DJI Mic Mini 2S se lanza a nivel global y les ofrece a los creadores grabación interna de hasta 28 horas y cancelación d

(Información remitida por la empresa firmante)

El micrófono inalámbrico mini más reciente de DJI elimina el estrés de una acústica impredecible gracias a la grabación interna flotante de 32 bits y a dos niveles de cancelación de ruido con IA.

SHENZHEN, China, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, líder mundial en drones civiles y tecnología de cámaras innovadora, presenta hoy DJI Mic Mini 2S, el primer micrófono inalámbrico mini de DJI con capacidad de grabación interna. Basándose en el recientemente lanzado DJI Mic Mini 2, el siguiente nivel de esta serie de productos está diseñado para creadores que necesitan capturar de forma fiable cada detalle en un formato compacto y flexible. DJI Mic Mini 2S ofrece grabación interna en punto flotante de 32 bits con hasta 28 horas de almacenamiento, conectividad de 4 TX + 1 RX entre generaciones y dos niveles de cancelación de ruido con IA para adaptarse a cualquier escenario de grabación, desde grabación de vídeos en solitario hasta entrevistas en la calle, podcasts y producciones con varias personas.

Sonido fiel, captura de audio segura

DJI Mic Mini 2S les ofrece a los creadores una forma más segura de capturar audio, con lo cual se reduce el riesgo de perder tomas y se facilita la captura de momentos irrepetibles con total confianza, incluso en entornos de grabación impredecibles. La compatibilidad con la grabación interna flotante de 32 bits les ofrece a los creadores una mayor flexibilidad al manejar niveles de sonido dinámicos en posproducción. Esto significa que los creadores pueden capturar vívidamente un amplio rango dinámico, desde susurros apenas audibles hasta rugidos repentinos, sin clipping. Cada transmisor cuenta con aproximadamente 14.5 GB de almacenamiento integrado y puede grabar hasta 28 horas de audio en el modo predeterminado de grabación interna de 24 bits.

Voces claras, sonido pulido

DJI Mic Mini 2S les ofrece a los creadores un control preciso sobre la forma en que suena su audio. La cancelación de ruido con IA de dos niveles se adapta a diferentes condiciones de grabación. El nivel Básico reduce los sonidos de fondo en interiores, como ventiladores, aire acondicionado y reverberación, mientras que el nivel Intenso reduce significativamente el ruido intenso en exteriores para mantener la voz clara. Para proteger el audio frente a picos repentinos de volumen, el control de clipping atenúa de manera automática la señal en entornos inestables, mientras que el balance de volumen mantiene dinámicamente niveles de salida constantes en entrevistas y transmisiones en directo. Los creadores pueden definir aún más su sonido con tres preajustes de tono de voz: Regular, para un audio equilibrado y natural; Brillante, para aportar mayor claridad y presencia, y Sonoro, para lograr un tono más lleno y cálido, lo que facilita obtener resultados pulidos con un esfuerzo mínimo en posproducción.

Creación flexible con varias personas

DJI Mic Mini 2S está diseñado para admitir las configuraciones de grabación más ambiciosas. Se puede conectar un receptor (RX) a un máximo de cuatro transmisores (TX) al mismo tiempo, lo que hace que el sistema sea ideal para mesas redondas, podcasts, entrevistas y producciones de grupos pequeños. También es compatible con generaciones anteriores de micrófonos DJI, incluidos los transmisores Mic Mini y Mic Mini 2, así como el receptor móvil de la serie DJI Mic. Esto les ofrece a los creadores una forma económica de mejorar y ampliar su equipo actual a medida que pasan a crear contenido con varias personas.

Ultracompacto, ultracapaz

Compacto, versátil y discreto, DJI Mic Mini 2S está diseñado para no estorbar y, al mismo tiempo, integrarse de forma natural en una amplia variedad de flujos de trabajo. El transmisor pesa alrededor de 12 g y admite tanto opciones de sujeción con clip como magnéticas, lo que facilita llevarlo cómodamente y colocarlo cerca de la fuente de sonido. La cubierta frontal magnética es desmontable, lo que les permite a los creadores personalizar su micrófono según sus atuendos. Presentadas por primera vez con DJI Mic Mini 2, hay disponibles ocho cubiertas frontales magnéticas multicolor que se venden por separado. Para añadir todavía más estilo, la cubierta frontal magnética Serie Time de DJI Mic Mini 2S, diseñada en colaboración con la reconocida ilustradora internacional Victo Ngai, ofrece diseños que capturan las diferentes etapas de la vida e inspiran la creatividad en cada paso del viaje sonoro. Ya sea para grabar de manera informal, viajar con poco equipo o cambiar rápidamente de ubicación, DJI Mic Mini 2S está diseñado para que el uso diario sea más sencillo.

Integración sin interrupciones en todo el ecosistema DJI

Los transmisores DJI Mic Mini 2S se conectan de forma nativa a determinadas cámaras Osmo, incluidas Osmo Pocket 4P, Osmo Pocket 4, Osmo 360, Osmo Nano y Osmo Action 6. Sin necesidad de receptor, los transmisores pueden enviar audio prémium de 48 kHz y 24 bits directamente a estos dispositivos. Esta conexión directa mediante OsmoAudio simplifica la configuración para los creadores que ya trabajan dentro del ecosistema de DJI, y hace posible un flujo de trabajo optimizado y sin cables que se integra de forma natural con la gama de productos de imagen de DJI.

Disponibilidad

DJI Mic Mini 2S está disponible a partir de hoy en store.dji.com y a través de distribuidores autorizados. Los precios y las configuraciones son los siguientes:

DJI Mic Mini 2S (2 TX + 1 RX + estuche de carga) tiene un precio de 189 EUR

DJI Mic Mini 2S (1 TX + 1 RX) tiene un precio de 99 EUR

DJI Mic Mini 2S (1 TX + 1 RX móvil + estuche de carga) tiene un precio de 99 EUR

El transmisor DJI Mic Mini 2S tiene un precio de 69 EUR

El estuche de carga DJI Mic Mini 2S tiene un precio de 33 EUR

El juego de cubiertas frontales magnéticas multicolor de DJI Mic Mini 2S tiene un precio de 19 EUR

El juego de cubiertas frontales magnéticas Serie Time de DJI Mic Mini 2S tiene un precio de 39 EUR

Para obtener más información, consulte: https://www.dji.com/mic-mini-2s

Las imágenes y los recursos están disponibles en este enlace: https://bit.ly/3SWvkE9

Acerca de DJI

Desde 2006, DJI ha liderado a nivel mundial la innovación en drones civiles, lo que les ha permitido a las personas volar por primera vez; a los visionarios, convertir su imaginación en realidad; y a los profesionales, transformar completamente su trabajo. Hoy en día, DJI contribuye a construir un mundo mejor y fomenta de forma continua el progreso humano. Con una mentalidad orientada a las soluciones y una curiosidad genuina, DJI ha extendido sus aspiraciones a áreas como las energías renovables, la agricultura, la seguridad pública, la topografía y la cartografía, y la inspección de infraestructuras. En todas sus aplicaciones, los productos de DJI ofrecen experiencias que añaden valor a las vidas de las personas en todo el mundo de una forma más profunda que nunca.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3008633/DJI_Mic_Mini_2S_KV.jpg

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