El doctor Jesús Aníbal Mora destaca el avance de los tratamientos regenerativos para proteger el cabello - CLÍNICA CAPILAR MORA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de mayo de 2026.- La preocupación por la salud capilar ha aumentado de forma notable en los últimos años, especialmente ante el incremento de problemas relacionados con la caída del cabello y distintos tipos de alopecia. Factores como el estrés, los cambios hormonales, la genética o determinados hábitos de vida han favorecido una mayor búsqueda de tratamientos orientados no solo a mejorar la imagen estética, sino también a proteger el cabello desde un enfoque médico y preventivo. Dentro de esta evolución, los tratamientos regenerativos han adquirido un papel destacado en el ámbito de la medicina capilar. El doctor Jesús Aníbal Mora, al frente de Clínica Capilar Mora, trabaja con técnicas avanzadas dirigidas a estimular el folículo piloso y favorecer la conservación de la densidad capilar mediante protocolos personalizados adaptados a cada paciente.

La medicina regenerativa gana protagonismo frente a la alopecia

La alopecia continúa siendo una de las principales preocupaciones relacionadas con la salud estética tanto en hombres como en mujeres. Frente a tratamientos tradicionales centrados únicamente en frenar la caída, la medicina regenerativa capilar apuesta por estimular los procesos naturales del cuero cabelludo y mejorar el entorno biológico del folículo.

Entre las alternativas que han ganado relevancia se encuentra el tratamiento regenerativo con dutasteride, utilizado dentro de protocolos médicos orientados a ralentizar la progresión de determinados tipos de alopecia. Este enfoque busca actuar sobre factores hormonales relacionados con la caída capilar, combinándose en muchos casos con otras técnicas de bioestimulación y regeneración.

El doctor Jesús Aníbal Mora señala que el diagnóstico individualizado resulta fundamental para determinar el tratamiento más adecuado en función del tipo de alopecia, el estado del cabello y las características específicas de cada paciente. La evolución de las técnicas médicas permite actualmente desarrollar tratamientos menos invasivos y con un seguimiento más preciso de la evolución capilar.

Prevención y cuidado capilar desde un enfoque personalizado

El interés creciente por proteger el cabello también ha impulsado una mayor concienciación sobre la importancia de la prevención y del cuidado continuado del cuero cabelludo. Especialistas en salud capilar destacan la necesidad de detectar de forma temprana los signos de debilitamiento capilar para poder actuar antes de que la pérdida de densidad avance de manera significativa.

En este ámbito, Clínica Capilar Mora combina diagnóstico capilar, medicina regenerativa y tratamientos personalizados dirigidos a abordar diferentes causas relacionadas con la caída del cabello. La clínica trabaja con procedimientos orientados a mejorar la salud del folículo y favorecer resultados progresivos y naturales.

El doctor Jesús Aníbal Mora continúa desarrollando tratamientos enfocados en proteger el cabello y mejorar la salud capilar desde una perspectiva médica integral. La combinación entre prevención, diagnóstico especializado y técnicas regenerativas refleja la evolución que está experimentando el sector capilar, donde cada vez adquieren más relevancia los enfoques personalizados y el cuidado sostenido a largo plazo.

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