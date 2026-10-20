DJI Osmo Pocket 4P Blanco Perla ya disponible: más estilo para creadores cinematográficos (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-DJI Osmo Pocket 4P de color blanco perla ya disponible, con más estilo para creadores de contenido cinematográfico de todo el mundo

La edición de color blanco perla de la innovadora cámara con estabilizador de dos objetivos de DJI ofrece 17 pasos de rango dinámico, vídeo HDR de 10 bits y una avanzada ciencia del color D-Log 2.

SHENZHEN, China, 20 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, el líder mundial en drones civiles y tecnología creativa para cámaras, anuncia hoy la disponibilidad de Osmo Pocket 4P de color blanco perla en España. Esta nueva y elegante combinación de colores ofrece todo el potencial cinematográfico de dos objetivos del reconocido Osmo Pocket 4P, con un sensor CMOS de 1 pulgada de alta gama y 17 pasos de rango dinámico, el perfil de color D-Log 2 de 10 bits más reciente y dos objetivos que abarcan un rango óptico de 20 mm a 60 mm. El acabado de color blanco perla, elaborado con pigmentos nacarados con mica y tecnología de revestimiento multicapa por pulverización, revela sutiles y suaves variaciones de brillo en distintas condiciones de iluminación y ángulos de visión. Combina la sofisticación sobria de una cámara profesional con la elegancia refinada del lujo discreto, ideal para fotografía de estilo de vida, vlogs de viaje y relatos cotidianos, y ofrece a los creadores atentos al estilo una nueva opción visual para sus herramientas creativas.

Narración cinematográfica profesional con estilo

La Osmo Pocket 4P de color blanco perla está diseñada en torno a dos potentes configuraciones de objetivos que transforman la forma en que los creadores capturan el mundo. El objetivo gran angular principal de 20 mm incorpora un nuevo sensor CMOS de 1 pulgada con apertura f/2.0 y permite grabar vídeo hasta en 4K/240 fps gracias a la avanzada tecnología LOFIC. Sus 17 pasos de rango dinámico —habituales solo en cámaras de cine de gama alta— conservan detalles excepcionales en luces y sombras incluso en condiciones de iluminación exigentes, como puestas de sol deslumbrantes, retratos a contraluz y escenas de alto contraste. El nuevo perfil de color D-Log 2 de 10 bits captura más de mil millones de colores, lo que permite a los creadores recuperar detalles en sombras y luces con precisión de nivel cinematográfico y la máxima flexibilidad en la gradación de color. Mientras tanto, el teleobjetivo medio premium de 60 mm con apertura f/1.8 (profundidad de campo equivalente a f/6.3), zoom óptico 3 y zoom de hasta 12 crea los característicos retratos con poca profundidad de campo que definen la producción cinematográfica. Combinados con la estabilización precisa del estabilizador y una ciencia del color de nivel profesional, estos objetivos permiten a los creadores grabar con intención cinematográfica y mantener un control de nivel de estudio y un amplio margen en posproducción en un formato extraordinariamente compacto de 230 gramos.

Funciones creativas para la creación cinematográfica actual

Cámara lenta cinematográfica: Capture cámara lenta ultra HD de hasta 8 a 4K/240 fps y convierta momentos dinámicos, como sujetos girando, cabello en movimiento o agua cayendo en cascada, en hipnóticas secuencias a cámara lenta con todo el detalle óptico intacto.

Fotos de alta resolución: Capture fotos de hasta 37 MP con un nivel de detalle cristalino que podrá reencuadrar en posproducción, para no perder nunca la composición perfecta.

Capture fotos de hasta 37 MP con un nivel de detalle cristalino que podrá reencuadrar en posproducción, para no perder nunca la composición perfecta. Foto en vivo 4K: Grabe automáticamente clips de 1.5 segundos en 4K con cada foto y capture el movimiento y la historia que rodean cada fotograma.

Grabe automáticamente clips de 1.5 segundos en 4K con cada foto y capture el movimiento y la historia que rodean cada fotograma. Seguimiento inteligente: Siga sujetos de forma inteligente, como personas, vehículos, mascotas o formas dinámicas, con ActiveTrack 8.0 y manténgalos perfectamente encuadrados incluso en escenas complejas.

Siga sujetos de forma inteligente, como personas, vehículos, mascotas o formas dinámicas, con ActiveTrack 8.0 y manténgalos perfectamente encuadrados incluso en escenas complejas. Transferencia de archivos ultrarrápida: Agilice sus flujos de edición con compatibilidad USB 3.1 y velocidades de transferencia de 800 MB/s.

Agilice sus flujos de edición con compatibilidad USB 3.1 y velocidades de transferencia de 800 MB/s. Mayor autonomía para crear: Capture cada momento sin interrumpir su flujo de trabajo gracias a hasta 210 minutos de duración de la batería con una sola carga y a la capacidad de carga rápida que alcanza del 0 al 80 % en solo 18 minutos.

Transferencia automática de medios a iOS: Transfiere automáticamente el material recién grabado a dispositivos iOS después de apagar la cámara para agilizar el flujo de edición móvil. Para obtener una estabilidad óptima, emparéjelo con un dispositivo de la serie iPhone 16 o un modelo posterior con iOS 26.4.1 o superior, y mantenga la batería de la cámara por encima del 15 %.

Modo de color HDR de 10 bits: Grabe impresionantes vídeos de alto rango dinámico de 10 bits, capture más de mil millones de colores y disfrute de la máxima flexibilidad en posproducción. La reproducción en pantallas compatibles con HDR revela toda la riqueza visual de sus grabaciones.

Totalmente compatible con el ecosistema Osmo

Osmo Pocket 4P de color blanco perla encaja a la perfección en el versátil ecosistema de accesorios de DJI. Esta edición es compatible con la luz de relleno Osmo Pocket 4, filtros ND y polarizadores premium, adaptadores para objetivo gran angular, mango de batería y micrófonos OsmoAudio, todos vendidos por separado. Este enfoque de ecosistema permite a los creadores crear configuraciones personalizadas adaptadas a sus necesidades de producción, tanto si graban en solitario como si trabajan con complejas configuraciones multicámara.

Precio y disponibilidad

Osmo Pocket 4P de color blanco perla ya está disponible en España a través de store.dji.com y distribuidores autorizados de DJI. Los precios y las configuraciones son los siguientes:

Pack Estándar Osmo Pocket 4P blanco perla: 599 EUR. Incluye Osmo Pocket 4P (color blanco perla), el cable USB-C a USB-C PD (USB 3.1), la luz de relleno Osmo Pocket 4 (color blanco), la correa de muñeca DJI (color blanco), la empuñadura Osmo Pocket 4 con rosca de 1/4″ (color blanco) y la funda de transporte portátil Osmo Pocket Pro (color blanco).

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, el plan de protección integral para productos DJI, ya está disponible para Osmo Pocket 4P de color blanco perla. Los daños accidentales están cubiertos por el servicio de sustitución, incluidos el desgaste natural, las colisiones y los daños por agua. Por un pequeño cargo adicional, puede sustituir el producto dañado en caso de accidente.

DJI Care Refresh (plan de 1 año) incluye hasta 2 sustituciones en 1 año. DJI Care Refresh (plan de 2 años) incluye hasta 4 sustituciones en 2 años. Otros servicios de DJI Care Refresh incluyen garantía oficial, servicio de garantía internacional y envío gratuito. Para ver todos los detalles, visite: www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Para obtener más información, consulte: www.dji.com/osmo-pocket-4p

Las imágenes y los recursos se pueden encontrar en este enlace: https://bit.ly/4ixhJOm

Todos los datos se midieron usando un modelo de producción en serie de Osmo Pocket 4P en condiciones controladas. Para obtener más información, visite el sitio web oficial de DJI.

Acerca de DJI

Desde 2006, DJI lidera la innovación mundial en drones civiles, permitiendo a las personas alzar el vuelo por primera vez, a los visionarios convertir su imaginación en realidad y a los profesionales transformar por completo su forma de trabajar. Hoy, DJI contribuye a construir un mundo mejor impulsando continuamente el progreso humano. Con un enfoque orientado a las soluciones y una curiosidad auténtica, DJI ha ampliado sus ambiciones a ámbitos como las energías renovables, la agricultura, la seguridad pública, la topografía y la cartografía, y la inspección de infraestructuras. En cada aplicación, los productos DJI ofrecen experiencias que enriquecen la vida de las personas en todo el mundo de formas cada vez más significativas.

Para obtener más información, visita nuestras plataformas:

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