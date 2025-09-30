DO Rías Baixas y DOP Los Pedroches, invitan a un otoño de sabor y experiencias auténticas - AGR Food Marketing

Madrid, 30 de septiembre.- La llegada del otoño trae consigo una propuesta única para los amantes de la gastronomía y el turismo de experiencias. Bajo la campaña “Al fin juntos”, la Denominación de Origen Rías Baixas y la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches se presentan como destinos que combinan paisajes singulares con productos gastronómicos de excelencia.

Rías Baixas: vendimia, albariño y paisajes atlánticos



Desde Galicia, la D.O. Rías Baixas se presenta como un destino enoturístico de referencia. Con la vendimia en su fase final, los viñedos se tiñen de tonos dorados y brumas atlánticas, creando un escenario perfecto para disfrutar del albariño Rías Baixas, un vino de prestigio internacional que refleja la identidad de esta tierra.

Más de 43 millones de kilos de uva recogidos “a mano” en 2025, con una calidad excepcional gracias a un verano cálido.

176 bodegas inscritas y una tradición vitivinícola milenaria que apuesta por variedades autóctonas y viticultura artesanal.

La Ruta del Vino Rías Baixas ofrece experiencias que combinan paisaje, cultura y sabor.

Los Pedroches: jamón de bellota 100% ibérico y dehesa en estado puro

En el norte de Córdoba, la D.O.P. Los Pedroches invita a descubrir la montanera, el ciclo natural en el que los cerdos ibéricos se alimentan de bellotas en libertad, dando lugar al jamón de bellota 100% ibérico, un producto de sabor intenso y textura untuosa.

La dehesa del Valle de Los Pedroches es una de las mayores extensiones de encinar de Europa.

Los productos amparados por la D.O.P. proceden exclusivamente de cerdos 100% ibéricos, criados en libertad y con trazabilidad completa.

La tradición ganadera y la elaboración artesanal garantizan un perfil sensorial único.

Bajo estas premisas, invitan al viajero a redescubrir dos territorios, que, aunque separados por cientos de kilómetros comparten un mismo espíritu: el respeto al origen, el cuidado de la tierra y el valor de la tradición como garantía de calidad. Esta campaña tiene como objetivo impulsar la visibilidad y el conocimiento de ambas Denominaciones de Origen.

Una campaña con valores compartidos

“Al fin juntos” no es solo una campaña de promoción, sino una metáfora de unión entre dos territorios que comparten valores como la sostenibilidad, el respeto al origen y la autenticidad. La iniciativa busca transformar el consumo en una experiencia consciente y emocional, uniendo dos productos extraordinarios en una combinación premium.

“Cada copa de albariño Rías Baixas y cada loncha de jamón de bellota 100% ibérico de Los Pedroches cuentan la historia de su tierra, de sus gentes y de una forma de entender la calidad desde el origen.”

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN EUROPEA

Este programa tiene como reto conseguir incrementar el grado de conocimiento de ambos sellos de calidad D.O.P. por parte del consumidor. A través de esta estrategia de comunicación se potencia el mensaje de que una D.O.P. es mucho más que un origen, asociándolo a un producto de calidad garantizada, auténtico y tradicional.

