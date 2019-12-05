COMUNICADO: DKNY TECH SE LANZA A LA CALLE CON URBAN OUTFITTERS:

LA COLECCIÓN VINTAGE DE CALLE DE LOS AÑOS 90 SE RENUEVA PARA PRESENTARSE DE FORMA EXCLUSIVA CON U.O.
NUEVA YORK, 5 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- AVANCE DOS DÉCADAS --LA EMBLEMÁTICA MARCA URBANA SE UNE A URBAN OUTFITTERS PARA RELANZAR SU COLECCIÓN DE ROPA INFORMAL DE LOS AÑOS 90-- LA NUEVA GENERACIÓN DE DKNY TECH, DICIEMBRE 2019, EN EXCLUSIVA PARA URBAN OUTFITTERS.
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ELABORADA DIRECTAMENTE A PARTIR DE LOS DISEÑOS ARCHIVADOS PARA LA NUEVA ERA DE LA ULTRAMOVILIDAD. DKNY TECH CONSERVA SUS RAÍCES NEOYORQUINAS, PERO TAMBIÉN CUENTA CON EL PODER DE LA ACTUALIDAD. TOPS DE CICLISMO EN UN NAILON EVOLUCIONADO. CHALECOS CON VARIOS BOLSILLOS. ANORAKS PLEGABLES. TODO ELABORADO EN TEJIDOS LIGEROS Y CON DETALLE PARA CONSEGUIR PRENDAS REFLECTANTES.
LA FALDA CRUZADA REFLECTANTE. EL PLUMÍFERO REVERSIBLE LA SUDADERA DE TAMAÑO MAXI. EL BODY CON CAPUCHA. TODO EN LOS COLORES NEUTROS DISTINTIVOS DE DKNY, PERO CON UN TOQUE NARANJA ELÉCTRICO. TODAS ELLAS SON LAS PRENDAS QUE CONSIGUEN QUE DKNY TECH OFREZCA UN LOOK URBANO SOFISTICADO.
EL ADN DE LA MARCA ESTÁ PRESENTE EN CADA PIEZA. HA VUELTO EL LOGO ORIGINAL DE DKNY TECH, EN NEGRITA Y REFLECTANTE. LA INSPIRACIÓN ES UNA NUEVA FORMA DE LLEVAR ROPA URBANA ATEMPORAL EN CUALQUIER LUGAR.
FOTOGRAFIADA CON LAS DJ ANGEL Y DREN, LAS GEMELAS PROCEDENTES DEL BRONX QUE APROVECHAN SU ESTILO INNATO PARA DAR VIDA A LA COLECCIÓN. LAS DOS HERMANAS, NACIDAS Y CRIADAS EN NUEVA YORK, AÑADIERON ACTITUD AL ESPÍRITU ORIGINAL DE DKNY TECH Y LOS RESULTADOS REDEFINEN DKNY TECH PARA UNA NUEVA GENERACIÓN.
DKNY TECH ESTARÁ DISPONIBLE EN URBANOUTFITTERS.COM Y EN LOCALIZACIONES INTERNACIONALES DE URBAN OUTFITTERS, INCLUIDAS HERALD SQUARE, OXFORD CIRCUS, MARBLE ARCH, MÁNCHESTER, SHEFFIELD, GLASGOW, ÁMSTERDAM, PARÍS, MILÁN, BARCELONA Y DUBÁI. LOS PRECIOS VARÍAN DESDE 49 DÓLARES EN CAMISETAS HASTA 199 DÓLARES EN PRENDAS EXTERIORES.
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CONTACTO: CONTACTO: Ally Jameson, 212-372-6539, ally.jameson@dkny.com
Sitio Web: http://www.dkny.com/