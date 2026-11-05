El doctor Jesús Francisco Delgado Aboy recibe el prestigioso Premio Europeo de Tecnología e Innovación - ASOCIACION EUROPEA DE INDUSTRIA, TECNOLOGIA E INNO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 05 de noviembre de 2026.-

La excelencia, la vanguardia clínica y el compromiso absoluto con la innovación en el ámbito de la salud se dieron cita el pasado 18 de septiembre, cuando el Hotel Marriott Auditorium de Madrid acogió la entrega del Premio Europeo de Tecnología e Innovación, un galardón de la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI). El reconocimiento fue concedido al especialista en otorrinolaringología y estética facial Dr. Jesús Francisco Delgado Aboy, titular de la clínica que lleva su nombre, por su trayectoria de más de tres décadas y su aportación al bienestar de los pacientes.

Dr. Jesús Francisco Delgado Aboy: Tres décadas de excelencia y vanguardia médica

Gracias a su esfuerzo constante, su incansable dedicación y una firme visión orientada a la excelencia clínica, el Dr. Jesús Francisco Delgado Aboy se ha consolidado con pleno merecimiento como un auténtico referente nacional e internacional en el sector sanitario. Con una sólida trayectoria profesional que supera los treinta años, su clínica se erige como un símbolo de confianza, rigor médico y constante evolución tecnológica, logrando dar solución a problemas crónicos que afectan directamente al descanso, la respiración y la calidad de vida de las personas.

La revolución de la turbinoplastia nasal por radiofrecuencia Celon

El núcleo de este merecido reconocimiento internacional es la implementación y maestría en el desarrollo de la avanzada turbinoplastia nasal por radiofrecuencia Celon, una técnica mínimamente invasiva que ha transformado por completo el abordaje de la obstrucción nasal crónica. Frente a los procedimientos quirúrgicos tradicionales, esta innovadora tecnología utiliza energía de radiofrecuencia controlada para reducir de forma precisa el volumen de los cornetes hipertrofiados, respetando al máximo la mucosa nasal y preservando la fisiología natural de las vías respiratorias.

Esta técnica de vanguardia destaca por evitar los molestos taponamientos nasales postoperatorios y los largos periodos de recuperación asociados a la cirugía convencional, permitiendo al paciente una reincorporación inmediata a su rutina diaria y garantizando una mejoría sustancial y duradera de la capacidad respiratoria. Gracias a este enfoque altamente especializado, el Dr. Delgado Aboy sitúa la práctica otorrinolaringológica en la cúspide absoluta de la innovación médica europea.

Un galardón de máxima exclusividad

Creado en 2019, el Premio Europeo de Tecnología e Innovación se ha consolidado como un distintivo de máxima exclusividad y prestigio dentro del ecosistema empresarial y sanitario. Este reconocimiento nació con la misión inquebrantable de ensalzar a aquellas organizaciones e insignes líderes que impulsan el desarrollo tecnológico y la digitalización inteligente.

Al premiar la capacidad de adaptación, la inversión en I+D y la excelencia en los procesos clínicos, el galardón certifica que las entidades distinguidas forman parte del selecto grupo de líderes que marcan el rumbo del futuro médico y tecnológico.

Sobre la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI)

Fundada en 2019, la AEITI tiene como misión fundamental apoyar a la empresa española en su competitividad tanto en Europa como en el resto del mundo. A pesar de los retos globales, la asociación mantiene una intensa actividad diplomática y comercial, con diversos tratados internacionales ya firmados y nuevas negociaciones en marcha para fortalecer el tejido industrial y tecnológico nacional.

La institución cuenta con una junta directiva de alto nivel:

Presidencia: D. Jordi Bentanachs y la Vicepresidenta Dña. Rosa María Puentedura, ambos empresarios de reconocida trayectoria.

Socios de Honor: El destacado periodista y político D. Bernardo Rabassa y el reputado oftalmólogo malagueño D. Manuel

García Marcos.

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