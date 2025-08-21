(Información remitida por la empresa firmante)

-DNAKE lanza el H618 Pro: el primer monitor interior Android 15 de la industria para sistemas de intercomunicación inteligentes

XIAMEN, China, 21 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- DNAKE, proveedor líder de sistemas de videoportero IP y domótica, ha lanzado el monitor interior H618 Pro de 10.1 pulgadas , el primero de la industria de los videoporteros inteligentes que funciona con el sistema operativo Android 15. Diseñado tanto para entornos residenciales como comerciales, el H618 Pro combina un diseño de primera calidad, un rendimiento de vanguardia y una integración perfecta con los modernos sistemas de edificios inteligentes.

https://www.youtube.com/watch?v=TJOxJbpXOl8

Con la plataforma Android 15, pionero de la industria

Con la tecnología Android 15, el H618 Pro ofrece una compatibilidad inigualable con aplicaciones domésticas inteligentes, mayor estabilidad del sistema, respuesta más rápida y capacidades preparadas para el futuro. El sistema operativo también incorpora funciones de seguridad avanzadas para proteger los datos y la privacidad de los usuarios. Los instaladores disfrutan de una integración simplificada, mientras que los usuarios se benefician de una experiencia optimizada, segura y altamente receptiva.

Conectividad Wi-Fi 6 de última generación

Equipado con Wi-Fi 6, el H618 Pro permite la transmisión de datos más rápida, menor latencia y comunicación estable entre múltiples dispositivos. La cobertura ampliada y mayor penetración garantizan el rendimiento fiable en residencias grandes, edificios de varias plantas y oficina.

Rendimiento optimizado

Con hasta 4 GB de RAM y 32 GB de ROM, el H618 Pro admite la transmisión fluida de hasta 16 cámaras IP, cambio rápido de aplicaciones y almacenamiento suficiente para futuras funciones o integraciones de terceros.

Pantalla premium y diseño moderno

La pantalla táctil capacitiva IPS de 10,1 pulgadas con resolución de 1280 800 ofrece imágenes nítidas y control preciso. El panel frontal de aluminio ofrece la durabilidad con una apariencia elegante y sofisticada que complementa cualquier interior. Las opciones de montaje flexibles incluyen montaje en superficie y sobremesa.

Interacción e integración inteligentes

La cámara frontal opcional de 2 MP garantiza videollamadas nítidas, mientras que el sensor de proximidad activa la pantalla automáticamente cuando al acercarse. Las opciones de alimentación incluyen PoE (Cableado simplificado) o DC12V (configuraciones tradicionales). El dispositivo se integra fácilmente con otros dispositivos compatibles con SIP y es compatible con controles domésticos inteligentes de terceros, como sistemas de iluminación, climatización y seguridad.

Aplicaciones versátiles

Con su potente plataforma, conectividad robusta y elegante diseño, el H618 Pro es ideal para proyectos residenciales de lujo, desarrollos múlti-unidades y edificios comerciales que buscan una solución avanzada y preparada para el futuro de comunicación y control en interiores.

Acerca de DNAKE

Fundada en 2005, DNAKE (códigos bursátil: 300884) es un proveedor de confianza de soluciones de intercomunicación IP y hogares inteligentes, que ofrece productos como videoporteros IP, sistemas IP de 2 líneas, intercomunicadores en la nube, timbres inalámbricos, controles de acceso, paneles de control domésticos, sensores inteligentes y cerraduras inteligentes. Visite www.dnake-global.com o siga a DNAKE en LinkedIn, Facebook, Instagram, X y YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2752379/DNAKE_H618Pro___Industry_First_Android_15_Indoor_Monitor.jpg

