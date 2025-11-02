El doctor Pei-Zen Chang ha sido nombrado nuevo presidente del ITRI

(Información remitida por la empresa firmante)

TAIPEI, 2 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI) anunció el nombramiento del doctor Pei-Zen Chang como su nuevo presidente.

En su discurso inaugural, el doctor Chang destacó que la innovación sigue siendo el motor del crecimiento industrial de Taiwán. Señaló que, en medio de los cambios globales y el rápido avance tecnológico, el ITRI continuará siendo el centro de estudios estratégicos más fiable del gobierno y el socio tecnológico más fiable de la industria.

El doctor Chang destacó tres prioridades clave para el ITRI en el futuro: empoderar el talento a través de la colaboración interinstitucional e interdisciplinaria para impulsar tecnologías de vanguardia; acelerar la transformación industrial tanto en el sector de alta tecnología como en el tradicional; y fortalecer el compromiso internacional para conectar a Taiwán con socios globales y promover el liderazgo de la nación en innovación a nivel mundial.

El doctor Chang obtuvo su doctorado en Mecánica Teórica y Aplicada por la Universidad de Cornell y su licenciatura en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional de Taiwán (NTU). Reconocido experto en política tecnológica y gestión de I+D, ha ocupado diversos cargos directivos de alto nivel, entre ellos el de secretario ejecutivo adjunto del Grupo de Ciencia y Tecnología del Yuan Ejecutivo, presidente de la Asociación de Nanotecnología y Microsistemas, secretario general de la NTU, vicepresidente ejecutivo del ITRI y decano de la Escuela de Diseño de la NTU. Sus intereses de investigación abarcan los sistemas mecatrónicos, la detección industrial y las tecnologías digitales.

Acerca de ITRI

El Instituto de Investigación en Tecnología Industrial (ITRI) es una de las instituciones líderes mundiales en I+D tecnológica, cuyo objetivo es innovar para construir un futuro mejor para la sociedad. Fundado en 1973, el ITRI ha desempeñado un papel fundamental en la transformación de las industrias taiwanesas, pasando de un modelo intensivo en mano de obra a uno impulsado por la innovación. Para responder a las necesidades del mercado y las tendencias globales, ha lanzado su Estrategia y Hoja de Ruta Tecnológica 2035, centrada en el desarrollo de la innovación en Vivienda Inteligente, Salud de Calidad, Medio Ambiente Sostenible y Sociedad Resiliente.

A lo largo de los años, ITRI se ha dedicado a incubar empresas emergentes y derivadas, incluyendo nombres tan conocidos como UMC y TSMC. Además de su sede central en Taiwán, ITRI cuenta con oficinas en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón y Tailandia, con el fin de ampliar su alcance en I+D y promover la cooperación internacional en todo el mundo. Para más información, visite https://www.itri.org/eng.

