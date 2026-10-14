DJI presenta Dock 4 con cambio automático de baterías en 25 segundos para ofrecer apoyo aéreo siempre disponible. (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

DJI Dock 4 incorpora el nuevo DJI Matrice 5TD con cámaras gran angular e infrarroja, radar mmWave, LiDAR y detección en tiempo real con IA para 17 tipos de objetos

SHENZHEN, China, 14 de octubre de 2026 /PRNewswire/ --DJI, líder mundial en drones civiles y tecnología creativa de cámaras, lanza hoy DJI Dock 4. Al marcar un nuevo estándar para las operaciones aéreas continuas, esta es la primera solución de dron en caja de DJI con intercambio automatizado de baterías en 25 segundos. Con esta nueva capacidad, los operadores pueden contribuir de forma decisiva a reducir la brecha entre recibir una alerta y disponer de pleno conocimiento situacional, lo que les permite a los equipos evaluar rápidamente los escenarios y ofrecer a los equipos en tierra un contexto en tiempo real más completo. También incluye el nuevo dron empresarial DJI Matrice 5TD, equipado con múltiples sensores para ofrecer una mayor versatilidad y vuelos más fiables, tanto de día como de noche. Cuando se combina con DJI O4 Ground Station, se puede desplegar un dron desde una posición aún más elevada para garantizar comunicaciones estables en entornos con obstáculos. Como solución "Dock como Primer Interviniente" (Dock as First Responder, DFR), Dock 4 ofrece apoyo aéreo siempre disponible para la seguridad pública, la respuesta a emergencias, las inspecciones remotas de infraestructuras, la seguridad nocturna y la topografía.

Listo en segundos para una respuesta rápida

Con Dock 4, Matrice 5TD puede despegar al instante en cuanto se emite una orden de forma remota. Puede llegar a la escena a una velocidad de hasta 21 m/s antes que los equipos en tierra, y ofrece conocimiento situacional en tiempo real con una transmisión en directo de baja latencia y transferencia de datos de alta velocidad. Con la topología exclusiva de transmisión de vídeo, la latencia del dron a la nube es de hasta 160 ms, aproximadamente un 32 % menos que en la generación anterior, para brindar una vista en directo más fluida. A fin de garantizar un apoyo continuo en las respuestas de emergencia, Dock 4 puede completar un cambio automático de batería en solo 25 segundos, con lo cual reduce el tiempo de espera entre vuelos de una recarga de 30 minutos a apenas unos segundos. Además, un solo vuelo con Matrice 5TD puede durar hasta 59 minutos, para cubrir más área en un único despegue.

Cerca y lejos, de día y de noche

Matrice 5TD combina imágenes con teleobjetivo, imágenes infrarrojas, medición láser y visión nocturna a todo color, y al mismo tiempo ofrece una precisión de topografía aérea de hasta 10 cm a 12 MP. Con múltiples sensores, el dron puede adaptarse a una gran variedad de escenarios diurnos y nocturnos sin necesidad de cambiar de aeroestructura. Las funciones clave de imagen incluyen:

Teleobjetivo de 11: capta detalles desde una distancia de 400 m, incluso defectos a nivel de pasadores en líneas eléctricas a 100 m, con una distancia focal equivalente de 252 mm.

Cámara infrarroja: revela sobrecalentamientos y aisladores dañados con resoluciones de hasta 2560 2048 en modo UHR, con grabación en 2K y zoom de 32 por la noche.

Modo de fusión: obtenga los contornos de las estructuras y la distribución del calor en una sola toma fusionando las transmisiones de luz visible e infrarroja con los modos de fusión de bordes o superposición.

Rendimiento nocturno más nítido: capture imágenes a todo color con la visión nocturna 4K de alta tasa de fotogramas, sin necesidad de un foco. La cámara también se combina con la luz NIR auxiliar para ofrecer visión nocturna en blanco y negro.

Medición láser de 3 km: superponga datos de distancia y coordenadas PinPoint en la transmisión para inspecciones de líneas eléctricas, operaciones de rescate o estimaciones de incendios forestales.

Protección robusta para un vuelo fiable incluso en entornos complejos

Con el radar mmWave en tres direcciones, un LiDAR rotativo y un sistema de detección visual en seis direcciones que trabajan juntos, Matrice 5TD logra una detección de obstáculos precisa, incluso dentro de una subestación llena de equipos en tensión o alrededor de líneas de distribución cruzadas.

La detección de obstáculos a nivel de cable puede identificar obstáculos finos, incluidas las líneas eléctricas, hasta de noche. Del mismo modo, los seis sensores ojo de pez de alta resolución y baja iluminación permiten una detección en color y en seis direcciones, lo que ayuda a mantener la detección de obstáculos incluso bajo las luces de la ciudad por la noche. Cuando se combina con O4 Ground Station, la señal de Matrice 5TD puede ampliarse, lo que permite su despliegue en entornos con obstáculos, como edificios de gran altura o muros de subestaciones.

Seguridad mejorada, más cargas útiles

Dock 4 puede funcionar de forma fiable en temperaturas extremas de −40 °C a 50 °C. En condiciones de frío extremo, el Dock precalienta automáticamente las baterías y utiliza aire acondicionado en altas temperaturas. Mientras tanto, la función de descenso y retorno por viento excesivo de Matrice 5TD hace que el dron regrese con seguridad en condiciones meteorológicas extremas. También puede despegar, aterrizar y operar con vientos de hasta 12 m/s. Si el viento se intensifica durante el regreso del dron, este desciende y navega de vuelta a casa, incluso sobre montañas y bosques. Además, los operadores pueden combinar accesorios y cargas útiles de Matrice 5TD de hasta 450 g, como altavoces, focos y paracaídas. Mientras tanto, la luz de alerta integrada y personalizable se puede activar durante las patrullas de seguridad sin necesidad de instalación adicional.

Flujo de trabajo impulsado por IA para conocimiento situacional inteligente

Equipado con IA integrada, Matrice 5TD ahora detecta en tiempo real 17 tipos de objetos, como coches, barcos o animales. Mientras tanto, la Cabina virtual de DJI FlightHub 2 les permite a los operadores buscar objetos específicos mediante texto o imagen. Las notificaciones por SMS, correo electrónico o alertas de la plataforma pueden configurarse para señalar cuando se detecten anomalías y activar acciones como capturas, grabaciones, seguimiento o vuelo estacionario. También puede ejecutar detección mediante IA en tiempo real sobre transmisiones en directo.

Seguridad de datos líder en el sector y cumplimiento normativo

DJI otorga la máxima prioridad a la seguridad de los datos y garantiza que los clientes tengan el control de sus datos. Desde 2017, hemos enviado nuestros productos de forma periódica a auditorías de seguridad y procesos de certificación realizados por terceros, incluidos OnDefend , Booz Allen Hamilton , FTI Consulting y Kivu Consulting . El módulo del Sistema de Terminación de Vuelo (FTS) de DJI es un requisito técnico clave para la conformidad con el estándar C6, y ofrece a Matrice 5TD un nivel adicional de seguridad para las operaciones de una organización en espacio aéreo estrictamente regulado. El Sistema de Terminación de Vuelo (FTS) puede activarse manualmente para detener las hélices del dron durante su funcionamiento o activarse automáticamente cuando el dron cruce el límite de Geocaging, para finalizar el vuelo de inmediato.

DJI Care Enterprise Plus y servicio de garantía extendida oficial de DJI

DJI Care Enterprise Plus, junto con el servicio de garantía extendida oficial de DJI, ofrece una protección integral para DJI Matrice 5TD. Por primera vez, se presenta DJI Care Enterprise Plus para DJI Dock 4, que ofrece sustitución gratuita de los materiales del servicio de reparación que cumplan los requisitos, dentro del límite de cobertura. Para el Matrice 5TD, DJI Care Enterprise Plus ofrece un servicio de reparación flexible basado en la cobertura, que incluye el reemplazo de una batería al año, junto con el recientemente incorporado servicio de Cobertura Flyaway. Además, el servicio de garantía extendida oficial de DJI prolonga el periodo de garantía por un año más y ofrece asistencia técnica rápida y profesional para asegurar un apoyo fiable en las operaciones cotidianas de los usuarios.

Disponibilidad DJI Dock 4 estará disponible para su compra a través de distribuidores autorizados de DJI Enterprise. Más información: https://brnw.ch/21x63EHContacte con nosotros: https://enterprise.dji.com/dock-4#565403

1 Todos los datos se han medido usando un modelo de producción en un entorno controlado. Algunas funciones solo están disponibles cuando se utilizan con determinados drones de DJI y es posible que no estén disponibles en ciertas regiones y países. Para obtener más información, consulte nuestro sitio web oficial: https://enterprise.dji.com/dock-4

Acerca de DJI

Desde 2006, DJI ha liderado el mundo con innovaciones en drones civiles que han permitido a personas volar por primera vez, a visionarios convertir su imaginación en realidad y a profesionales transformar completamente su trabajo. Hoy en día, DJI contribuye a construir un mundo mejor, fomentando de forma continua el progreso humano. Con una mentalidad orientada a las soluciones y una curiosidad genuina, DJI ha extendido sus aspiraciones a áreas como las energías renovables, la agricultura, la seguridad pública, la topografía, la cartografía y la inspección de infraestructuras. En todas las aplicaciones, los productos de DJI ofrecen experiencias que añaden valor a las vidas en todo el mundo de una forma más profunda que nunca.

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