COMUNICADO: Doble ganancia para LCM Partners en los Private Debt Investor Awards de 2019

LONDRES, 4 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- LCM Partners se complace al anunciar que ha conseguido dos premios Private Debt Investor Awards for 2019: European Distressed Debt Investor of the Year y European Specialty Debt Firm of the Year.

Private Debt Investor es la publicación de registro para deuda privada, siguiendo las instituciones, los fondos y las transacciones que modelan los mercados de crédito privados del mundo. Sus premios anuales ya están en su séptimo año, y los ganadores se han seleccionado basándose en los votos recibidos de los lectores de la publicación, incluyendo los participantes en la industria de deuda privada y la comunidad institucional de inversores.

Tras las anteriores ganancias conseguidas en 2015, 2016 y 2018, este es el cuarto éxito para LCM en la categoría European Distressed Debt. La estrategia LCM Credit Opportunities ("COPS") adquiere los préstamos prestacionales, de reprogramación y no prestacionales de consumo y PYMEs, y estos premios son un testamento del registro de seguimiento de la firma dentro de la clase de activos que siempre ha estado presente en el mercado de Europa desde hace más de 21 años.

Más recientemente, LCM lanzó una estrategia centrada en los consumidores y en el préstamo directo de PYMEs en el año 2018, LCM Strategic Origination and Lending Opportunities ("SOLO"), y el premio European Specialty Debt Firm of the Year es un reflejo del éxito de la firma en lo que respecta a proporcionar un producto muy diferenciado dentro del mercado. La estrategia proporciona un nuevo origen por medio de asociaciones estratégicas con fabricantes de equipamiento original (OEMs) y compañías de finanzas especializadas en áreas de mercado como alquiler, finanzas de automoción y crédito al por menor.

Paul Burdell, consejero delegado de LCM Partners, destacó:

"LCM Partners se enorgullece de haber conseguido estos dos premios Private Debt Investor Awards, estando muy agradecido al apoyo continuado de sus socios limitados. A pesar de ello, y aún más importante, es que estamos muy emocionados acera de las oportunidades que hay en los momentos venideros".

"La implementación en marcha de la legislación normativa, como Basel III e IFRS 9, está creando dos oportunidades diferentes, escalares y de inversión en Europa; la adquisición de los activos NPL y no centrales y la provisión de las soluciones de alquiler para las áreas con pocos fondos del mercado en las que los bancos y otros prestamistas directos son menos activos. Con más de 21 años de experiencia en los mercados europeos de consumo y PYMEs, creemos que estamos posicionados correctamente para aventajarnos de las tendencias industriales actuales al tiempo que los bancos siguen profundizando y saliendo de las líneas de negocio no centrales".

LCM es un gestor de inversiones alternativas europeas líder con sede en Londres, que se especializa en la compra de carteras de crédito para consumidores y PYMEs. Ofreciendo experiencia incomparable en la inversión y gestión de carteras de crédito, LCM cuenta con unos 3.600 millones de euros de capital comprometido y/o borrador, habiendo adquirido más de 2.500 transacciones que cubren los préstamos de ejecución, reprogramados y sin rendimiento.

LCM actualmente está desplegando capital para sus estrategias de inversión. El cierre inicial de la estrategia LCM Credit Opportunities 4 ("COPS 4") se llevó a cabo en enero de 2020, mientras que la estrategia Strategic Origination and Lending Opportunities 'SOLO' se espera termine la consecución de fondos en 2020.

