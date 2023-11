El doctor Henry Kissinger muere a los 100 años

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 30 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- El doctor Henry Kissinger, un respetado erudito y estadista estadounidense, falleció hoy en su casa de Connecticut.

Henry Kissinger nació en el sur de Alemania en 1923, donde su padre era profesor. Su familia huyó de la Alemania nazi y llegó a Estados Unidos en 1938. Después de convertirse en ciudadano estadounidense en 1943, el doctor Kissinger sirvió en la 84ª División del Ejército de 1943 a 1946. Se le concedió la Estrella de Bronce por su "servicio meritorio". Posteriormente, el doctor Kissinger sirvió en el Cuerpo de Contrainteligencia en la Alemania ocupada. Estuvo en la Reserva del Ejército de Estados Unidos hasta 1959.

El doctor Kissinger obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad de Harvard, donde enseñó relaciones internacionales durante casi 20 años. En 1969, el presidente Nixon lo nombró Asesor de Seguridad Nacional. Posteriormente sirvió como secretario de Estado durante los presidentes Nixon y Ford, capacidades en las que el doctor Kissinger desempeñó papeles centrales en la apertura a China, negociando el fin de la Guerra de Yom Kippur en el Medio Oriente y ayudando a llevar el papel de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. La guerra llega a su fin. Trabajó para encaminar a la antigua Rodesia hacia un gobierno representativo y negoció acuerdos clave de control de armas con la Unión Soviética.

El doctor Kissinger ha escrito 21 libros sobre cuestiones de seguridad nacional. Considerado uno de los grandes estadistas de Estados Unidos, el doctor Kissinger fue consultado periódicamente por presidentes estadounidenses de ambos partidos políticos y por decenas de líderes extranjeros después de terminar su servicio gubernamental en 1977. En mayo de 2023, celebró su cumpleaños número 100 y permaneció activo hasta bien entrado el centenario. año. Más recientemente, el doctor Kissinger centró su atención en las implicaciones de la inteligencia artificial. Fue un invitado frecuente de los medios de comunicación y en paneles de discusión, escribiendo y viajando al extranjero. Puede encontrar información biográfica adicional sobre el doctor Kissinger y sus escritos en www.henryakissinger.com .

Al doctor Kissinger le sobreviven su esposa durante casi 50 años, Nancy Maginnes Kissinger, dos hijos de su primer matrimonio, David y Elizabeth, y cinco nietos.

Será enterrado en un servicio familiar privado. Más adelante habrá un servicio conmemorativo en la ciudad de Nueva York. En lugar de flores, la familia sugiere considerar donaciones a: Animal Medical Center, Development Office, 510 East 62nd Street, New York, NY 10065 o Henry A. Kissinger Center for Global Affairs, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, 1717 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 20036.

