Doctor i lanza la primera IA que recomienda seguros de salud con precios reales

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(Información remitida por la empresa firmante)

La inteligencia artificial está transformando múltiples industrias, y ahora también llega al mundo de los seguros de salud

Madrid, 7 de abril de 2026.- Doctor i presenta el primer asistente IA especializado en seguros médicos en España, diseñado para ayudar a los usuarios a entender, comparar y elegir su seguro de salud de forma inmediata y personalizada.



A través de una experiencia conversacional, los usuarios pueden preguntar directamente a la IA sobre precios reales, coberturas, copagos, hospitalización o acceso a especialistas, obteniendo respuestas claras y comparaciones entre las diferentes pólizas disponibles en el mercado.



El objetivo es sencillo: hacer que elegir un seguro de salud deje de ser un proceso complejo y lleno de letra pequeña.



La diferencia: una IA conectada a precios y pólizas reales

Mientras que herramientas genéricas de inteligencia artificial ofrecen respuestas generales, Doctor i IA está entrenada con los datos reales del comparador, referente en España en la comparación de seguros de salud con más de 1,2 millones de asesoramientos al año.



Esto significa que el asistente no responde con información genérica, sino que puede orientar al usuario basándose en precios, coberturas y características reales de las pólizas disponibles.



La herramienta analiza las distintas opciones del mercado y ayuda al usuario a identificar qué seguro se ajusta mejor a su perfil, necesidades médicas y presupuesto, simplificando una decisión que tradicionalmente requiere horas de investigación. Y es que no es nada fácil escoger entre más de 10 mil tarifas diferentes dependiendo de edad, tipo de póliza y provincia de residencia.



Inteligencia artificial aplicada a una de las decisiones más importantes: la salud

Elegir un seguro médico implica entender múltiples variables: coberturas, copagos, acceso a especialistas, hospitalización o redes médicas. Para muchos consumidores, comparar estas variables entre diferentes compañías puede resultar complejo.



Doctor i IA nace precisamente para resolver este problema: convertir una decisión complicada en una conversación sencilla.



La herramienta permite a los usuarios resolver dudas en segundos, entender las diferencias entre pólizas y encontrar la opción más adecuada de forma rápida y transparente.



Un paso más en la digitalización del sector asegurador

Con este lanzamiento, Doctor i refuerza su posicionamiento como plataforma tecnológica líder en comparación de seguros, integrando inteligencia artificial en el proceso de descubrimiento y contratación de seguros de salud. La compañía apuesta así por un modelo en el que la tecnología no solo compara precios, sino que también ayuda a los usuarios a entender mejor el mercado y tomar decisiones informadas.



Este nuevo asistente marca un paso más hacia un futuro en el que la inteligencia artificial actuará como guía para millones de consumidores en la elección de su seguro de salud. Y eso es solo el principio, en Doctor i se trabaja para incorporar nuevas prestaciones.



Sobre Doctor i

Doctor i es una plataforma especializada en la comparación de seguros online que permite analizar pólizas de distintas aseguradoras y encontrar la opción más adecuada según las necesidades de cada usuario. Su tecnología facilita comparar coberturas, precios y condiciones de manera sencilla, ayudando cada año a miles de personas a elegir su seguro de salud de forma informada.

Contacto

Emisor: Doctor i

Nombre contacto: Pablo Martin

Descripción contacto: CMO iSalud

Teléfono de contacto: 660772273