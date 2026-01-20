DNAKE AC02C recibe el premio de oro en los Premios de Diseño Francés

(Información remitida por la empresa firmante)

XIAMEN, China, 20 de enero de 2026 PRNewswire/ -- DNAKE anunció que su terminal de control de acceso inteligente AC02C recibió el Premio de Oro en los Premios de Diseño Francés 2025, un programa internacional que reconoce la excelencia en el diseño industrial y de productos.

El AC02C fue galardonado por su diseño ultrafino con montante y su estética minimalista, creado para integrarse a la perfección en entornos residenciales y comerciales modernos, a la vez que cumple con los requisitos funcionales y de durabilidad de los sistemas profesionales de control de acceso.

Características galardonadas

Con unas medidas de 137 50 27 mm, el AC02C cuenta con una delgada carcasa de aluminio y un frontal de vidrio templado 2.5D, lo que lo hace ideal para instalaciones con espacio limitado, como marcos de puertas y vestíbulos de ascensores. Diseñado para una fiabilidad a largo plazo, el dispositivo cuenta con certificación IP65 de resistencia al agua y al polvo e IK08 de protección contra impactos, lo que garantiza un funcionamiento estable en exteriores y semiexteriores.

A pesar de su tamaño compacto, el AC02C integra múltiples métodos de autenticación en un solo terminal, incluyendo tarjetas RFID (MIFARE), códigos PIN, NFC, Bluetooth (BLE), códigos QR y acceso mediante aplicaciones móviles, lo que permite una implementación flexible en diversos escenarios de acceso.

El dispositivo también admite la gestión de acceso basada en la nube, cumple con los requisitos de ciberseguridad RED y cuenta con certificaciones internacionales clave como CE, FCC y RCM, lo que lo hace ideal para mercados globales.

Capacidades mejoradas

El AC02C ofrece una gama de funciones configurables que se pueden habilitar según los requisitos del proyecto:

Control de ascensores , incluyendo llamadas automáticas y acceso temporal mediante código QR

, incluyendo llamadas automáticas y acceso temporal mediante código QR Registro de asistencia con sincronización de datos con sistemas de terceros

con sincronización de datos con sistemas de terceros Reglas de acceso programadas para la gestión de seguridad fuera del horario laboral

para la gestión de seguridad fuera del horario laboral Integración con sistemas de gestión de vídeo, lo que permite la monitorización visual en tiempo real

Escenarios de aplicación

Diseñado para propiedades residenciales y comerciales, el AC02C combina una estética minimalista con un rendimiento fiable y duradero. DNAKE sigue priorizando las aplicaciones prácticas, la durabilidad del sistema y la integración con el ecosistema para ofrecer valor a propietarios de edificios, instaladores y promotores.

https://www.youtube.com/watch?v=q7w6K7lpbxo

Acerca de DNAKE

Fundada en 2005, DNAKE diseña y fabrica productos de intercomunicación inteligente, control de acceso y domótica de alta calidad para aplicaciones residenciales y comerciales. Gracias a su plataforma en la nube, certificación GMS, sistema Android 15, protocolos Zigbee y KNX, SIP abierto y API abiertas, DNAKE se integra a la perfección con los ecosistemas globales de seguridad y domótica. Con 20 años de experiencia, DNAKE cuenta con la confianza de 12,6 millones de familias en más de 90 países. Para más información, visite www.dnake-global.com o siga a DNAKE en LinkedIn, Facebook, Instagram, X y YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862615/DNAKE_AC02_Access_Control_Terminal.jpg

