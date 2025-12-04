DJI redefine la entrega aérea con el DJI FlyCart 100

DJI Redefines Aerial Delivery with DJI FlyCart 100 - DJI/PR NEWSWIRE

El nuevo dron de entrega de DJI logra más ámbito de aplicación , con mayor capacidad de 100kg, más larga distancia de vuelo y mejor eficiencia de energía.

SHENZHEN, China, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- DJI, líder mundial en drones civiles y tecnología de cámaras creativas, lanza hoy el DJI FlyCart 100 (FC100) al mercado global. Basándose en el revolucionario FlyCart 30, que hizo posible la entrega aérea en el Monte Everest, el dron de entrega de nueva generación de DJI ofrece una mayor capacidad de carga de hasta 100 kg, una carga más rápida y un sistema de seguridad inteligente con LiDAR, paracaídas y evitación de obstáculos mediante multisensores. Para mejorar las operaciones y la gestión de vuelos, DJI también presenta la DJI Delivery App y el DJI DeliveryHub.

DJI sigue innovando para satisfacer las necesidades de la industria. Incluso en los primeros días de la entrega aérea, nuestra avanzada tecnología de drones civiles se ha convertido en la solución de confianza a nivel mundial para la respuesta a emergencias, la construcción y la logística de la cadena de suministro: desde el transporte de tanques de aire y residuos en el monte Everest hasta la entrega de suministros de emergencia tras las devastadoras inundaciones", afirma Hao Jin, director de ventas de entregas de DJI. "Con la nueva generación DJI FC100, hemos creado un dron que puede ofrecer más: mayor capacidad de carga, resistencia y seguridad, además de apoyar más aplicaciones en una mayor variedad de industrias."

Mayor capacidad de carga útil de hasta 100 kg (peso máximo al despegue de hasta 170 kg)

El FC100 es diseñado para operar en los entornos más exigentes, superando montañas y cruzando ríos, lagos y bahías. Basado en la configuración coaxial de cuatro ejes, ocho hélices y multirrotor de su predecesor, el FC100 incorpora un diseño de alas optimizado, hélices de fibra de carbono de 62 pulgadas y motores más grandes con mayor par. Con estas medidas de mejora, el FC100 puede transportar cargas de hasta 65 kg durante 12 km con la configuración de batería dual, lo que supone una mejora significativa respecto a los 30 kg. De manera similar, con la configuración de emergencia de una sola batería, ahora el FC100 puede transportar hasta 80 kg durante 6 km, en comparación con 40 kg del modelo anterior.

Carga ultrarápida de BateríaEl sistema de energía del FC100 ahora es compatible con la carga ultrarrápida mediante un cargador C12000 o un generador D14000iE. Combinado con el sistema de intercambio en caliente de doble batería y el diseño de redundancia de batería, las operaciones pueden continuar sin interrupciones. Cada batería de 41 Ah puede calentarse a través de la Caja de asilamiento de Batería de DJI, para garantizar un rendimiento óptimo en climas fríos. Las baterías pueden funcionar con varios cargadores tanto en interiores como en exteriores.

Nuevo sistema de cabrestante insigniaEl FC100 incorpora el nuevo sistema de cabrestante insignia, que está equipado con un gancho eléctrico para una carga y descarga más eficiente. El cabrestante cuenta con un cable de 30 metros, ofreciendo opciones de liberación y recuperación tanto automáticas como manuales. También puede mantener una velocidad de retracción de 1,2 m/s al manejar cargas pesadas, lo que garantiza un funcionamiento eficiente y fiable.

Más seguridad operativa en múltiples escenariosEl sistema de seguridad inteligente del FC100 está equipado con múltiples sensores, entre ellos un LiDAR de alta precisión para el mapeo del terreno, un radar de onda milimétrica para una detección integral y un sistema de penta-visión para mejorar la percepción del entorno. También cuenta con un paracaídas integrado que puede desplegarse en caso de emergencia para reducir eficazmente la velocidad de aterrizaje a 7 m/s y minimizar el riesgo para las personas y los bienes. Con una clasificación IP55 resistente al agua y al polvo, el FC100 puede operar en temperaturas que van desde -20 °C hasta 40 °C, soportar vientos de hasta 12 m/s y volar a altitudes de hasta 6,000 metros.

Mantén el control con la APP DJI Delivery y la DJI DeliveryHub

La nueva aplicación DJI Delivery permite a los pilotos operar el FC100 con su control remoto, incorporando nuevas funciones como el modo de operación de ruta A-B y la visualización en AR. También pueden ver el estado de vuelo en tiempo real del dron y los detalles del transporte de carga desde la interfaz simplificada Mientras tanto, DJI DeliveryHub funciona como una plataforma integral de gestión de entregas aéreas, facilitando una colaboración eficiente entre múltiples plataformas. Admite la planificación eficiente de operaciones, el monitoreo integral del estado de las operaciones, la gestión centralizada de los recursos del equipo y la recopilación y análisis de datos. El FC100 puede personalizarse para admitir PSDK e interfaces de alta potencia para cargas útiles de terceros.

DisponibilidadLos nuevos FC100 están disponible para su compra a través de distribuidores autorizados de DJI Delivery. Más información: https://www.dji.com/flycart-100

*Todos los datos se midieron mediante un modelo de producción en un entorno controlado. Más información: https://www.dji.com/flycart-100

Sobre DJIDesde 2006, DJI ha liderado el mundo con innovaciones en drones civiles que han permitido a las personas volar por primera vez, a visionarios convertir su imaginación en realidad y a profesionales transformar completamente su trabajo. Hoy, DJI contribuye a construir un mundo mejor promoviendo continuamente el progreso humano. Con una mentalidad orientada a las soluciones y una curiosidad genuina, DJI ha ampliado sus ambiciones a áreas como las energías renovables, la agricultura, la seguridad pública, la topografía y cartografía, y la inspección de infraestructuras. En cada aplicación, los productos DJI ofrecen experiencias que aportan valor a vidas en todo el mundo de maneras más profundas que nunca.

