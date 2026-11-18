(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El doctor Robin Zeng, fundador, presidente y consejero delegado de CATL, participó en el diálogo empresarial inaugural de la Cumbre de Consejeros Delegados de APEC 2026 en Shenzhen. Bajo el lema Nuevo panorama económico y oportunidades de cooperación en la región de Asia-Pacífico, se unió a líderes de Baidu, Rio Tinto y la Cámara de Comercio de Estados Unidos para debatir sobre innovación, cooperación regional y prosperidad compartida.

El doctor Zeng señaló que, en la región de Asia-Pacífico, existen más oportunidades que desafíos, y destacó cómo la innovación tecnológica y en los modelos de negocio puede aportar soluciones prácticas para un futuro más ecológico y sostenible.

Señaló las innovaciones de CATL en el intercambio de baterías y la aviación eléctrica para ilustrar este punto. Si bien el sector se ha centrado en gran medida en los vehículos eléctricos, CATL también está impulsando el desarrollo de infraestructura para ellos. Su tecnología de intercambio de baterías permite a los vehículos eléctricos sustituir sus baterías en apenas 99 segundos, lo que ofrece un nuevo modelo de negocio para el suministro de energía en este tipo de vehículos, con posibles aplicaciones en toda la región.

CATL también trabaja para aumentar la densidad energética de las baterías hasta al menos 350 Wh/kg, con el fin de propulsar aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL). Dada la amplia extensión de la región de Asia-Pacífico, la tecnología eVTOL podría desempeñar un papel importante en el transporte del futuro, al reducir un trayecto de dos horas por carretera a solo 15 minutos por aire.

En cuanto a las asociaciones a largo plazo, el doctor Zeng subrayó que la cooperación sostenible comienza con un propósito compartido: beneficiar a las personas y hacerlas más prósperas y saludables de una manera continua y sostenible. Señaló que este objetivo común es fundamental para establecer alianzas duraderas y alcanzar una prosperidad compartida.

La 33ª Reunión de Líderes Económicos de APEC se celebrará en Shenzhen, China, del 18 al 19 de noviembre. La Cumbre de Consejeros Delegados de APEC (APEC CEO Summit) tendrá lugar de forma paralela a dicha reunión, del 17 al 18 de noviembre. Robin Zeng ha sido designado como uno de los representantes de China ante el Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC).

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