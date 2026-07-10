DMEGC Solar recibe validación como empresa de tecnología limpia de nivel 1 para 2026 por S&P Global

(Información remitida por la empresa firmante)

JINHUA, China, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar, uno de los 10 principales fabricantes de energía solar a nivel mundial, ha sido incluido en la lista anual 2026 de Empresas de Tecnologías Limpias de Nivel 1 de S&P Global Energy. Esta lista reúne a un selecto grupo de proveedores de módulos fotovoltaicos, inversores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía, baterías de almacenamiento de energía y turbinas eólicas, según una sólida metodología de seis criterios.

Para elaborar esta lista, S&P Global Energy aprovecha sus capacidades multifuncionales únicas para ofrecer un nivel de detalle sin precedentes en los criterios, que abarcan la presencia en el mercado y los envíos acumulados de equipos; la cuota de mercado anual; la escala; la diversificación de la fabricación global; el rendimiento financiero a través de indicadores clave; los factores de sostenibilidad y otros. Las empresas consideradas para la evaluación se seleccionan entre las 30 principales empresas de cada una de las cinco categorías tecnológicas, según los mayores envíos o instalaciones a nivel mundial durante el año anterior.

El reconocimiento Tier 1 está diseñado para ayudar a los proveedores de tecnologías limpias a destacar en un mercado competitivo, a la vez que ofrece a desarrolladores e inversores una forma más clara de identificar empresas con una trayectoria probada y bases sólidas para el éxito a largo plazo.

La inclusión de DMEGC Solar en la lista Tier 1 de 2026 refuerza su posición como uno de los pocos fabricantes de módulos calificados simultáneamente como Tier 1 por BNEF, S&P y SMM. La compañía opera seis plantas de fabricación en China e Indonesia, con una producción anual que alcanza los 23 GW de células y 21 GW de módulos, y envíos globales acumulados que superan los 80 GW.

El reconocimiento S&P Global Energy Tier 1 Cleantech Companies es la primera clasificación de proveedores en la industria de tecnologías limpias que incorpora la sostenibilidad como criterio clave. DMEGC Solar ha demostrado su compromiso con la sostenibilidad a través de su calificación actualizada EcoVadis Gold Medal, que la sitúa entre el 3% de las empresas mejor valoradas a nivel mundial. La compañía también ha alcanzado la neutralidad de carbono organizacional según la norma ISO 14068 y opera fábricas con cero emisiones de carbono.

El estatus Tier 1 de DMEGC Solar se sustenta en su sólida salud financiera y su rendimiento en el mercado. La compañía mantiene una sólida puntuación Altman-Z y una baja relación deuda-activos, lo que proporciona a los clientes confianza en el cumplimiento de la garantía durante el ciclo de vida del producto, que oscila entre 25 y 30 años. La firma global de investigación energética Wood Mackenzie clasificó a DMEGC Solar en quinto lugar en su ranking mundial de fabricantes de módulos solares de 2025.

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