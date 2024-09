DMEGC - Sistemas innovadores de gestión energética para hogares modernos

(Información remitida por la empresa firmante)

DONGYANG, China, 30 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd., el proveedor global TOP10 de PV, se complace en anunciar el lanzamiento de su último producto innovador, el sistema de almacenamiento de energía para balcones que incluye la batería doméstica M01 con un sistema de gestión de energía integrado y un microinversor de 800 W. El diseño compacto y la durabilidad lo hacen perfecto para integrarlo con la energía solar del balcón y beneficiarse del ahorro de energía. La batería doméstica M01 está especialmente diseñada para una instalación rápida y sencilla. Se puede configurar en solo unos pocos pasos simples, lo que reduce los costes de instalación. La batería doméstica M01 con 1.536 kWh se puede montar fácilmente con un soporte de pared profesional, conectar a 2 paneles solares y un microinversor de 800 W y el usuario experimentará inmediatamente los beneficios del sistema de batería doméstica M01. Equipada con un monitor WIFI, la batería doméstica M01 ofrece una forma conveniente de administrar el sistema a través de una aplicación dedicada (IOS y Android) y WIFI, proporcionando un acceso fácil para rastrear el consumo de energía, la producción, el estado de la batería y las actualizaciones de software, todo desde el dispositivo móvil.

Características principales del producto:

Integración y diseño perfectos: La batería doméstica M01 está diseñada para integrarse perfectamente con los entornos domésticos o de oficina existentes, a la vez que proporciona una estética elegante.

Comodidad del control remoto: Con el monitor WIFI integrado y la aplicación dedicada, los usuarios pueden monitorear y administrar cómodamente el sistema desde cualquier lugar.

Seguimiento continuo: La tecnología de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) maximiza la captura de energía de los paneles solares al realizar un seguimiento y ajustarse continuamente al punto de potencia óptimo.

Fácil instalación: Los productos están diseñados para un montaje sencillo en la pared, lo que permite ahorrar espacio y garantizar una instalación limpia y ordenada.

Protección total y durabilidad: Con una clasificación IP65 y calentamiento automático para temperaturas de hasta -20 °C, los productos ofrecen una fiabilidad y seguridad excepcionales en cualquier entorno.

Longevidad: celdas LiFePO4: Los sistemas de gestión de energía proporcionan más de 6000 ciclos a 25 °C, lo que garantiza un suministro de energía fiable y a largo plazo.

Acerca de Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. es un proveedor líder de imanes duros y blandos, baterías/celdas de litio, productos electrónicos para la industria móvil y dispositivos electrónicos, productos fotovoltaicos y soluciones de gestión inteligente de la energía. Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. se dedica a proporcionar una calidad líder a clientes industriales y productos para optimizar el consumo de energía y soluciones energéticas sostenibles para hogares y clientes industriales. Con un enfoque en la innovación y la calidad continuas, Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. ha estado estableciendo los estándares en la industria desde 1980. Para obtener más información sobre soluciones de almacenamiento de energía sostenible, visite nuestro sitio web en https://www.dmegc-ess.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2518986/DMEGC___Innovative_Energy_Management_Systems_for_Modern_Homes.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dmegc---sistemas-innovadores-de-gestion-energetica-para-hogares-modernos-302262858.html