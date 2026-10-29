DJI lanza el modo de datos locales para ROMO y refuerza su sistema de protección de privacidad de varios niveles

(Información remitida por la empresa firmante)

-DJI refuerza el sistema de protección de privacidad de varios niveles con el lanzamiento del modo de datos locales para ROMO, estableciendo un nuevo estándar de privacidad en la robótica para el hogar

Disponible inicialmente para ROMO 2, el nuevo robot aspirador con IA de DJI, equipado con una avanzada estación base autolimpiante y un brazo robótico de oscilación ultraamplia.

SHENZHEN, China, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, el líder mundial en drones civiles y tecnología creativa de cámaras, presentó hoy el modo de datos locales para ROMO 2, la nueva línea de robots aspiradores con IA de la compañía. Una novedad en el sector de los productos inteligentes para el hogar, el modo de datos locales desconecta la aplicación DJI Home de internet y mantiene los datos de los usuarios almacenados y procesados localmente en sus dispositivos. Introducido por primera vez por DJI en sus drones en 2017, el modo de datos locales cuenta con casi una década de uso probado en situaciones reales y ahora establece un nuevo estándar de privacidad en una nueva categoría de productos.

Modo de datos locales para ROMO

Al encenderse por primera vez, ROMO se conecta a internet para crear un mapa de su entorno. Una vez que se activa el modo de datos locales, esos datos de mapeo se almacenan de forma local y no en la nube. A partir de ese momento, los mapas, las imágenes y otros datos utilizados en la navegación y evasión de obstáculos se almacenan y procesan localmente en el dispositivo, lo que ofrece un mayor control sobre sus datos y reduce el riesgo de exposición externa o acceso no autorizado por parte de terceros.

Impulsada por la misma tecnología que utilizan los drones con cámara insignia de DJI, la galardonada línea de robots aspiradores ROMO limpia los hogares de forma inteligente con detección milimétrica de obstáculos y LiDAR de alta precisión integrado. Con el modo de datos locales activado, las funciones principales de ROMO, como la navegación o la evasión de obstáculos siguen funcionando sin conexión a Internet, incluso durante interrupciones de la red. Los usuarios pueden seguir iniciando y personalizando los ciclos de limpieza, y enviar el robot de vuelta a su estación de acoplamiento para que se recargue mientras permanece sin conexión.

Sistema de protección de privacidad de varios niveles de ROMO

El modo de datos locales es una parte fundamental para reforzar el sistema de protección de privacidad de varios niveles de DJI ROMO, de larga trayectoria. Este completo sistema de protección de la privacidad protege los datos del usuario desde la captura, pasando por el uso y almacenamiento, hasta la eliminación. Esto incluye:

Acceso seguro: Configure un código de acceso para acceder de forma rápida y segura, o use un código de un solo uso que se envía a su número de móvil para añadir un nivel adicional de verificación en cada ocasión.

Configure un código de acceso para acceder de forma rápida y segura, o use un código de un solo uso que se envía a su número de móvil para añadir un nivel adicional de verificación en cada ocasión. Requisito de participación voluntaria: Los usuarios deben autorizar explícitamente la captura, el uso y el almacenamiento de los datos necesarios para las funciones de limpieza de ROMO 2, incluidos los datos de su cámara, las funciones de voz, el reconocimiento de obstáculos y la conectividad Wi-Fi. Los usuarios pueden desactivar la función On-Site Photo (Foto in situ) en la aplicación DJI Home en cualquier momento. Esta configuración controla si las imágenes de los obstáculos detectados se cargan en la aplicación para visualizarlas; desactivarla no afecta la detección ni la evasión de obstáculos.

Los usuarios deben autorizar explícitamente la captura, el uso y el almacenamiento de los datos necesarios para las funciones de limpieza de ROMO 2, incluidos los datos de su cámara, las funciones de voz, el reconocimiento de obstáculos y la conectividad Wi-Fi. Los usuarios pueden desactivar la función (Foto in situ) en la aplicación DJI Home en cualquier momento. Esta configuración controla si las imágenes de los obstáculos detectados se cargan en la aplicación para visualizarlas; desactivarla no afecta la detección ni la evasión de obstáculos. Cifrado de extremo a extremo: Cuando está conectado a internet, el cifrado de extremo a extremo protege los datos durante la transmisión y evita que terceros puedan acceder a ellos.

Cuando está conectado a internet, el cifrado de extremo a extremo protege los datos durante la transmisión y evita que terceros puedan acceder a ellos. No se admiten cargas sin conexión: Los datos se almacenan localmente en el dispositivo y no se cargan en la nube cuando ROMO 2 está desconectado, lo que minimiza el riesgo de exposición involuntaria de datos.

Los datos se almacenan localmente en el dispositivo y no se cargan en la nube cuando ROMO 2 está desconectado, lo que minimiza el riesgo de exposición involuntaria de datos. Eliminación automática de datos: Cuando la función de eliminación automática está activada, las fotos de más de 14 días de antigüedad se borran automáticamente cada día. Un restablecimiento de fábrica borra de forma permanente todos los datos del dispositivo.

Certificaciones de seguridad de los datos

ROMO cuenta con múltiples certificaciones en materia de ciberseguridad y privacidad reconocidas internacionalmente. Los dispositivos ROMO de DJI y la aplicación DJI Home cuentan con la certificación del estándar ETSI EN 303 645, cumplen los requisitos de la normativa EU RED (EN 18031) y han recibido la certificación UL Solutions Diamond IoT Security. En 2026, TÜV SÜD realizó una prueba de penetración exhaustiva del dispositivo DJI ROMO P2 y de la aplicación DJI Home, y no identificó hallazgos de seguridad críticos, altos ni de riesgo medio. Desde 2017, DJI ha sometido regularmente sus productos a auditorías de seguridad y procesos de certificación realizados por terceros. DJI también cuenta con la certificación del British Standards Institution (BSI) según las normas ISO 27701:2025 e ISO 27001:2026. Para más información, visite el DJI Trust Center.

Integración fluida del hogar inteligente con Matter

ROMO ahora es compatible con Matter, el estándar universal de conectividad para hogares inteligentes. A través de Matter, todos los dispositivos ROMO pueden integrarse con controladores compatibles con Matter en ecosistemas como Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, SmartThings y Home Assistant. La compatibilidad y las funciones disponibles dependen del dispositivo de la plataforma específica y de su compatibilidad con Matter. Esto permite a los usuarios añadir su ROMO a configuraciones de hogar inteligente compatibles y usar controles y automatizaciones admitidos entre distintos ecosistemas, lo que ofrece comodidad junto con una especial atención a la privacidad y la seguridad.

Disponibilidad

A partir de hoy, el modo de datos locales estará disponible para ROMO 2. Los usuarios simplemente deben actualizar su dispositivo ROMO 2 al firmware más reciente que sea compatible con el modo de datos locales. Para activar el modo de datos locales, debe activar esta función dentro de Configuración de seguridad, en Configuración del dispositivo de la aplicación DJI Home. Tras su lanzamiento en ROMO 2, el modo de datos locales también estará disponible en futuros modelos de ROMO, para llevar esta función de privacidad a la próxima generación de robótica doméstica de DJI.

Para obtener más información, consulte https://www.romo.tech/.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/dji-lanza-el-modo-de-datos-locales-para-romo-y-refuerza-su-sistema-de-proteccion-de-privacidad-de-varios-niveles-302923497.html