DJI Matrice 5T lleva las operaciones aéreas inteligentes a un nuevo nivel, de día o de noche, para misiones exigentes (2

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo dron profesional Matrice 5T con clasificación IP55 integra LiDAR, radar mmWave y sistema de detección visual para ofrecer imágenes térmicas 1K y visión nocturna mejorada

SHENZHEN, China, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, líder mundial en drones civiles y tecnología creativa para cámaras, presenta hoy el DJI Matrice 5T. El nuevo dron insignia compacto de la compañía integra LiDAR, radar mmWave y un sistema de detección visual, junto con imagen térmica 1K y visión nocturna mejorada. Los modos de retransmisión amplían el alcance de transmisión, mientras que la IA integrada y los complementos de Pilot 2 admiten flujos de trabajo inteligentes in situ. Con una clasificación IP55 frente al polvo y la lluvia y hasta 59 minutos de tiempo de vuelo, DJI Matrice 5T ofrece una nueva versatilidad en un amplio rango de temperaturas (-20 °C a 50 °C), y se destaca en situaciones de respuesta a emergencias, inspecciones y tareas de levantamiento topográfico incluso en condiciones meteorológicas exigentes.

Imagen térmica 1K, visión nocturna mejorada

Matrice 5T incorpora una cámara térmica infrarroja con resolución nativa 1K (1280x1024), que cuadruplica el número de píxeles de los sensores estándar de 640x512. Cuando la imagen infrarroja UHR está activada, la resolución aumenta a 2560x2048, lo que asegura que las anomalías térmicas permanezcan claramente definidas incluso sobre fondos complejos. La cámara gran angular incorpora un sensor de gran tamaño de 1/0.98 pulgadas y una rápida apertura de f/1.8 que captura más luz. Con una sensibilidad ISO que alcanza hasta 1 600 000 y mejora de la imagen en condiciones de baja iluminación mediante IA, ofrece imágenes vívidas a todo color incluso en condiciones tan oscuras como 0.01 lux.

El dron también cuenta con una cámara teleobjetivo medio con un sensor de 50 MP y zoom óptico de 3x para capturar detalles en inspecciones de líneas eléctricas y puentes a 10 metros de distancia. Mientras tanto, la cámara teleobjetivo ofrece visión nocturna monocromática y un zoom óptico de 11x e híbrido de 176x para leer matrículas a una distancia de hasta 400 metros.

Sistema de detección omnidireccional en condiciones exigentes

Por primera vez, DJI ha integrado LiDAR, radar mmWave y un sistema de visión omnidireccional en un dron profesional compacto para ofrecer una detección fiable incluso en zonas urbanas poco iluminadas o en plena oscuridad en entornos naturales. Al contar con LiDAR, Matrice 5T puede detectar obstáculos finos como líneas eléctricas a una distancia de hasta 32 metros durante la noche. Mientras tanto, el radar mmWave atraviesa las interferencias para detectar su entorno en condiciones de niebla, lluvia o polvo. El sistema de detección omnidireccional en condiciones de baja iluminación utiliza sensores ojo de pez a todo color para mantener el posicionamiento visual en condiciones tan oscuras como 0.5 lux, mientras que Asistencia visual ahora proporciona imágenes a todo color para mejorar el conocimiento de la situación. Incluso en entornos con señal GNSS débil, como cañones profundos o rascacielos, Matrice 5T fusiona datos visuales y de radar para cartografiar su entorno en tiempo real, y crea un mapa del entorno que permite operaciones de vuelo suaves y estables.

IA Open Edge, inteligencia in situ

Con modelos de IA integrados, Matrice 5T les ofrece a los operadores un conocimiento completo de la situación en una amplia variedad de escenarios. Puede detectar más de 20 tipos de objetivos al analizar en paralelo las transmisiones de imágenes térmicas y visibles, incluidos vehículos, embarcaciones y más. Al utilizar DJI FlightHub 2, los operadores pueden usar indicaciones de texto e imagen para buscar objetivos en DJI Pilot 2. También pueden generar rutas de patrulla eficientes delimitando una zona en el mapa con acciones personalizadas, como mantener el vuelo estacionario, capturar imágenes y vídeo, o transmitir audio. Además, la plataforma de computación abierta integrada también es compatible con modelos de terceros, lo que permite un despliegue flexible de algoritmos personalizados.

Transmisión O4 Enterprise, múltiples modos de retransmisión

Con el sistema de transmisión de vídeo O4 Enterprise Enhanced, Matrice 5T puede transmitir hasta 40 km, frente al alcance de transmisión de 25 km de la generación anterior. La conmutación adaptativa de múltiples bandas ayuda a resistir las interferencias urbanas, mientras que los dos módulos integrados DJI Cellular Dongle 2 mantienen la estabilidad de la señal incluso ante obstáculos físicos al cambiar automáticamente al enlace de red óptimo. Además, Smart Relay y las múltiples topologías de retransmisión ayudan a superar los bloqueos de señal causados por terrenos complejos tanto en operaciones con un solo dron como con varios drones.

Topografía de alta precisión, modelado rápido

Combinado con DJI Terra, Matrice 5T ofrece una precisión de topografía a nivel centimétrico sin necesidad de puntos de control de tierra (Ground Control Points, GCP). Puede manejar tanto inspecciones rutinarias como mapeo aéreo de alta precisión. DJI Terra puede unir imágenes térmicas para crear mapas térmicos 2D, leer temperaturas y marcar anomalías directamente, lo que mejora la eficiencia en inspecciones a gran escala de instalaciones solares y redes eléctricas. Durante el vuelo, el control remoto recibe imágenes en tiempo real y procesa 200 fotos en solo 8 minutos para generar rápidamente nubes de puntos locales o modelos 2.5D. También puede crear un modelo 3D aproximado en el control remoto a partir de un único vuelo para planificar automáticamente rutas de vuelo precisas que sigan la superficie del objetivo.

Aplicaciones versátiles, complementos personalizados para Pilot

Matrice 5T admite una variedad de aplicaciones especializadas gracias a sus capacidades inteligentes a bordo y a una integración de software flexible. Durante la grabación con teleobjetivo, un modelo de segmentación de primer plano integrado basado en IA separa los objetivos del fondo para reducir las interferencias visuales y mantener la claridad de los detalles clave. Para la inspección de líneas eléctricas, su LiDAR montado en la parte superior puede detectar y fijar como objetivos los cables de energía y los cables de tierra, lo que permite un vuelo lateral a lo largo de la línea para ayudar a identificar riesgos, como hilos rotos en conductores u objetos extraños suspendidos. También permite el despegue desde embarcaciones en movimiento y puede reconocer el patrón del punto de aterrizaje en la cubierta para realizar un aterrizaje marítimo. Además, los complementos personalizados para DJI Pilot les permiten a los desarrolladores integrar capacidades personalizadas en DJI Pilot 2 como ventanas flotantes.

Seguridad de datos líder en el sector y cumplimiento normativo

DJI otorga la máxima prioridad a la seguridad de los datos y garantiza que los clientes tengan el control de sus datos. Los usuarios deben dar su consentimiento expreso para compartir fotos y vídeos con DJI, y los usuarios en Estados Unidos ya no tienen la opción de sincronizar sus registros de vuelo con los servidores de DJI. DJI FlightHub 2 ha obtenido las certificaciones ISO 27001 e ISO 27701, emitidas por el British Standards Institution (BSI), lo que demuestra que el diseño, el desarrollo y los servicios operativos de DJI FlightHub 2 cumplen con los estándares de gestión de la seguridad de la información. Cualquier dato personal que comparta para el registro de la cuenta se protege aún más con cifrado AES-256. Los operadores pueden borrar fácilmente cualquier dato que hayan compartido a través de su cuenta de DJI o poniéndose en contacto con Asistencia técnica de DJI. Desde 2017, hemos enviado nuestros productos de forma periódica a auditorías de seguridad y procesos de certificación realizados por terceros, incluidos OnDefend, Booz Allen Hamilton, FTI Consulting y Kivu Consulting. El módulo del Sistema de Terminación de Vuelo (FTS) de DJI es un requisito técnico clave para la conformidad con los requisitos de la clase C6 y ofrece a Matrice 5T un nivel adicional de seguridad para las operaciones de una organización en espacio aéreo estrictamente regulado. El Sistema de Terminación de Vuelo (FTS) puede activarse manualmente para detener las hélices del dron durante su funcionamiento o activarse automáticamente cuando el dron cruce el límite de Geocaging, para finalizar el vuelo de inmediato.

DJI Care Enterprise Plus y servicio de garantía extendida oficial de DJI

DJI Care Enterprise Plus, junto con el servicio de garantía extendida oficial de DJI, ofrece una protección integral para DJI Matrice 5T. DJI Care Enterprise Plus ofrece un servicio de reparación flexible basado en la cobertura, que incluye el reemplazo de una batería al año y el servicio de Cobertura Flyaway. Además, el servicio de garantía extendida oficial de DJI prolonga el periodo de garantía por un año más y ofrece asistencia técnica rápida y profesional para asegurar un apoyo fiable en las operaciones cotidianas de los usuarios.

Disponibilidad

Los drones profesionales DJI Matrice 5T están disponibles para su compra desde hoy a través de distribuidores autorizados de DJI Enterprise .

Más información: https://brnw.ch/21x6GJm

Todos los datos se han medido usando un modelo de producción en un entorno controlado. Para obtener más información, consulte nuestro sitio web oficial: https://brnw.ch/21x6GJm

Acerca de DJI

Desde 2006, DJI ha liderado la innovación en el ámbito de los drones civiles, acercando la tecnología de vuelo a nuevos usuarios, facilitando el desarrollo de proyectos creativos y proporcionando a los profesionales herramientas capaces de transformar su actividad.

Actualmente, DJI trabaja para contribuir al progreso de la sociedad mediante el desarrollo continuo de nuevas soluciones tecnológicas. Con una filosofía orientada a resolver necesidades reales y una apuesta constante por la innovación, la compañía ha ampliado su presencia a ámbitos como las energías renovables, la agricultura, la seguridad pública, la topografía y cartografía, y la inspección de infraestructuras.

En cada una de estas aplicaciones, los productos DJI ofrecen nuevas posibilidades de trabajo y experiencias que aportan valor a usuarios y organizaciones de todo el mundo.

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