoso.

Cree con facilidad y eficiencia

Con QuickTransfer, los archivos se pueden transferir a velocidades de hasta 50 MB/s mediante Wi-Fi 6. Además, el modelo prémium Lito X1 incluye 42 GB de almacenamiento interno.

Precio y disponibilidad

Se pueden realizar pedidos de DJI Lito 1 y DJI Lito X1 a partir de hoy a través de store.dji.com y sus distribuidores autorizados. Los precios y las configuraciones son los siguientes:

DJI Lito 1

DJI Lito 1 está disponible desde 339 EUR

El pack Vuela Más de DJI Lito 1 (DJI RC-N3) tiene un precio de 479 EUR

DJI Lito X1

DJI Lito X1 está disponible desde 419 EUR

El pack Vuela Más de DJI Lito X1 (DJI RC 2) tiene un precio de 579 EUR

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, el plan de protección integral para productos DJI, ya está disponible para DJI Lito 1. El servicio de sustitución cubre daños accidentales, que incluyen pérdidas en vuelo, colisiones y daños por agua. Por un pequeño cargo adicional, puede sustituir el producto dañado en caso de accidente.

DJI Care Refresh (plan de 1 año) incluye hasta dos sustituciones en un año. DJI Care Refresh (plan de 2 años) incluye hasta cuatro sustituciones en dos años. Otros servicios de DJI Care Refresh incluyen garantía oficial y envío gratuito. Para ver todos los detalles, visite: https://www.dji.com/support/service/djicare-refresh.

Si desea obtener más información, consulte:https://www.dji.com/lito-x1https://www.dji.com/lito-1

1 Todos los datos se midieron utilizando un modelo de producción de DJI Lito 1 y DJI Lito X1 en un entorno controlado; la experiencia real puede variar. Para más información, consulte https://www.dji.com/lito-x1 y https://www.dji.com/lito-1.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962912/DJI_Launches_Beginner_Friendly_Camera_Drone_Series_Lito_X1_Lito_1.jpg

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