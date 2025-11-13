DJI lanza Neo 2: el dron cámara con seguimiento es más seguro y ofrece formas más creativas de volar (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

La detección de obstáculos omnidireccional, el despegue y aterrizaje desde la palma de la mano y el control gestual se combinan para crear el dron optimizado para principiantes.

SHENZHEN, China , 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DJI, el líder mundial en drones civiles y tecnología creativa para cámaras, lanza hoy Neo 2. Con solo 151 g1, Neo 2 es el dron más ligero y compacto de DJI hasta la fecha1, equipado con detección de obstáculos omnidireccional1. Cuenta con control gestual1, lo que permite operar completamente el dron con la mano; SelfieShot, para capturar momentos con el mínimo esfuerzo; y ActiveTrack1 mejorado, para facilitar aún más el seguimiento a baja altura durante actividades como correr o andar en bicicleta. Fácil de volar para principiantes, Neo 2 es ideal para salidas familiares, deportes al aire libre, viajes y experiencias FPV, ya que siempre permite capturar los mejores momentos como un dron cámara con seguimiento personal.

Domine la captura de contenido con un par de clics

Neo 2 incorpora una nueva pantalla pequeña integrada a la izquierda de la cámara (al mirar el dron de frente), que muestra claramente el modo de grabación seleccionado. El dron puede despegar desde la palma de la mano1 cuando el usuario lo apunta hacia sí mismo y pulsa el botón de despegue. Después de completar la captura de contenido deseada, la innovadora función Regreso a la palma1 permite que Neo 2 localice con precisión la palma del usuario, regrese de forma segura y aterrice de manera estable, lo que hace que los vuelos sean más fáciles que nunca.

Control gestual y múltiples formas de vuelo

Al utilizar el control gestual, su dirección y proximidad pueden controlarse usando una o ambas palmas. Con una sola palma, se pueden controlar el movimiento izquierdo/derecho y la altitud del dron; los usuarios solo deben mirar hacia el dron y levantar la mano con la palma dirigida hacia él. Con ambas palmas mirando hacia el dron, el usuario puede separar las manos para que el dron se aleje y juntarlas para que se acerque. No se necesita control remoto para ajustar el ángulo de la cámara.

Neo 2 también es compatible con control por voz1, lo que permite enviar comandos de vuelo mediante un smartphone o los auriculares Bluetooth durante cualquier práctica deportiva u otra actividad. Para quienes buscan un mayor alcance de transmisión, Neo 2 puede combinarse con el control remoto DJI RC-N3 para lograr una distancia máxima de transmisión de vídeo de 10 km1.

Tanto si el usuario utiliza el dron sin control remoto1 como si lo combina con un controlador de movimiento1 y gafas para lograr una emocionante experiencia envolvente FPV1 (vista en primera persona), existen múltiples formas de controlar a Neo 2.

Captura inteligente, resultados nítidos:

Neo 2 incorpora un sensor CMOS de 12 MP y 1/2 pulgada, con una apertura f/2.2 y un procesador de imagen de alto rendimiento, para obtener metraje más claro y con menos ruido, estabilizado por un nuevo estabilizador de 2 ejes. Cuando se combinan el característico ActiveTrack de DJI y el nuevo SelfieShot, los objetivos se encuadran automáticamente para conseguir una grabación fluida manos libres desde el principio hasta el final. Con múltiples modos de grabación inteligentes que revelan nuevas perspectivas y con grabación de vídeo en 4K1 de hasta 100 fps1 para cámara lenta1 o vídeos verticales en 2.7K, Neo 2 ofrece metraje nítido, detallado y de calidad cinematográfica.

El rendimiento mejorado de la función de Seguimiento de Neo 2 ofrece una respuesta más rápida y mayor estabilidad, lo que permite un seguimiento fluido y estable al correr, andar en bicicleta y mucho más. En áreas abiertas, puede realizar el seguimiento a velocidades de hasta 12 m/s1. El seguimiento en ocho direcciones (hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda, a la derecha y en las cuatro diagonales) permite tomas de seguimiento más fluidas y naturales, y amplía las posibilidades creativas. En entornos complejos, el dron puede cambiar al modo de seguimiento trasero, mantener de forma constante el objetivo enfocado y ofrecer libertad creativa con confianza.

Cuando se trata de capturar momentos en solitario o en grupo sin usar las manos, la nueva función SelfieShot de Neo 2 le permite al usuario alternar sin esfuerzo entre tomas de la cintura para arriba, de cuerpo entero y planos generales sin trípode ni ayuda adicional. Ya sea en fiestas de cumpleaños, picnics de fin de semana o paseos familiares, Neo 2 compone automáticamente cada escena y maneja la cámara según sea necesario para capturar los momentos más preciados con solo un toque.

Modos de grabación inteligentes, tomas impresionantes

Neo 2 es compatible con los modos de grabación inteligentes como Dolly Zoom, QuickShots y MasterShots, que ofrecen perspectivas variadas y hacen que crear vídeos sobresalientes sea sencillo.

Dolly Zoom: admite el efecto Hitchcock y les permite a los usuarios crear vídeos impresionantes para redes sociales.

QuickShots: la emblemática función QuickShots de DJI incluye Dronie, Órbita, Cohete, Spotlight, Espiral y Boomerang, lo que permite crear fácilmente atractivas tomas de seguimiento de ciclismo, skateboarding o cualquier otra actividad.

MasterShots: captura automáticamente tomas variadas con movimientos creativos de cámara y edita inteligentemente con música para producir vídeos de alta calidad.

Triple protección para la confianza de los principiantes:

El sistema de visión monocular omnidireccional de Neo 2, combinado con LiDAR orientado hacia adelante y un sistema de detección de infrarrojos inferior, detecta obstáculos en tiempo real para un vuelo seguro y confiado. Al combinarse con un diseño de protectores de hélices integrados, que ofrece protección total, los principiantes tendrán plena tranquilidad para operar el dron. Además, Neo 2 admite vuelos versátiles1, con capacidades mejoradas de vuelo estacionario y posicionamiento en comparación con Neo, lo que facilita la navegación en entornos desafiantes como interiores, cerca de edificios, sobre el agua o en la nieve.

Crear con facilidad y eficiencia

Con resistencia al viento de nivel 5, hasta 19 minutos1 de tiempo de vuelo y 49 GB de almacenamiento interno, Neo 2 puede guardar hasta 105 minutos de vídeo en 4K/60 fps, hasta 175 minutos de vídeo en 4K/30 fps o 241 minutos de vídeo en 1080p/60 fps. Una vez almacenado el contenido, no se necesitan cables adicionales para transferir el metraje; al conectarlo a un teléfono por Wi-Fi, se transferirá rápidamente a la aplicación DJI Fly a una velocidad de hasta 80 MB/s1, lo que permite compartir fácilmente el contenido y un proceso de posproducción sencillo.

Precio y disponibilidad

DJI Neo 2 ya está disponible para realizar pedidos en store.dji.com y sus distribuidores autorizados, con envío a partir de hoy, en las siguientes configuraciones:

DJI Neo 2 (solo dron) tiene un precio de 239 €.

DJI Neo 2 Fly More Combo (solo dron) tiene un precio de 329 €.

DJI Neo 2 Fly More Combo tiene un precio de 399 €.

DJI Neo 2 Motion Fly More Combo tiene un precio de 579 €.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, el plan de protección integral para productos DJI, ya está disponible para DJI Neo 2. El servicio de sustitución cubre daños accidentales, que incluyen pérdidas en vuelo, colisiones y daños por agua. Por un pequeño cargo adicional, puede sustituir el producto dañado en caso de accidente.

DJI Care Refresh (plan de 1 año) incluye hasta dos sustituciones en un año. DJI Care Refresh (plan de 2 años) incluye hasta cuatro sustituciones en dos años. Otros servicios de DJI Care Refresh incluyen garantía oficial y envío gratuito. Para ver todos los detalles, visite: https://www.dji.com/support/service/djicare-refresh.

Para obtener más información, consulte https://www.dji.com/neo2

1Para obtener más información, consulte https://www.dji.com/neo2. Todos los datos se midieron utilizando un modelo de producción de DJI Neo 2 en un entorno controlado; la experiencia real puede variar.

Acerca de DJI

Desde 2006, DJI ha liderado al mundo con innovaciones en drones civiles que han permitido a personas volar por primera vez, a visionarios convertir su imaginación en realidad y a profesionales transformar completamente su trabajo. Hoy en día, DJI contribuye a construir un mundo mejor y fomenta de forma continua el progreso humano. Con una mentalidad orientada a las soluciones y una curiosidad genuina, DJI ha extendido sus aspiraciones a áreas como las energías renovables, la agricultura, la seguridad pública, la topografía y la cartografía, o la inspección de infraestructuras. En todas las aplicaciones, los productos de DJI ofrecen experiencias que añaden valor a las vidas en todo el mundo de formas más profundas que nunca.

